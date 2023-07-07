Опубликована деловая программа Всероссийской недели охраны труда-2023

Утверждена архитектура деловой программы VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), которая состоится с 26 по 29 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Центральной темой программы Форума станет цифровая трансформация в социально-трудовой сфере. Отдельными направлениями программы станут такие темы как профессиональные риски, средства индивидуальной защиты, государственное управление охраной труда и контрольно-надзорная деятельность.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

«Повестка Всероссийской недели охраны труда постепенно расширяется, затрагивая не только непосредственно вопросы охраны труда, но и весь комплекс социально-трудовых вопросов. Наряду с традиционными для ВНОТ темами – профессиональные риски, контрольно-надзорная деятельность, средства индивидуальной защиты, – в рамках ВНОТ пройдет День занятости, Молодежный день, предусмотрена международная программа», – отметила вице-премьер федерального правительства, председатель оргкомитета по проведению ВНОТ Татьяна Голикова.

Уже сейчас в рамках деловой программы более 150 деловых мероприятий, в которых примут участие свыше 7000 специалистов отечественных и зарубежных компаний. Ведущие российские компании представят свои практики по формированию безопасных условий труда на производствах. Особое внимание на Форуме будет уделено вопросам психологического здоровья сотрудников, изменениям рынка труда и системы образования, вопросам применения информационных технологий в охране труда, госуправления в сфере охраны труда и контрольно-надзорной деятельности.

«Деловая и выставочная части Всероссийской недели охраны труда синхронизированы. С учетом расширения тематик деловой программы ВНОТ, на 40% расширено выставочное пространство. На экспозиции будут представлены не только традиционные направления – охрана труда и производственная безопасность, средства индивидуальной и коллективной защиты, – но и такие блоки как управление кадрами, медицина и гигиена труда, реабилитация сотрудников, страховые продукты для корпоративного сектора, IT-решения для бизнеса», – подчеркнул Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «РАБОТА РОССИИ»

В рамках ВНОТ состоится форум «Служба занятости нового типа: от идеи к реализации». Помимо пленарного заседания, посвящённого этому направлению, запланировано проведение панельных дискуссий о направлениях работы кадровых центров «Работа России». На выставочной площадке будет открыт модернизированный центр занятости населения, представлены цифровые сервисы платформы «Работа России». Кроме того, федеральные операторы презентуют возможности переобучения по национальному проекту «Демография», а посетители выставки смогут пройти профессиональное консультирование.

По традиции запланировано проведение специального проекта «Молодежный день», объединяющего на одной площадке студентов, молодых специалистов и руководителей профильных компаний, министерств и ведомств.

В этом году отдельным треком станут конкурсы, турниры и мастер-классы. В рамках ВНОТ пройдут:

- награждение финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания;

- финал турнира «Труд – Знания – Безопасность. Специалист в сфере охраны труда»;

- подведение итогов и награждение участников Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда;

- подведение итогов и награждение участников Всероссийского рейтинга организаций крупного бизнеса в области охраны труда;

- подведение итогов и награждение участников конкурса «Лучший специалист по охране труда»;

- подведение итогов и награждение участников конкурса «Лучшее ИТ-решение по охране труда».

Традиционно ВНОТ станет площадкой для проведения отраслевых совещаний ряда ведомств и госкорпораций. Также на ВНОТ предусмотрен блок международных мероприятий.