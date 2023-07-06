Герой спецоперации «Z» младший сержант Волгин принял бой с девятью танками

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОДРАЗДЕЛЕИЯ

Гвардии рядовой Александр Шматко

«Рядовой Александр Шматко в условиях постоянного огневого воздействия противника выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в противотанковом дивизионе. Украинские националисты предприняли попытку прорыва российских оборонительных рубежей. Противник определил в качестве приоритетных целей позиции противотанкового дивизиона и открыл по нему шквальный огонь из артиллерийских орудий и минометов. Командно-штабная машина, обеспечивающая связь внутри дивизиона и с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь была нарушена.

Понимая, что утрата связи в бою лишает командование возможности четкого и оперативного управления, Шматко лично, не взирая на обстрелы противника, оперативно устранил все повреждения и восстановил связь в подразделении. Самоотверженные действия рядового Александра Шматко на поле боя позволили восстановить управление дивизионом, обеспечить устойчивую связь с командованием и лишить наступающего противника бронетехники».

ВЫНЕС ИЗ ОГНЯ СОСЛУЖИВЦА

Младший сержант Артур Устинов

«Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Противник неоднократно предпринимал попытки выбить российских бойцов с занятых позиций и восстановить контроль над поселком.

В ходе очередной атаки взводный опорный пункт, расположенный в прилегающей к поселку лесополосе, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Действуя мужественно и решительно Артур, находясь под огнем противника, оказал первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского удара, чем спас им жизни, после чего эвакуировал их в укрытие. Продолжающийся артиллерийский обстрел привел к возгоранию лесополосы на участке, где находился наблюдательный пункт российских подразделений. Проявляя мужество и героизм, не поддаваясь панике, при плотном огне артиллерии противника и разрастающемся возгорании Артур бросился к позициям наблюдательного пункта и лично вынес из огня тяжело раненного сослуживца. Благодаря решительным действиям младшего сержанта Артура Устинова были спасены жизни раненых».

ПРИНЯЛ БОЙ С ДЕВЯТЬЮ ТАНКАМИ

Младший сержант Эмиль Волгин

«Экипаж танка под командованием младшего сержанта Эмиля Волгина выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов.

Противник значительно превосходящими силами при поддержке бронетехники перешел в наступление с целью прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими и взять поселок под свой контроль. Оценив обстановку, умело используя рельеф местности, командир танка принял бой. Скрытно и быстро, используя для маскировки лесополосу, экипаж Эмиля начал вести прицельный огонь по вражеской технике. Прикрывая позиции мотострелковых подразделений российских войск, экипаж Волгина фактически вызвал огонь противника на себя и сражался одновременно с девятью танками боевиков. Сковав действия противника, Волгин обеспечил прикрытие перегруппировывающихся российских подразделений и не допустил прорыва националистов. После завершения перегруппировки российскими подразделениями был нанесен точный удар, после которого противник, понесший большие потери, отступил. Мужественные и героические действия младшего сержанта Эмиля Волгина в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию населенного пункта».