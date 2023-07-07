Дачники нон-грата: финское правительство собирается полностью закрыть страну для россиян

Хельсинки решили продлить действующие ограничения, а также ужесточить их "во избежание случаев злоупотребления" Фото: Shutterstock

Только русский человек будет опять покупать себе дачу на линии Маннергейма-2, в приграничных районах Финляндии. Для этого требуется немалое мужество. Истоки этого мужества - в не обучаемости, инфантилизме и полном отсутствии чувства Родины. К счастью, там, где недоработали российско-советские учителя, теперь трудятся политики из соседних стран – учат нас Родину любить. И не относиться к ней, согласно старой голландской пословице: «Россия, это стог сена и каждый забирает, сколько унесет».

Я хорошо помню начало психоза с финской недвижимостью – жил тогда в Питере. Риелторы из Суоми распродавали любую заваль, тут же подоспело открытие трассы «Скандинавия» и путь до погранпереходов с Финляндией сократился до полутора часов. Впрочем, нашлись и особо-одаренные москвичи, ценители какой-то особой, мифической «финской природы». Справить Рождество в Финляндии стало признаком и социального статуса, и достатка и в некотором роде такого доморощенного «европейства». Шенгенские визы с питерской пропиской давали просто не глядя, всем подряд и сразу на несколько лет. Надо же распродавать недвижимость? А кому ее продавать, прости, Господи, эстонцам? У эстонцев у самих квартиры на взморье в те годы стоили по пять тысяч евро.

Умные люди предупреждали «новых европейских дачников» - не надо, не лезьте, чужая страна, серьезно битая два раза за 20 век – в 1939 и в 1944. Все ОНИ помнят, фильмы до сих пор снимают типа «Талвисота» («Зимняя война» - прим.авт.). Посмотрите фильм, может передумаете. Но, никто ничего смотреть не стал, конечно. Недвижимость в Финляндии покупали, чтобы спрятать уворованное в России – там не достанут правоохранители, просто вкладывались в недвижимость на чужой земле, прикупали дачку «на тихую старость». И еще целый набор причин – «чисто, в магазинах все есть, не воруют». Набор маргарина в головах этих россиян начала 2000-х годов в целом понятен, стабилен и международная обстановка на него никак не влияет. В 2021 году россияне даже поставили рекорд по сделкам с недвижимостью в Финляндии – 222 объекта. Риэлтерский листок радостно цитировал финского чиновника из Института землеустройства: «Россияне заметили, что в Финляндию легче попасть, когда у тебя есть недвижимость…».

Попасть – тут ключевое слово. Потому что уже в сентябре 2022 года, собственники недвижимости, как говорится – попали.

Владельцев недвижимости стали пускать в Суоми только для ремонта собственности (через раз), но, судя по всему, и эта норма ужесточится. То есть, просто не будут пускать.

Финский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета, и президент Суоми Сауле Ниинисте пришли к выводу, что "имеет смысл продлить действующие ограничения, а также ужесточить их во избежание случаев злоупотребления". То есть, собственнику придется доказывать, что его присутствие необходимо для ремонта крыши, например. И не более того. Не докажет – не пустят. «Сгонять в Иматру на дачку на выходные» больше не получится. Возможно, никогда. Что дальше? Дальше есть такое понятие, как «недобросовестное владение недвижимостью», за которым следует конфискация. Или «бесхозное владение» - в пустой дом можно заселиться, пока хозяин мается в Питере без визы, и через десять лет стать законным владельцем.

То есть, целое государство, заслуженно славящееся своей честностью в делах, взяло и ограбило людей. Финны, что с вами стало? Вам не стыдно за свое правительство? А нам стыдно.

И, конечно, отдельный вопрос к «дачникам нон-грата». Вот, вы, когда ехали из Москвы на дачку в Лаппеенранту через пустую Тверскую область, у вас там в душе ничего не шевелилось? А вы, хозяева 4500 дач в Эстонии, вас по пути Псковская область ничем не зацепила? Дорогие питерцы, земляки, чем же вам не угодило пустое Прионежье и Приладожье с точно такой же землей, рожающей камни, соснами и песчаными холмами?

Ответа не будет, конечно. Да никто его и не ждет. Зато у части соотечественников представилась возможность крепко подумать о своей Родине, с чего она начинается и на каких рубежах заканчивается.