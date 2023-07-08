США не позовут Украину в НАТО: Что ждет теперь Незалежную

Из Вашингтона поступают недвусмысленные сигналы о бесперспективности стараний Зеленского относительно вступления Украины в НАТО Фото: ТАСС

Пока президент Украины Зеленский мечется по Европе, беря напрокат самолеты у лидеров европейских государств (в Турцию, например, он прилетел на правительственном лайнере ВВС Чехии), стремясь организовать голосование по приглашению Украины в НАТО, от главного партнера и патрона нынешней Незалежной из Вашингтона поступают недвусмысленные сигналы о бесперспективности подобных потуг Зеленского. Главным зрадником выступает тот самый президент США Джозеф Байден, которого Киев просил, умолял и даже пытался шантажировать, возложив на Байдена вину за неудачные действия ВСУ. Но даже до "деда на перфокартах" дошло, какие угрозы несут в себе потакания Киеву.

Байден ставит под сомнение вступление Украины в НАТО

- Я не уверен, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать Украину в альянс или нет сейчас, в разгар конфликта. Но, если бы мы это сделали, то мы были бы полны решимости выполнять обязательства по защите каждого дюйма территории НАТО. Мы бы находились в состоянии войны с Россией, если бы это было так, — в интервью CNN американский президент подтвердил, что Альянс сможет рассмотреть вопрос о вступлении Украины только после окончания конфликта с Россией. И даже тогда речь пойдет не о вступлении Украины в НАТО в обозримом будущем, а о выборе пути к этой цели.

- США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после конфликта. Мы готовы оказывать помощь в сфере безопасности, такую как предоставляем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя, — пообещал президент США.

Это явно не то, чего хочет Зеленский. Но Байден показал, что если он уперся, то его с места уже вряд ли кому удастся сдвинуть. Он заявил, что в настоящее время считает преждевременным даже ставить на голосование вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, то есть о приглашении Киева в Альянс. И напомнил, что 2 года назад в Женеве отказал Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО.

О чем говорили президенты России и США

Напомним, в июне 2021-го состоялась встреча президентов России и США, в ходе которых Путин объяснил Байдену, что наша страна заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток (отказ Украине во вступлении в НАТО, но не только ей, а еще и Молдавии с Грузией – прим. авт.) и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных систем. Но Россию США не услышали ни тогда, ни позже. Там было еще много адекватных предложений со стороны Путина, на которые неадекватный "дед на перфокартах" ответил столь же надекватно.

Спустя 2 года после тех переговоров можно констатировать, что проводимая Россией Специальная военная операции частично достигла одной из своих важнейших, но не сильно афишируемых целей – отказу Украине во вступлении в Североатлантический альянс. Поскольку под термином "демилитаризация" скрывается не только сохранение за Украиной ограниченных по количеству, вооружениям и составу Вооруженных Сил, но и нейтральный статус, отказ от участия в военно-политических союзах и блоках.

Роковая ошибка Байдена

В США не желают понять, что тогда Байдену был предложен план мирного выхода из кризисной ситуации по Украине, и он мог бы предотвратить нынешнее развитие событий, если бы внял голосу разума. Но в Вашингтоне почему-то решили, что Путин блефует, что он просто говорит слова, как большая часть лидеров западного мира, не нагружая их определенным смыслом и ответственностью. Все остальное, что произошло затем, было следствием этой роковой ошибки Байдена и его команды. И все дальнейшее будет продолжением той ошибки.

Впрочем, вполне вероятно, что это была вовсе и не ошибка, а расчет именно на такое развитие событий. Тогда впору снять шляпу перед этими умельцами. Но в этом имеются очень большие сомнения. Поскольку издержек, провалов и прочих "шишек" для США на этом пути уже оказалось несравнимо больше, чем "пряников".

Несмотря на всю внешнюю привлекательность ситуации для США, когда славяне убивают славян, никакого ослабления России, вопреки все новым, как под копирку напечатанным заявлениям западных лидеров и экспертов, не происходит. Наоборот, стран на живом примере убедилась, насколько важно развитие собственного ВПК и наращивание оборонной мощи, и военная промышленность заработала, наращивая свои возможности и подтягивая через технологии двойного назначения и "мирную" экономику.

Ответ Путина и реакция других стран

Путин начал строить настоящий многополярный мир, что с радостью было встречено очень многими странами, в первую очередь. Китаем, который выстраивал его в экономике, не покушаясь до того на политическую сферу в международных отношениях. Десятки стран на планете поняли, что весь мир не заканчивается США, и с радостью отнеслись к альтернативным возможностям. Международные объединения БРИКС и ШОС усилились новыми членами, а в сами эти организации выстроилась очередь, в том числе и из важнейших недавно еще экономических и торговых партнеров США. В мировой экономике начался уход от американского доллара, как безальтернативной мировой валюты, и это движение ускоряется.

Всего этого могло бы не быть, или бы оно начало происходить гораздо позже, если бы США проводили ответственную международную политику, а Байден ответил бы в Женеве на предложения Путина одним словом: "Да". Ибо тогда они перестали бы быть США и Байденом.

Что будет с Украиной

Что же касается Украины, то здесь задача СВО по демилитаризации выполнена лишь частично и в той части, которая касается вступления страны в НАТО. У самих ВСУ еще полным-полно вооружений, Запад, отказываясь брать украинцев в Альянс, с радостью посылает их руками Зеленского на убой. Нейтральная Украина для Запада – это еще хуже, чем ее отсутствие, а потому они скорее согласятся с нами в этом вопросе, что Незалежную лучше уничтожить, как государство полностью, чем допустят ее нейтральный статус.

Нам нужна нейтральная Украина или ее ликвидация как государства (речь не о людях). Западу нужна антироссийская Украина или ее ликвидация как государства. По крайней мере, в одной точке на этом маршруте наши позиции совпадают. Как и осознание того факта, что Украине НАТО не видать.