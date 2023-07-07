Кто убил Саманту Смит? Одна из самых трагичных и странных тайн в истории США

В американском городе Аугуста Саманте Смит установлен памятник. Девочка в руках держит голубя мира, а у ног ее примостился медвежонок - символ ее родного штата Мэн. Фото: Shutterstock

ПРОПАГАНДА МИРА

Факт остается фактом: в истории американо-российских отношений не так много страниц с символами добра, открытости и желания понять друг друга. Возможно, еще и потому, что американцам всегда был выгоден и нужен образ России - врага, с которым нужно беспрестанно бороться, отвлекая тем самым простых американцев от все новых и новых проблем внутри самих США.

Однако в Америке все же были (и наверняка остаются) люди, боровшиеся со всеми силами навязываемыми им властями стереотипами в отношении русских. Одной из них была юная Саманта Смит - девочка из американской глубинки, написавшая в 1982 году тогдашнему советскому лидеру Юрию Андропову письмо, в котором она выразила свое беспокойство по поводу возможной ядерной войны. «Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет?», - прямо спросила она. Генсек ЦК КПСС ответил Саманте и пригласил ее в Советский Союз. Ее знаменитый визит начался 7 июля 1983 года - ровно 40 лет назад.

Поскольку пионером Саманта не была, то в «Артеке» ей повязали гостевой, бело-синий галстук Фото: Валерий ЗУФАРОВ, Александр ОБУХОВСКИЙ/ТАСС

Тогда о маленькой девочке с широкими глазами и искренней, обаятельной улыбкой узнал весь мир. После возвращения из СССР, где Саманта вместе с родителями побывала в Москве, Ленинграде и «Артеке», она объявила, что ее миссией являются мир и дружба между детьми. В одном из писем в Общество дружбы «США - СССР» школьница написала: «Люди наших стран должны вместе заниматься спортом, наукой, искусством, тогда мы вместе будем верить, что мир возможен». А в ответ на обвинения в том, что ее использовала советская пропаганда, мудро отвечала: «Если это и была пропаганда, то пропаганда мира».

А уже в августе 1985 года 13-летняя Саманта и ее отец погибли в авиакатастрофе. Они возвращались со съемок телесериала. И несмотря на то, что официальное расследование подтвердило, что причиной трагедии стала ошибка пилота, в Америке до сих пор активно обсуждаются и другие версии случившегося.

МАНЬЯК И ПРЕЗИДЕНТ

Мрачной подоплекой произошедшей трагедии можно назвать ненависть к девочке, которую испытывал один ее неуравновешенный поклонник. Семью Смит действительно несколько месяцев преследовал подросток Роберт Бардо. Известно, что он написал Саманте несколько писем, получил от нее ответ и приехал в штат Мэн, где жили Смиты. Но полиция задержала его и вернула домой. Через несколько лет Бардо выследил и убил актрису Ребекку Шеффер. Его приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в одной из калифорнийских тюрем без права на помилование. В ходе следствия проверялась его возможная причастность к крушению самолета, на котором летела Саманта, но подозрения не нашли подтверждения.

За время поездки по Советскому Союзу американская школьница познакомилась со многими знаменитостями, в том числе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Фото: Александр ЯКОВЛЕВ, Владимир ЯЦИН/ТАСС

СМИ сообщали, что авиакатастрофа «произошла по непонятным причинам». Во-первых, маршрут самолета был изменен: он должен был приземлиться в одном аэропорту, а упал при посадке в другом. Авиакомпания тогда сообщила, что о дополнительной остановке попросили… несколько пассажиров. Но сложно представить себе, чтобы пилот откликнулся на такую просьбу. Более того, на борту не было ни речевого самописца, ни регистратора полетных данных. Так что все списали на непогоду: в тот день штат Мэн действительно был во власти сильного штормового ветра.

Существует конспирологическая версия, которая связывает с катастрофой Белый дом. Казалось бы, какое дело было президенту Рейгану до маленькой девочки, выступавшей за все хорошее и против всего плохого? Но надо учитывать популярность Саманты Смит в молодежных прогрессивных кругах, сравнимую с нынешним статусом Греты Тунберг. Она действительно практически в одиночку склоняла общественное мнение в пользу мирного сосуществования двух систем. А у Рейгана, называвшего СССР «империей зла» и однажды в шутку сказавшего в микрофон об объявлении «России вне закона и начале бомбардировки через пять минут», были другие планы. Тогда, в 1985-м, к власти в Союзе только пришел мягкий молодой генсек Горбачев, через несколько месяцев должна состояться Женевская встреча лидеров двух стран, а Саудовская Аравия в координации со Штатами уже готовилась резко опустить цены на нефть. Одним словом, план по развалу СССР уже вступал в решающую стадию. И тут уже было не до сантиментов....

ТАК МНОГО ДЕЛ, ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ

В Америке о Саманте до сих пор помнят. По крайней мере, в ее родном штате Мэн. До сих пор в музее этого штата целый стеллаж занимают сувениры, которые девочка привезла из СССР. Самовар, балетные туфельки с автографами прима-балерин Кировского театра, игрушки, пионерская форма - все это Джейн, мама Саманты, передала в музей сразу после гибели дочери. «Я не хотела быть матерью, живущей в музее», - сказала она. И оставила себе лишь бумажный пакет, который чудом уцелел в авиакатастрофе. В нем - два блокнота и наклейка на бампер. На одном из блокнотов написано: «Так много дел, так мало времени…»

В городке, где живет Джейн, установлена статуя Саманты; каждый первый понедельник июня в Мэне официально отмечается как День Саманты. А совсем недавно участок большого шоссе, проходящего по штату, тоже назвали в ее честь.

Джейн Смит открыла благотворительный фонд. Планировалось, что он будет организовывать поездки российских и американских школьников в Россию и США. Фонд просуществовал до 1995 года. Как значится на его официальной странице в интернете, он «стал жертвой появления новых и более крупных организаций по молодежному обмену, конкурирующих за одни и те же гранты».

Кстати

Что стало с Катей Лычевой

Катя Лычева. Фото: ТАСС

В 1986 году, уже после гибели Саманты, в США отправилась советская школьница Катя Лычева. Она поехала туда по приглашению организации «Дети как миротворцы». Американская сторона предложила Советам самим выбрать - кого отправить с ответным визитом. Такой же долгой славы, как Саманта, юная Катя не обрела. Но в народной памяти остался анекдот: «Кто самые популярные женщины в СССР? Алла Пугачева, Раиса Горбачева и Катя Лычева!»

Советская школьница Катя теперь стала Екатериной Александровной. Фото: vk.com

Известно, что она снялась в нескольких фильмах, после окончания Сорбонны работала в одном из федеральных министерств, была вице-президентом АвтоВАЗа, потом вышла замуж, родила дочь. Сейчас Екатерина Лычева избегает публичности. Похоже, что внимание прессы, обрушившееся после поездки за океан, навсегда отбило у нее желание давать интервью. По последней информации, она была президентом фонда «Юные техники и изобретатели». Кроме того, Лычева - активный пользователь Твиттера . Так, один из ее недавних твитов - о стаях ворон, мрачно кружащих над Киевом, цитировали даже в ООН.