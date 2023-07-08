Свадьба звезды «Дома-2» Ермолаевой: Регистрация с Киркоровым и платья за 4 миллиона рублей

Нелли Ермолаевf расписалась с коучем и бизнесменом Алексеем Смагажевским. Фото: личный архив Нелли Ермолаевой

День свадьбы у 37-летней звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой начался в загсе Барвихи, где девушка расписалась с коучем и бизнесменом Алексеем Смагажевским.

Нелли приехала в загс в закрытом кружевном платье. Красотка призналась, что для торжественного дня она выбрала три наряда. Остальные Ермолаева наденет на регистрацию и банкет в ресторан.

По словам стилистов, Нелли потратила на свои свадебные образы не менее 4 миллионов рублей. Кстати, онлайн-регистрацию проведет Филипп Киркоров, с которым Ермолаева дружит уже не первый год. Король эстрады сейчас находится в отпуске в Греции, но все-таки согласился зарегистрировать подругу, выйдя к гостям по видеосвязи. Такая практика в шоу-бизнесе не нова. Многие звезды расписываются в загсе, а потом для гостей делают импровизированную регистрацию, приглашая в качестве распорядителя свадьбы какого-то известного человека. Так, например, свадьбу Яны Рудковской и Евгения Плющенко регистрировала Тина Канделаки. А свадьбу диджея Кати Гусевой и ее мужа адвоката Михаила Сазанова Андрей Малахов.

Напомним: для Нелли Ермолаевой это третий брак. В 2011 году она выходила замуж за участника «Дома-2» Никиту Кузнецова. Потом, расставшись с мужем, девушка родила сына Мирона от ресторатора Кирилла Андреева. У нынешнего мужа Нелли тоже есть сын Ярик.