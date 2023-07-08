Антропологи: в древней Европе господствовал матриархат

Женщины сами зарабатывали почет и уважение. Фото: Shutterstock

«Мужчина из слоновой кости» (Ivory Man), - так называли того, чья могила была обнаружена в 2008 году на юго-западе Испании. Считалось, что в ней похоронен некий молодой правитель, живший на Иберийском полуострове во времена медного века (Copper Age) – энеолита - в период с 2900 по 2650 год до нашей эры. Об этом свидетельствовало богатство захоронения – множество разнообразных предметов из слоновой кости предметов, включая хрустальный кинжал с рукояткой из нее, целые бивни африканских слонов, ценившиеся в те времена очень дорого.

«Количество и качество набора артефактов, использованных в качестве погребального подношения, предполагало, что этот молодой человек был самой социально заметной личностью во всем доколумбовом медном веке Пиренейского полуострова», - пишут авторы исследования - испанские ученые из Севильского университета (University of Seville) и их австрийские коллеги из Университета Вены (University of Seville) - в журнале Scientific Reports.

Место захоронения Ivory Lady.

О «смене пола» останков коротко сообщил портал ScienceAlert.

Антропологи провели генетический анализ останков. И пришли к выводу, что они… женские. Потому что в эмали зубов «молодого человека» были обнаружены исключительно женские белки, за производство которых отвечает ген AMELX, расположенный на женской Х-хромосоме. Был бы зуб мужской, имел бы ген AMELY.

Таким образом, «Мужчина из слоновой кости» оказался «Женщиной из слоновой кости» (Ivory Lady).

При жизни ей было 25 лет. От чего умерла, ученые не сообщили.

Примечательно, что в 100 метрах от Ivory Lady были обнаружены еще 25 могил. Они тоже оказались женскими. И весьма богатыми – с золотыми клинками, хрустальными наконечниками стрел и янтарными бусами, датируемыми примерно 2875-2635 годами до нашей эры.

Очевидные почести, с которым хоронили покойниц, позволили предположить, что они были лидерами своего времени. То есть, в медном веке преобладал матриархат. Как минимум на территории Испании.

Исследователи уверены: «Ivory Lady и другие женщины-лидеры занимали высокие посты, недоступные мужчинам. И не наследовали их, а достигли самостоятельно благодаря своей харизме и деятельности».

То есть, женщины в древней Европе, видимо, отличались умом и сообразительностью. Куда сейчас подевались?

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Женщины умнели от голода?

Природа настроила человеческий организм делать запасы. При нормальном питании мужской - откладывает «на черный день» в основном белки, женский - жиры. Доказано многочисленными исследованиями, в ходе которых ученые следили за различными тканями тела.

А как голод действует на мозг? Что происходит с ним от недостатка питательных веществ? Подобными вопросами в свое время озадачили себя ученые из Медицинского центра университета Питтсбурга (University of Pittsburgh Medical Center). И обнаружили, что мужские и женские мозги реагируют по-разному.

Роберт Кларк (Robert Clark) экспериментировал с крысами - весьма близкими к человеку зверьками в смысле строения мозга. Смотрел, как реагируют их нейроны - нервные клетки мозга - всего лишь на 72-часовое голодание. О результатах рассказал в журнале Journal of Biological Chemistry. Оказалось, что мужской мозг гораздо сильнее страдает от голода.

- Женские нейроны используют запасы жирных кислот и выживают, - объяснял Кларк, - мужские гибнут на глазах.

Уже через 24 часа голодания в мужских мозгах катастрофически - на 70 процентов - падает способность к клеточному дыханию. У них интенсивно идет и так называмая аутофагия - самопоглощение. Мужские нейроны поедают сами себя. А их владельцы сильно глупеют. Чего нельзя сказать о противоположном поле.

Вывод: женщины легче переносят тяготы и лишения. Особенно связанные с ограничением в потреблении калорий.

Перебои с пропитанием возникали у древних предков регулярно. Мужчины слабели мозгом и дурели. Совершали необдуманные поступки. Гибли чаще. Бремя принятия решений – порою вынужденное - ложилось на женщин. Став вдруг умнее мужчин, они справлялись – тем самым зарабатывали авторитет. И в итоге, способствовали процветанию сообщества. Не исключено, что именно в голодные годы и зародился матриархат. Его истоки – скудное питание.