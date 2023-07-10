Представитель России при ЕС Кирилл Логвинов: «История с украденными российскими активами выглядит позорно для Евросоюза»

Кирилл Логвинов. Фото: постпредство России при ЕС

- Кирилл Михайлович, Евросоюзом, как известно, «заморожены» сотни миллиардов российских активов. Стоит ли считать эти гигантские суммы безвозвратно украденными?

- Знаете, вся эта история с активами выглядит, честно скажу, позорно для Евросоюза. То есовцы на глазах у всего мирового сообщества мучительно их искали и радостно находили, то ночей не спали, упорно выдумывая способы, как экспроприировать международные резервы России.

Теперь появилась идея создать некую схему по инвестированию «заблокированных» госактивов с целью извлечения прибыли с последующей ее передачей Киеву. Для нас, равно как и для всего остального мира, в данном вопросе важно только одно - международное право и конституционное право государств-членов ЕС оснований для отчуждения частной собственности или суверенных активов иностранного государства не предусматривают.

Так что российские активы украдены, но не безвозвратно. У нас есть все общепризнанные правовые основания требовать вернуть их. И чем раньше это произойдет, тем, возможно, с меньшими издержками для Евросоюза.

- Глава евродипломатии Жозеп Боррель осенью прошлого года назвал «привилегированную» Европу садом, а окружающий ее мир он считает «джунглями». Как вам сейчас живется в «райском саду»? На осадном положении находитесь?

- Скорее, здесь заросший сорняками огород, еще и окруженный высоченным забором. Если серьезно, то совсем недавно Евросоюз мог гордиться достижениями евроинтеграции, многие стремились повторить накопленный десятилетиями положительный опыт Брюсселя. Сегодня же ЕС мыслит категориями осадного положения. Из открытого для всего мирового сообщества пространства, превратился в крепость.

Да и в целом Евросоюз для большинства перестал быть чем-то желанным. Оно и понятно, если учесть, например, что кандидатов на вступление в блок оценивают не по их экономическим и социальным показателям, а по степени готовности следовать есовскому внешнеполитическому курсу. Для большего удобства она даже в процентах измеряется. Так что это не тот Евросоюз, с которым страны мира, включая Россию, еще недавно были заинтересованы выстраивать ориентированные в будущее равноправные отношения.

- Фиксировало ли Постпредство РФ при ЕС случаи попыток вербовки российских дипломатов?

- Условия, в которых мы, как и сотрудники российских дипмиссий в других западных государствах, работаем, непростые. Но обстановка здесь существенно изменилась не только для дипломатов, но и для самих европейцев. Взять, например, прирост численности украинских мигрантов. Никто здесь не думает, как это сказывается на повседневной жизни граждан Евросоюза, равно как и не задается вопросом, каково положение самих украинских беженцев.

В истории Постпредства самым тяжелым стал эпизод с высылкой наших коллег в апреле прошлого года. Никаких оснований для подобного шага у есовцев не было, они попросту решили поучаствовать в состязании по русофобии. Причем российским дипломатам, которых объявили persona non grata, в почтовые ящики были разложены некие инструкции по обращению за политическим убежищем. Кроме как чувства отвращения, подобный жест ничего другого вызвать не может. Впрочем, дипломатическая деятельность в любой стране сопряжена с определенными трудностями. Так что нам не привыкать.

- Руководство ЕС уверенно заявляет о том, что жители стран Евросоюза в своем большинстве безоговорочно поддерживают антироссийскую политику Брюсселя. Так ли это на самом деле?

- В чем только есовское руководство не уверено. Логично предположить, что население Евросоюза готово поддерживать лишь то, что отвечает его интересам. Безусловно, если продолжать зачищать информпространство, ограничивать доступ к альтернативным источникам информации, а именно эти процессы сегодня имеют место в ЕС, то, конечно, Брюссель может легко манипулировать общественным мнением, загоняя его в черно-белые рамки.

