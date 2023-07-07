Размотали склад артиллерии и сорвали наступление ВСУ: казаки-добровольцы нанесли мощный удар по противнику

Фото: vk.com/brigadadon

В начале июня артиллеристы бригады «Дон» размотали два склада своих визави - артиллеристов ВСУ. На этих складах хранились боеприпасы и вооружения, которые украинцы стянули, подготавливая свое наступление. Стоит отметить, что только складами наши бойцы не ограничились, а уничтожили еще и позиции. В итоге противник лишился двух артиллерийских батарей.

За эту боевую задачу, а также за еще несколько успешно выполненных операций, командование корпуса высокой оценило работу казаков. В итоге 27 и 28 июня прямо в окопах на позициях, командир корпуса вручил 42 казакам бригад «Дон» и «Аксай» награды.

Надо сказать, что Бригада «Дон» - это казаки-добровльцы. Причем, подразделение сформировано из добровольцев она 100%. И несмотря на то, что сформировалось подразделение уже достаточно давно, поток добровольцев в ряды конкретно «Дона» или в целом в Добровольческий штурмовой корпус, не ослабевает.

«Формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие. Казаки получают боевую технику, с которой выезжают на позиции. Опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным», – заявили в командовании бригады «Дон».

Сводная бригада «Дон» (она входит в Добровольческий штурмовой корпус) работает на одном из самых тяжелых направлений в Херсонской области - они защищают Кинбурнскую косу, где постоянно бьются с диверсионными группами нацистов, которые высаживаются на левый берег Днепра. А артиллеристы бригады, дивизион "Маныч", успешно поражает позиции противника на правом берегу.