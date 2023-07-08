Дональд Трамп рвался сниматься у Леонида Гайдая. Но тот гордо сказал: «Я не знаю такого артиста!»

Кинофестиваль посвящен 100-летию Леонида Гайдая. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Кинофестиваль «Горький Fest» проходит в Нижнем Новгороде уже в седьмой раз. Польза от него налицо: если раньше в Нижегородском академическом театре драмы не было системы кондиционирования, то теперь она там есть. В прошлом году на церемониях открытия и закрытия все плавились от духоты, и губернатор области Глеб Никитин пообещал, что на следующем фестивале воздух будет свежее. Открытие проходило в прохладе.

«Вот так события меняют пространство», - резюмировал обаятельный Никитин.

Если серьезно, это замечательный фестиваль, проходящий в одном из самых красивых российских городов; по масштабу его не сравнишь с покойным «Кинотавром», но у него и нет таких амбиций. В программе этого года заявлено 20 короткометражных и полнометражных фильмов, включая, например, «Легенду о самбо» с Вольфгангом Черни, где рассказывается о создании в 20-е годы уникального способа самообороны без оружия. Или «Вести из Непала» Михаила Балабина — экранизацию раннего рассказа Виктора Пелевина. Или «Жизнь по вызову. Док» Родиона Чепеля — рассказ о жизни работниц «элитного сегмента секс-индустрии».

Президент фестиваля Михаил Пореченков. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

А в целом посвящен фестиваль 100-летию Леонида Гайдая. Все тут крутится вокруг его фильмов: на площадках по всему Нижнему будет проведена полная ретроспектива его работ, кадры из его картин и его автограф — на плакатах и на сувенирной продукции. Естественно, и открытие не обошлось без упоминания величайшего советского мастера комедии. Ведущая, Нонна Гришаева, вспомнила, как снялась у Гайдая в его последней картине, «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», исполнив «пластический этюд в неглиже» (если не ошибаюсь, она там в числе шести артисток танцует своеобразный стриптиз под «Танец с саблями»; девушки сначала пляшут в гимнастерках, а потом — без оных. Вроде бы Гришаева в этой сцене — третья слева). Леонид Иович очень впечатлил Нонну своим профессионализмом: «Он сто раз смотрел в окуляр, прежде чем кричал «Мотор!»

А еще Гришаева рассказала два анекдота со съемочной площадки «На Дерибасовской...». Во-первых, когда группа приехала в Атлантик-сити, оказалось, что ни в одном казино снимать нельзя. Выручил миллиардер и будущий президент США Дональд Трамп, пустивший российских киношников в свое заведение. Но он пожелал сыграть в фильме Гайдая маленькую роль. А Леонид Иович не дал. Сказал: «У меня тут снимаются народные артисты — Джигарханян, Куравлев, Мягков. Вот этих актеров я знаю. А актера Трампа не знаю!» А во-вторых, когда понадобилась молодая американская актриса, хорошо говорящая по-русски, Гайдаю предложили Миллу Йовович. Но он с ходу сказал: «Двух Йовичей на площадке быть не может!» (Достоверность этих историй оставим на совести Нонны Гришаевой).

Приз «За вклад в развитие современного российского кино» был вручен на открытии режиссеру Алексею Учителю. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В жюри в этом году входят актриса Кристина Асмус, кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис, продюсер Елена Гликман. А первый приз, «За вклад в развитие современного российского кино», был вручен прямо на открытии: его из рук президента фестиваля Михаила Пореченкова получил режиссер Алексей Учитель.