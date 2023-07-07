Продажи машин выросли почти вдвое. Стоит ли торопиться с покупкой нового авто?

Самой продаваемой моделью в России по итогам июня остается LADA Granta. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

В июне в России продали 52 с лишним тысячи новых авто. Это свежие данные Ассоциации европейского бизнеса. И хотя производителей из Европы в России почти не осталось, да и машины свои они у нас официально не продают, но статистику продаж продолжат подсчитывать. Видимо, по старой памяти.

Что интересно, продажи новых авто выросли за год почти вдвое. Это если сравнивать июнь к июню. К маю этого года рост хоть и есть, но не очень большой — около 2%. При этом если брать российскую статистику, то объем продаж еще выше — 82,4 тысячи машин за месяц. Данные Автостата учитывают не только продажи у официальных дилеров, но и параллельный импорт. И здесь рост более значительный. Объем продаж в июне оказался на 14% больше, чем в мае, и аж в два с половиной раза превысил результат прошлого июня.

Самой продаваемой моделью в России по итогам июня остается LADA Granta. На ней остановили свой выбор почти 16 тысяч покупателей. Лидером среди компактных кроссоверов стал китайский Haval Jolion. Его продажи составили чуть менее 5 тысяч машин. И это почти в 6 раз больше, чем в июне прошлого года. А вот, к примеру, некогда один из лидеров российского рынка - корейская Kia - просела по продажам на 84%. В целом рынок практически полностью поделили между собой АвтоВаЗ и сразу несколько китайских брендов.

Причин роста продаж сразу несколько. Во-первых, сезонный фактор. В конце весны и в начале лета активность покупателей возрастает. Передвигаться на машине в теплые месяцы комфортнее. Тем более что туризм сейчас для большинства населения внутренний. А билеты на поезда и самолеты дорогие. Во-вторых, отложенный спрос. В последние полтора года россияне экономили и не совершали крупных покупок. Придерживались сберегательного поведения. А сейчас некоторые выходят на авторынок, чтобы поменять старую машину на новую. И в-третьих, сработало ослабление рубля. Оно началось еще в конце апреля. Некоторые потенциальные покупатели решили поспешить со сделкой, пока цены не поднялись. И, кстати, не прогадали.

Автодилеры уже предсказывают, что до конца года стоимость новых иномарок может вырасти на 10 — 20%. Несмотря на это, по итогам года в России будет продано миллион легковых и легких коммерческих автомобилей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Но примерно на 40% меньше, чем было продано в 2021 году.

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Подержанные авто берут в кредит

Еще один показатель того, что цены на машины превышают все мыслимые границы, - активность покупателей на кредитном рынке. За первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли рекордных 600 млрд рублей. В июне и вовсе исторический показатель: на покупку транспортных средств россияне получили в банках около 125 млрд рублей. Причем 64% автокредитов приходится на покупку авто с пробегом, а в портфелях некоторых банков эта доля достигает 80%. Для сравнения, 10 лет назад доля займов на подержанные машины едва доходила до 10%.

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Топ-10 самых продаваемых марок в России

По данным Автостата за январь-июнь 2023 года. Учитываются лишь продажи у официальных дилеров, без поставок по параллельному импорту.