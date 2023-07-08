Русские бизнесмены нашли ключ к Африке

Русская делегация в Зимбабве Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Освободившиеся от гнёта колонизаторов всего-то в прошлом веке, африканские страны сейчас развиваются очень стремительно. Запросов и бизнес-задач много. Очень много. И как когда-то знаменитый шотландский миссионер и исследователь Давид Ливингстон открывал для мира Африку, так и сейчас бизнесмены ищут «белые пятна» на карте второго по величине континента планеты, чтобы распространить здесь своё экономическое влияние. Естественно, что и российские тоже.

Целую неделю в столице южноафриканской республики Хараре провела делегация из России — бизнесмены, строители, банкиры, юристы и финансисты — во главе с почетным консулом Зимбабве в России Николаем Соболевым. Встречали русских зимбабвийские чиновники, начиная от сотрудников офиса президента страны Эммерсона Мнангагва, заканчивая представителями министерств и региональных ведомств. Присутствовали на переговорах и сотрудники посольства России в Зимбабве. Тема конференции — создание специальной экономической зоны (СЭЗ) для российского бизнеса.

Разговоры о появлении подобной начались еще в 2018 году. Тогда во время рабочей поездки в Южную Африку министр иностранных дел Сергей Лавров подписал с президентом Республики Зимбабве соотвествующий меморандум. И вот сейчас, в 2023, подготовка уже в финальной стадии. И немалую роль в этом сыграл бизнесмен из Санкт-Петербурга, член рабочей группы «Россия — Зимбабве» Совета Федерации, Николай Соболев.

— Основная цель специальной экономической зоны — упростить предпринимателям из России выход на африканский рынок, — объяснил «Комсомольской правде» Соболев. — Я много работал в африканских странах. Меня в 2018 пригласил на встречу президент Мнангава и предложил стать почетным консулом Республики в Санкт-Петербурге. И помочь наладить деловые связи наших стран. Я, конечно же, согласился. Было проделано много работы и сейчас уже есть понимание, как все будет выглядеть. В планах - создание русской деревни в столице Зимбабве Хараре. Африканская компания «Hermès», основанная нашими россиянами, давно живущими здесь, наш контрагент по всем этим вопросам.

Николай Соболев и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

— А почему именно Зимбабве?

— СССР и после Российская Федерация всегда помогали этой африканской республике. Так что связь между нашими странами имеет глубокие исторические корни. В этом году в Хараре будет установлен памятник воинам-освободителям. Сейчас в Совете Федерации согласовывается сам проект. Кроме того, президент Мнангава не поддержал санкции в отношении России и высказался за всевозможные партнёрские отношения между нашими странами. Поэтому Зимбабве у нас в приоритете. И тут важно понимать, что для российского бизнеса Зимбабве может стать ключом ко всей Африке. С 2019 года на континенте создана зона свободной торговли, объединившая более 50 стран, и Зимбабве в их числе. Это огромный рынок с большим потенциалом, охватывающий более 1,2 миллиарда человек. Естественно, что российский бизнес видит в нем огромный потенциал.

Один из членов Российской делегации Дмитрий Цуканов. Он заместитель финансового детектора группы компаний «АБЗ-1», занимающейся строительством дорог, мостов, трамвайных линий и прочей дорожной инфраструктурой. И перспективы для своей компании в Зимбабве Дмитрий увидел моментально, не успев выйти из самолета.

Бизнес-конференция Россия - Африка Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

— Дороги здесь в плачевном состоянии, все латаные, залатанные. Им нужно строить новые, возводить мосты, строить улицы в городах. Все это является большим рынком.

— В России активно осваиваете рынок, а теперь ещё и сюда приехали?

— Абсолютно так. У нас принята стратегия региональная, которая подразумевает не только развитие в регионах нашей страны, что мы успешно делаем. Но и выход на международный рынок. Мы рассматривали Африку, и когда узнали, что идёт работа по созданию здесь в Зимбабве особой экономической зоны, тут же связались с почетным консулом Соболевым. Вот так совпали наши коммерческие интересы и интересы страны. А Зимбабве с возможностью выхода отсюда на весь африканский континент, прекрасный вариант.

— Как вас тут встретили? Чувствуется интерес со со стороны потенциальных африканских партнеров?

— Да, и ещё какой! Наша компания славится тем, что мы имеем серьёзнейшее в России подразделение по научно-исследовательской деятельности, разрабатываем новые асфальтовые смеси. Запатентовали цветные бетоны, то есть можно сразу нужную разметку укладывать на полотно, например, или выделать перекрестки. Есть у нас и ароматизированный асфальт. Наработок очень много.

— А какие направления для бизнеса тут интересны? — спросила я у Ольги Дзубинской.

— Интересует местных стройка, энергетические технологии, сельское хозяйство, пищевое производство и многое, многое другое. Тут поле непаханое, извините за мой сленг. Только ленивый не хочет здесь делать бизнес.

И похоже, это действительно так. Китайцы уже активно обосновались в Зимбабве. Есть целый китайский квартал, китайские магазины. Жители Поднебесной отстроили в Хараре новый, современный аэропорт, осваивают добычу золота и других полезных ископаемых. Наши соседи беларусы уже вовсю торгуют в Зимбабве тракторами и другой техникой. Русские бизнесмены в республике тоже есть, но не так много, как хотелось бы. И они тоже ждут-не дождутся усиления русского бизнес-сектора в Зимбабве.

Русские бизнесмены были нарасхват у зимбабвийских журналистов. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Конечно, вопрос финансов и открытия банковских счетов для российских компаний в свете усиления санкционного давления тоже обсуждался.

— Есть ряд крупных банков, которые выразили желание здесь присутствовать. Мы провели переговоры с банками Зимбабве на предмет открытия прямых корреспондентских счетов. — Говорит помощник почетного консула, сотрудник одного из крупных российских банков Денис Тукмаков. — Да, есть момент состояния зимбабвийской экономики. Местный доллар под сильным инфляционным давлением находится. Но в Зимбабве официально ходит доллар, южноафриканские ренты и боцманская пула. Так что рассчитываться можно и другими валютами.

— Одним словом, вы видите тут перспективы?

— Да! Очень хорошие. Интерес к налаживанию межбанковских отношений между нашими странами здесь есть. Мы общались с представителями государственных ведомств, они отметили, что Россия под санкциями, Зимбабве под санкциями, так что у нас много общего в этом смысле.

Хараре — шумный и энергичный африканский город. Очень самобытный. И русских здесь ждут, все об этом говорят и на улицах и в высоких кабинетах. По итогам недельной конференции был подписан меморандум. Теперь документ ляжет на стол МИД РФ и уйдёт на подпись президенту Зимбабве. Все очень надеются, что в самое ближайшее время двери африканского рынка откроются для русского бизнеса.