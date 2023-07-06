Руководителей «КП» назвали лучшими медиаменеджерами страны

Журналисты «КП» награждены премией «Медиа-Менеджер России». Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 июля в Москве вручали премию «Медиа-Менеджер России». Ее основали 23 года назад, мероприятие считается главным событием в области отечественного медиабизнеса. От «Комсомолки» в шорт-лист попали несколько наших коллег.

Спецноминация «За вклад в развитие медиабизнеса» - награда Владимиру Сунгоркину. Владимир Николаевич скончался в прошлом году во время экспедиции по Дальнему Востоку. Он был титаном российского медиабизнеса, а современная «Комсомолка» - полностью его заслуга. Да и не только «КП», но и многие другие медиахолдинги, которые берут с нас пример и где работают люди, прошедшие школу «Комсомолки».Редактор Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Андрей Горбунов отмечен за рекордный рост аудитории среди информационных станций. FM-вещание нашей станции покрывает более 400 населенных пунктов по стране. За минувший год - с марта по март - ежедневная аудитория выросла на 48%. Сейчас нас слушают 2,2 млн человек каждый день. Таких показателей нет ни у одной информационной радиостанции.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» - одно из первых изданий, которое пришло в новые регионы России. Распространение тиражей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях организовывала директор нашего ростовского филиала Елена Соболева.