Совместная трапеза объединяет семью

Фото: сайт здоровое-питание.рф

Впервые праздник состоялся 8 июля 2008 года, с тех пор проводится ежегодно. Идея отмечать российский аналог западного Дня святого Валентина, когда все поздравляют любимых и проводят время в кругу семьи, принадлежит жителям города Мурома. Именно там покоятся мощи святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. Символом этого праздника стала ромашка, из нее плетут венки и дарят букеты. Молодожены стремятся заключить брак в этот день – считается, что тогда семейная жизнь будет счастливой и долгой.

Многие семьи отмечают праздник совместным застольем. Это действие глубоко символично – родители и дети объединяются, чтобы разделить удовольствие от еды и общения. Это способ почувствовать себя частью единой семьи. Поэтому каждый ее член старается внести свой вклад в подготовку праздничного стола. Совместное приготовление пищи, сервировка и сама трапеза способствует укреплению родственных связей.

И, конечно, особую важность приобретают семейные традиции. Задача родителей – привить ребенку здоровые пищевые привычки, научить выбирать полезные и безопасные продукты, на собственном примере показать, как важно придерживаться правил здорового образа жизни. Вся необходимая информация есть на портале здоровое-питание.рф. Здесь вы найдете полезные советы для всех членов семьи о том, как правильно питаться, как составить полноценный и сбалансированный рацион, как выбрать качественные и безопасные продукты. В «Школе здорового питания» доступны видеолекции, созданные при участии экспертов проекта. В разделе «Книга рецептов – готовим вместе» есть описания простых и полезных блюд для взрослых и детей, которые может приготовить каждый.