«Будут ещё операции!»: Пластический хирург Киркорова сделал неожиданное заявление

Сейчас артист удивляет не только стройными формами, но и другими метаморфозами со стилем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце прошлого года Филипп Киркоров удивил поклонников, рассказав о пластической операции на животе. По словам короля эстрады, он сделал идеальный пресс у звездного хирурга Тимура Хайдарова, который ранее оперировал Яну Рудковскую, Даву и других знаменитостей.

А сейчас обновил и 56-летнего Филиппа.

Сейчас артист удивляет не только стройными формами, но и другими метаморфозами со стилем. Так, недавно Киркоров разместил в соцсетях фото с новой причёской - артист сделал короткую стрижку и снова стал блондином. Ну просто наш ответ Брэду Питту.

Однако, по словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, это не последнее преображение Филиппа. Будут ещё операции.

- Как говорит Филипп: «Нет предела совершенству! Нет предела красоте!» Поэтому будем делать его все лучше и лучше, — рассказал KP.RU Тимур Хайдаров.

- А что Филиппу сейчас нельзя из еды? Что у него под запретом?

- Все вредные вещи ему запрещены, — объясняет хирург. - Гамбургер ночью нельзя, картошку фри тоже есть не стоит, кола у Филиппа тоже под запретом.

Кубики на прессе скоро будут идеальными. Пока у него есть отеки после операции, но скоро они сойдут и вы увидите красивые кубики, — обещает врач.