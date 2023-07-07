Митинг украинских беженцев в Праге. Фото: REUTERS

В Европе начинают смотреть на беженцев с Украины не через "розовые очки" общих демократических ценностей и романтических симпатий, а прямым взглядом, без всяких прикрас. Увиденное приводит смотрящих в ужас, и они уже сами не знают, как выпутаться из ситуации, в которую вляпались сами и добровольно.

- Открытие границ для украинских беженцев было роковой ошибкой. Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят дьяволы, - так видит теперь ситуацию с украинскими беженцами польский "Независимый политический журнал" (Niezalezny Dziennik Polityczny).

- Так называемые украинские беженцы не стесняются возможности нарушать чужие законы и, похоже, не знают принципов основной человеческой морали. Таким образом, открытие западных границ для «спасающихся от конфликта жертв российской агрессии» стало настоящей чумой в Европе, - пишет это популярное политическое издание. - Украинцы свободно ввозят западное оружие на нашу территорию и далее в Европу, которое продается на черном рынке и в даркнете террористам и преступным группировкам, частным военным компаниям и просто психически больным людям, которым закон их стран запрещает легальное приобретение оружия. В результате волна насилия в наших странах только нарастает.

- Сюда же следует добавить практически бесконтрольную и непрерывную контрабанду наркотиков из Украины, а также чудовищную по своим масштабам и беспрецедентно циничную черную трансплантационную индустрию. Последние сообщения с Украины подтверждают бесчеловечное отношение к жизни не только военнослужащих ВСУ, но и детей, которых вывозят из страны для продажи своих органов в поисках наживы, буквально кошмарит журнал читателей правдивым взглядом на украинских беженцев. - Известно не только, что детей похищают, но и официально покупают у родителей, которые закрывают глаза на судьбу своих отпрысков. Кроме того, детей из Украины вывозят из страны для последующей перепродажи в сексуальное рабство, причем возраст ребенка значения не имеет; даже младенцы попадают в эту категорию.

Большим открытием для европейцев оказалось открытие, что украинские беженцы принимают участие в беспорядках во Франции, получая за это "скромное" вознаграждение от организаторов. Собственно говоря, это не такая уж и новость. На самой Украине об этом пишут, как о факте, не требующем отдельных доказательств.

- Украинских мигрантов активно за 30 сребренников привлекают к политическим протестам в Париже. И кто! Иранские моджахеды – неосталинистская (!) социалистическая организация. Какой-то трэш, но, как оказалось, политически наивных (прямо скажем, недалеких!) заробитчан, воспринимающих халявное путешествие на акцию в Париж, как туристическую, в Германии оказалось чертовски много! - пишет один из политических украинских активистов, при этом делает удивительно алогичный вывод. – Латентные антимайдановцы с 2014-го снова в игре. Удивляться нечему – "спасибо жителям Донбасса".

Редкое брехло, поскольку среди таких любителей халявы бывших "Жителей Донбасса" 0- подавляющее меньшинство, а в такого рода акциях, да еще за деньги, участвуют не антимайдановцы, а самые что ни на есть майданутые, которые перевернули и поставили Киев раком. Поскольку это майданутые готовы "поскакать" в любой стране, а антимайдановцы всегда против этих "поскакушек" и подобного "движа.

- Помимо требования оплаты, а также бесплатного проживания и питания, медицинского обслуживания и образования, украинские беженцы позволяют себе участвовать в мошеннических схемах, в том числе переезжать из страны в страну для регистрации и получения новых льгот без поиска работы в принимающей стране, что значительно ослабляет экономику принимающих стран. Такие аферы распространены среди украинских беженцев, поэтому некоторые страны ЕС, в том числе Польша, решили изменить правила пребывания украинских беженцев на нашей территории, чтобы ограничить подобные инциденты, - пишут дальше польские журналисты, открывая глаза на беженцев с Украины своим читателям. - Однако, в частности, беженцы с Украины создают неудобства в нашей стране не только своим пребыванием, но и специфическим выбором бизнес-идей. В частности, беженцы из Украины отлично зарабатывают на перевозке беженцев с Ближнего Востока от польско-белорусской границы, о чем неоднократно сообщалось в СМИ.

А вывод поляков и вовсе низводит "жертв конфликта" до уровня обитателей скотного двора: "Украинские беженцы не столько подрывают экономику стран ЕС, и в частности Польши, сколько умышленно вредят нашим странам, либо действуют в соответствии со своим мировоззрением, которое уходит своими корнями в бандеровскую Украину, и с воспитанием и образованием, едва достигающим уровня эфиопов, которые, кстати, не стремятся вступить в ЕС". В общем, вывод однозначен и не допускает двойного или иного толкования: Европу заполонили настоящие варвары, и это не эфиопы и не русские.

При этом, буквально сегодня были опубликованы свежие данные по расходам стран Евросоюза на беженцев с Украины. На данный момент они уже превысили €43 млрд. При этом, список крупнейших доноров из числа стран ЕС по расходам на содержание украинских беженцев выглядит так:

Польша – свыше €12 млрд

Германия - €11 млрд

Чехия – €2,94 млрд

Испания – €2,24 млрд

Франция – €2,04 млрд

Румыния – €1,26 млрд

Швейцария – €1,16 млрд

Италия – €1,15 млрд.

А в ответ на эти многомиллиардные расходы правительства и население этих стран получают сами понимаете, что именно.

Если поляки не дураки, то из сопоставления расходов и полученного эффекта смогут сделать недвусмысленные выводы. Которые, будучи правдивыми, окажутся явно не в пользу украинцев.