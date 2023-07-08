То ли монстр, то ли не монстр: Юру Борисова подозревают в том, что он - маньяк

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Саша — таксист, который предпочитает работать по ночам: считает, что ночью за людьми интереснее наблюдать и с ними общаться, они по-другому себя ведут, полнее и неожиданнее раскрываются. Саша — инвалид: у него беда с ногами. Он может ходить, но крайне медленно и неуклюже (собственно, отсюда и название «Кентавр» - он нормально себя чувствует только на водительском кресле, словно машина — часть его тела). Еще, возможно, Саша — маньяк, за последние несколько дней порешивший нескольких девушек легкого поведения. Но это не точно.

Долго ли, коротко, а в машину к Саше садится девушка Лиза. Угадать род ее занятий легче легкого: проститутка (точнее, эскортница — что как бы повышает ее в табели о рангах, ведь эскортница еще и должна уметь поддержать разговор на любые темы; случается, что клиенты даже знакомят таких барышень с друзьями и делают им детей). Лиза сначала обижает Сашу, но сообразив, что сказала гадость не просто таксисту, а инвалиду, страшно раскаивается. И предлагает выгодный контракт: за десять тысяч рублей он всю ночь должен возить ее по Москве, от точки до точки, от клиента («Сейчас меня переоденут крепостной и пороть будут») к сутенеру, то есть, пардон, менеджеру.

На самом деле этот самый менеджер и потребовал от Лизы, чтобы она села к Саше в машину. Те девочки, которых убил маньяк, были его девочками. Он сам заинтересован в том, чтобы найти душегуба и передать его ментам. А Саша накануне как раз ездил по тем местам, где девочки пропадали.

На открытии «Горький Fest», где состоялась премьера, продюсеры убедительно просили обойтись без спойлеров, говоря о «Кентавре». Если вы думаете, что главный из возможных спойлеров в данной ситуации — рассказать, является герой Юрий Борисова маньяком или хорошим парнем, вы заблуждаетесь. Там есть сюжетные повороты гораздо, гораздо круче. Наверное, не будет преступлением сказать, что в последние полчаса фильм и вовсе оборачивается боевиком с пальбой, адским пламенем, погонями, визгом, горой трупов, попыткой удушения и попыткой сбрасывания с высоты.

Ну, и еще, ничего не спойлеря, можно сказать, что «Кентавр» - один из лучших российских жанровых фильмов (а, пожалуй, и фильмов вообще) за последние годы. Это в хорошем смысле Голливуд: безупречная, очень чистая, очень зрительская, очень эффектная работа. Придираться там можно только по мелочам. Продюсер «Кентавра» Илья Найшуллер не случайно стал почти своим человеком в Голливуде, сняв пару лет назад боевик «Никто» (до него был сильно недооцененный, по-своему незабываемый «Хардкор» и феерический клип «Кольщик» для группы «Ленинград»).

Правда, остается вопрос: если нельзя обсуждать события «Кентавра» после первого получаса, что тогда вообще обсуждать. Разве что Юру Борисова, который исполняет тут главную роль: он постепенно стал одним из главных молодых российских актеров, и по «Кентавру» очень хорошо видно, почему так произошло. То же самое, впрочем, относится и к Сергею Гилеву — в жизни, говорят, милейшему человеку, на экране без малейшей запинки превращающемуся в сущего сатану.

Ну, и еще можно обсуждать вопрос, как человек, который почти не управляет своими ногами, так замечательно управляется с педалями. Он в этом фильме задается, но ответа на него мы не слышим. И надо быть занудой, чтобы задавать его во второй раз.

«Кентавр» выходит в широкий прокат 13 июля.