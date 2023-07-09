Сергей Гармаш анонсировал продолжение кинохита «Чебурашка»: «Договорюсь с Чебурашкой на новую историю!»

Сергей Гармаш анонсировал продолжение «Чебурашки». Фото: кадр из фильма

Артековцы по давней традиции выбрали лучшие фильмы и лучших актеров в рамках кинофестиваля Василия Ланового «Алые паруса». Ну, а взрослые до сих пор тоскуют по основателю киносмотра Василию Семеновичу Лановому.

- Мы все осиротели после ухода Василия Семёновича, — говорит директор ассоциации «Киногром» и основатель «Алых парусов» Ирина Громова. - Василий Семенович был как член семьи, мы всегда были под его крылом. Это был такой человек, что даже те актеры, которые обычно позволяли себе вольности, не могли допустить пошлости на сцене, если видели его в зале - на него равнялись все.

Главная интрига фестиваля - это продюсерское кино, которое артисты снимают вместе с детьми.

Голосование было бурным и закончилось поздно ночью, определить победителя оказалось очень сложно.

Мнения разделились, поэтому выбрали двух победителей.

По мнению взрослого жюри, победителем в номинации «Продюсерское кино» стал детский лагерь «Озерный» с фильмом «Артекхаус» во главе с Янисом Политовым. Янис несколько лет снимал с детьми короткометражные фильмы и это его первая победа за многие годы.

А по мнению детского жюри кинофестиваля, победил фильм «Вендетта», лагерь «Хрустальный» с наставниками Иваном Жвакиным и Натальей Громовой.

Между тем главная награда в этот вечер досталась нашумевшему фильму «Чебурашка». Картина победила в номинации «Самый-самый-фильм».

Принимая награду, Сергей Гармаш анонсировал продолжение фильма.

- Обещаю поговорить с Чебурашкой и договориться, чтобы он приехал к вам с новой историей, — сказал артековцам Гармаш.

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

Лучшая девочка-актриса - Василиса Немцова «Сокровища партизанского леса»

Лучший мальчик-актер - Эрик Панич фильм «Грозный папа»

Лучшая актриса - Ольга Красько

Лучший актер - Федор Добронравов «Мой папа - вождь»

Лучший анимационный фильм - «Изумительный Морис»,

Самый добрый фильм - «Чук и Гек. Большое приключение»

Самый увлекательный фильм - «Иван Семенов. Школьный переполох»

Самый мудрый фильм - здесь не обошлось без сюрпризов. Воспитанники 7 смены Артека» отдали голоса за два фильма «Я читаю» и «Солнце на вкус».