За электросамокаты взялись серьезно: правила ужесточают и вводят обязательные «машинные» номера

Самокат – не развлечение, а средство передвижения. Фото: Андрей АБРАМОВ

Каюсь, грешен: неделю назад впервые в жизни оседлал это ваше новомодное средство передвижения. Почувствовал себя миллениалом, зумером и хипстером одновременно. Но вместо обещанного удовольствия ощутил только щемящую тоску по мотоциклу. Вот где реальный кайф от полета с ветерком, а не эти ваши вегетарианские покатушечки.

Но некоторые находят в этом удовольствие. И даже, возомнив себя истинными байкерами, катаются на самокатах вдвоем. Что противоречит не только здравому смыслу, но и правилам прокатных контор: «Запрещено кататься на электросамокате вдвоем или более человек» - гласит предупреждающая запись в приложении. Потерять управление куда проще, страховка в случае ЧП не действует. Но ведь гоняют же!

При этом запрет есть, а штрафа нет. «Непорядок!» - как всегда, рассудили наши парламентарии. И зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил, что штраф за езду на электросамокате вдвоем должен составлять 1000 рублей.

- Перемещаться двоим людям на одном самокате, действительно, опасно. В кикшеринге (прокатных конторах, - Ред.) этот вопрос решается – там есть определенный алгоритм, который может зафиксировать увеличение массы. Но когда речь идет о частных самокатах, отследить это невозможно, - рассказал в эфире радио «КП» (97,2 FM) вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Но тут встает другой вопрос: как ловить любителей «парного катания»? Для этого в Национальном автомобильном союзе вместе с депутатами Госдумы разработали специальный законопроект. Авторы документа хотят обязать владельцев частных электросамокатов иметь номера. Для этого своего «двухколесного друга» нужно будет регистрировать на Госуслугах. Тогда нарушения самокатчиков будут фиксировать камеры видеонаблюдения. И владельцам самокатов, как обычным водителям, будут приходить штрафы через портал госуслуг.

- Пока у нас не будет такой фиксации нарушений, никакие штрафы действовать не будут, - уверен Ян Хайцеэр.

Законопроект уже внесен в Госдуму, скоро депутаты начнут его рассматривать.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА

Самокат – не развлечение, а средство доставки

Самокаты – это, конечно, зло. Но только если использовать их неправильно: кататься вдвоем, в пьяном виде и т. д. Однако при грамотном подходе эта штука может быть полезна, в том числе и для всей экономики. Мы же не запрещаем ножи, потому что ими можно порезаться, или автомобили, потому что они могут задавить?..

Профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский рассуждает о том, как самокаты улучшают качество нашей жизни.

«Меня всегда удивляло, что при любой конъюнктуре бизнес, как вода, всегда щелочку найдёт. Компании в любых ситуациях ищут, куда подрасти, и на свет выползают новые непредсказуемые сегменты. И в этом контексте как раз хочу поговорить о коммерческой микромобильности.

Казалось бы, годами все спорят, с какой скоростью кататься на великах детям по паркам и как надо ограничивать скорость электросамокатчикам. Эти виды транспорта воспринимаются как что-то несерьёзное, нередко даже детское. Но тут аналитики выяснили, что на самом деле велосипеды и самокаты – это уже не развлечение, а часть бизнес-модели и способ доставки.

Например, в Москве за 2022 год (видимо, это только за более-менее теплый сезон) на микромобильном транспорте развезли заказов на 260 млрд руб. и это около 4% от общей выручки ритейла и общепита в городе. Важно понимать, что такой вид транспорта суперлокален: на нём много не увезёшь, и поэтому у такой доставки невысокий средний чек. Поэтому боюсь даже представить, какое количество заказов было в штуках у этого сегмента, масштабы просто огромны. Интересно также, что всего 50 000 курьеров в Москве пользовались самокатами и великами, такой спрос на быстрое передвижение уже сравним со спросом в Нью-Йорке.

Исследователи, изучив Москву и другие мировые мегаполисы, пришли к интересному выводу: микромобильный транспорт стал неотъемлемой частью экосистемы города как для горожан, так и для бизнеса, все уже почувствовали его ценность. Ожидается, что такая ультрабыстрая доставка будет расти в разы в ближайшие годы, а сервис будет только улучшаться, но как говорится, есть нюансы:

1. Не надо этот транспорт пытаться запрещать, замедлять и ограничивать как-то топорно, как это делается в Мехико и Гонконге (поэтому уровень доставки в этих мегаполисах оставляет желать лучшего);

2. Микромобильность надо правильно стимулировать – по примеру Нью-Йорка, достаточно нарисовать велодорожек в нужных местах и организовать движение так, чтобы самокатчик или велосипедист не мешал другим участникам движения.

При соблюдении хотя бы этих 2 базовых условий и по сути небольших затратах городских властей, в Москве продолжится рост скоростной доставки, от которой все выиграют: бизнес продолжит получать прибыль, город – налоговые поступления, а граждане – высочайший уровень доставки своих товаров. Истинная ситуация win-win.»