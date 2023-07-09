Команда Кристины Орбакайте разоблачила громкий скандал

Как выяснилось, Кристину Орбакайте оговорили Фото: Личный архив героя публикации

Выступление Кристины Орбакайте в Южно-Сахалинске было запланировано на 17 ноября 2022 года. Однако концерт был отменен. Затем началось нечто странное. Прокатчик Николай Жаданов подал на певицу в суд, мол, отмена выступления якобы произошла по вине Кристины. А журналисты ещё добавили «масла в огонь», написав, что артистка концерту предпочла отпуск с детьми.

Однако суд отказал Жаданову в иске.

Впрочем, как выяснилось, Кристину оговорили. Концерт певица не отменяла и никуда не уезжала.

В прошлом году у Кристины должен был состояться концерт в Южно-Сахалинске, она готовилась к выступлению. Однако организатор сам решил отменить концерт, — объясняет пиар-менеджер Кристины Орбакайте Илья Гоголев. А после СМИ выдумали, что Кристина якобы сорвала концерт. Это неправда. Кристина не отменяла выступление, более того, в социальных сетях артистки вы можете посмотреть, что у нас за Южно-Сахалинском следовал концерт в Благовещенске 20 ноября, который состоялся. Затем артистка отправилась в Ульяновск, Самару, Саратов и Волгоград.

В новостях сейчас много недостоверной информации о Кристине, артистка не реагирует на домыслы, но тут уже идет речь о ее деловой репутации, поэтому просим журналистов быть внимательнее и не распространять фейки, — сказали KP.RU в команде артистки.