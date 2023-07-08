Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Панжиев взял украинских диверсантов в плен

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

УСПЕЛ ОБОРУДОВАТЬ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ

Лейтенант Дмитрий Бондаренко

Лейтенант Дмитрий Бондаренко Фото: Минобороны РФ

«Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Дмитрия Бондаренко в районе одного из населенных пунктов выполняла боевую задачу по инженерному оборудованию оборонительных позиций.

Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел, благодаря грамотному руководству Дмитрия, его подразделению удалось обустроить огневые и ложные позиции, а также укрытия для личного состава и техники без потерь.

Противник неожиданно при поддержке артиллерии перешел в атаку на позиции роты лейтенанта Бондаренко.

Оценив обстановку, Бондаренко организовал своевременное занятие оборудованных огневых позиций подчиненными для отражения наступления противника. В ходе завязавшегося боя, грамотно управляя действиями подчиненных, Дмитрий сковал действия наступающих боевиков, после чего, умело используя укрепления и рельеф местности, начал вытеснять врага с занимаемых им рубежей. Благодаря грамотным действиям лейтенанта Бондаренко и его подчиненных удалось отразить наступление противника, удержать занятые оборонительные рубежи, нанеся при этом ощутимый урон в технике и живой силе противника».

ВОССТАНОВИЛ БРОНЕМАШИНУ НА ПОЛЕ БОЯ

Гвардии рядовой Вадим Постников

Гвардии рядовой Вадим Постников Фото: Минобороны РФ

«В ходе боя вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов, рядовой Вадим Постников выполнял задачу по подавлению огневых точек и уничтожению бронированной техники боевиков.

В бою подразделение, в составе которого выполнял задачи Вадим, совершало маневр на БМП. В результате артиллерийского удара боевая машина пехоты получила повреждения. Выбравшись из поврежденной машины самостоятельно, Постников эвакуировал из машины своего боевого товарища, получившего ранение, после чего продолжил бой. Заняв выгодную позицию, гвардии рядовой Постников прицельным огнем из гранатомета уничтожил вражеский пикап с личным составом украинских боевиков. После боя гвардии рядовой Вадим Постников оперативно восстановил работоспособность боевой машины и эвакуировал её в район расположения подразделения».

РАЗВЕДАЛ ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ПРОТИВНИКА

Ефрейтор Артур Геворгян

Ефрейтор Артур Геворгян Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Артур Геворгян в составе батальонной тактической группы российских мотострелков выполнял задачи по ведению воздушной разведки. Управляя малоразмерным беспилотным летательным аппаратом, Артур вскрыл замаскированные взводные опорные пункты противника, а также скопления вражеской бронетехники украинских националистов. Оперативно передав координаты на командный пункт, Геворгян, оставаясь в непосредственной близости от обнаруженных позиций, корректировал огонь российской артиллерии и производил объективный контроль поражения объектов националистов. Благодаря данным, полученным от ефрейтора Артура Геворгяна, артиллерийским огнем российских подразделений были уничтожены два минометных расчета, самоходная артиллерийская установка, гаубица Д-30 и большое количество националистов».

ТРИ РАНЕНИЯ НЕ ПОМЕШАЛИ ДОБИТЬ ВРАГА

Старший лейтенант Анатолий Зуев

Старший лейтенант Анатолий Зуев Фото: Минобороны РФ

«Командир огнеметного взвода старший лейтенант Анатолий Зуев в составе подразделения нес боевое дежурство на опорном пункте. В ходе боевого дежурства наблюдателями было выявлено передвижение по лесополосе в сторону занимаемых взводом позиций большого количества техники и пехоты противника. В ходе четырехчасового боя личный состав подразделения под командованием Зуева наносил урон пехоте врага из стрелкового оружия, огнемётов и гранатометов. При смене позиции в результате минометного обстрела националистов, Анатолий получил осколочные ранения головы, левой кисти и правой стопы. Немедленно на месте ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он, продолжил вести бой и руководить личным составом, до полного уничтожения наступающей группы националистов. Благодаря мужественным и решительным действиям старшего лейтенанта Анатолия Зуева атака противника была отбита и не допущено прорыва обороны».

С ПЕРВОГО ВЫСТРЕЛА ПОДБИЛ ТАНК

Рядовой Андрей Кравцов

Рядовой Андрей Кравцов Фото: Минобороны РФ

«Стрелок –помощник гранатометчика рядовой Андрей Кравцов, действуя в составе расчета, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту, Андрей обнаружил укрепленную позицию противника, усиленную боевой машиной пехоты и танком, о чем немедленно доложил командиру. Командиром группы было принято решение, используя эффект внезапности, уничтожить позицию. В ходе огневого контакта с противником гранатометчик получил ранение. Кравцов, оказав помощь раненому товарищу, не раздумывая заменил его в бою. Заняв выгодную позицию, Андрей прицельным выстрелом поразил танк противника. Благодаря решительным действиям рядового Кравцова противник лишился огневой поддержки бронетехники, понес потери и отступил, что позволило группе выполнить задачу и освободить населенный пункт».

ВЗЯЛ УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ В ПЛЕН

Гвардии сержант Хушбахт Панжиев

Гвардии сержант Хушбахт Панжиев Фото: Минобороны РФ

«Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Хушбахта Панжиева выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих подразделений российских мотострелков. В ходе наступления артиллерийскими ударами расчета Панжиева была уничтожена живая сила и техника противника. В результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Панжиева украинские подразделения понесли существенные потери и были вынуждены покинуть занимаемые позиции. Спустя несколько дней, действуя в составе дозорной группы, продвигаясь по лесополосе, Хушбахт обнаружил трех вооруженных украинских националистов, движущихся в направлении позиций наших войск. Грамотно используя условия местности, гвардии сержант Хушбахт Панжиев скрытно подобрался к противнику, после чего, застав националистов врасплох, заставил их сложить оружие и сдаться в плен. Данные, полученные в ходе последующего допроса пленных националистов, позволили уточнить план наступательной операции, сохранив при этом жизни и здоровье личного состава наступающего подразделения».