Россияне рассказали, кто у них в семье главный

В 52% российских семей равноправие между мужем и женой Фото: Shutterstock

В субботу, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности, он же День памяти святых супругов Петра и Февронии. В честь этого праздника сайт KP.RU провел опрос и решил узнать, а кто же глава в современной российской семье.

Как оказалось, в половине российских семей царит равноправие. Здесь прислушиваются к мнению и старших поколений, и детей, а каждый из супругов имеет право на свою точку зрения.

«У нас в семье равноправие - каждый делает домашнюю работу, не оглядываясь на вторую половинку. Поэтому наши дети с ранней юности умели готовить, убираться, делать мелкий ремонт по дому. У них давно свои семьи, они совершенно самостоятельны», — рассказывает участница опроса.

А вот пятая часть россиян (21%) говорят, что у них в семье патриархат, глава дома муж, и за ним все самые важные решения. Муж и семейный бюджет распределяет, и с документами разбирается и любые семейные проблемы решает.

В 10% российских семей глава дома, наоборот, женщина. В этих семьях жена и за детьми присматривает, и за мужем, сама принимает все решения за всю семью.

А вот 8% отмечают, что в их семье командует тот, у кого характер сильнее, кто готов взять на себя решение проблем и взвалить на себя дела всех домочадцев.

3% рассказали, что в их семье почитают старшее поколение, поэтому в доме главным считается самый старший член семьи: (пра-)дедушка или (пра-)бабушка.

Еще 3% россиян считают, что главный тот, кто в семье работает или больше зарабатывает. За этим человеком и власть и право голоса по справедливости.

А оставшиеся 3% считают, что главный тот, кто ведет домашнее хозяйство, следит за домочадцами, на усилиях этого человека вся семья и держится.

Нашлись и такие респонденты, которые в шутку сказали, что в их семье главный – это кот, и вся семья поклоняется ему, угождает и старается во всем потакать.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,7 тысячи человек.