Отсюда, здесь никому в ходе опроса не предложат ответить на такие вопросы, как, например, должен ли украинский кризис быть урегулирован дипломатическим путем, как вы относитесь к политике Киева по притеснению русскоязычного населения или к использованию ВСУ нацистской символики, доверяете ли вы заверениям своих правительств в том, что никакое из передаваемого Киеву вооружение не окажется в руках террористов, действующих в Европе? Поверьте, в этом случае картина для принимающих сегодня в ЕС решения выглядела бы не настолько благостно. Понятно, что приятнее смотрятся проценты ответивших на вопросы, сформулированные так, будто во всех текущих бедах виновата «агрессивная Россия».

- В настоящее время контакты между Россией и ЕС фактически сведены на нет. Чего, на Ваш взгляд, добиваются есовцы?

- Интересная постановка вопроса. Боюсь, они сами до конца не понимают, чего добиваются. В действиях Евросоюза на многих направлениях в принципе нет какой-либо логики. Особенно когда мы видим, что порой на кон ставятся даже значительные успехи в области евроинтеграции.

Никто не спорит с тем, что вся система международных отношений переживает непростые времена, находится в стадии трансформации. Но нельзя, тем более если ты претендуешь на роль некоего геополитического игрока, вести себя так, как это делает Брюссель. Будто Евросоюз – самый главный в мире, и все остальные по умолчанию обязаны исполнять его прихоти: то присоединяться к нелегитимным санкциям, то подчиняться торгово-экономическим протекционистским решениям, которые служат лишь есовским интересам. Уже не говорю о требованиях следовать современным «либеральным ценностям».

И если раньше в контактах с третьими странами традиционно использовался метод «кнута и пряника», то теперь Брюссель четко выстраивает диалог по принципу «кто не с нами, тот против нас». Либо поддерживай Украину и помогай противодействовать России и Китаю, либо берегись есовского гнева. Кстати, подобные оценки разделяют многие наши коллеги по местному дипкорпусу, вне зависимости от того, какие у их стран отношения с ЕС.

Возвращаясь к теме России, то здесь у есовцев все, как им кажется, донельзя просто – нанести нам стратегическое поражение, развалить российскую экономику, загнать нашу страну в международную изоляцию. Всем в мире понятно, что ничего из этого не вышло и никогда не произойдет. Однако Евросоюз, похоже, не сдается. Но чем дольше есовцы продолжат действовать в том же духе, тем сложнее им самим будет выходить из тупика, в который они себя уверенно загоняют.

Что касается наших контактов с евроинститутами, то мы их поддерживаем лишь на чисто техническом уровне. Причем, по большей части по тем вопросам, без урегулирования которых невозможно полноценное функционирование ни Постпредства России в Брюсселе, ни дипмиссии ЕС в Москве. В остальном обсуждать с есовцами нам по большому счету сегодня нечего.

- Не секрет, что часть экспертов уверены в том, что ЕС не избежать раскола. Вы согласны с таким прогнозом?

- Тут, скорее, можно говорить не о прогнозе, а о том, что происходит конкретно сегодня. Внутриесовские противоречия огромны, и они растут по мере того, как Евросоюз продолжает демонстрировать неспособность находить отвечающие интересам стран-членов и их населению ответы на текущие кризисы. Кстати, к появлению многих из них Брюссель, что характерно, приложил свою руку. Более того, сейчас активно обсуждается идея внесения изменений в принцип принятия ряда решений: вместо консенсуса - квалифицированным большинством. Вот это действительно может привести к расколу в ЕС, когда мнения части его стран попросту не будут приниматься во внимание.

Сам же Евросоюз придумал себе панацею от возможного раскола – т.н. «российскую угрозу». Именно она выбрана в качестве основы для есовской консолидации. И, увы, похоже, надолго. Ведь пока есовцы не найдут в себе силы заняться решением собственных проблем, причем за счет своих же, а не чужих ресурсов, они будут продолжать поддерживать иллюзию такой угрозы. В принципе удобно, хоть и не бесплатно.

Справка «КП»

Логвинов Кирилл Михайлович родился 1 апреля 1975 года в Москве. В 1997 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО). В 2014-2018 годах – начальник отдела НАТО в Департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России. В 2018-2022 годах – заместитель Постоянного представителя РФ при ЕС. С 27 сентября 2022 года исполняет обязанности Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе.