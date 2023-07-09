Какая температура убьет человечество? Жара медленно одолевает цивилизацию

Многие люди при жизни попали в пекло. Фото: Shutterstock

Планета разогревается. Средняя температура достигла 17,23 градуса Цельсия. Это при том, что есть Северный полюс и Антарктида - «где всегда мороз». Жара бьет рекорды - 3 июля 2023 года, следующий день, а потом и 6 июля стали самыми «высокотемпературными» в истории современных наблюдений. Люди, непривыкшие к таким условиям окружающей среды, страдают. От волн зноя, которые накатывают одна за другой, растет «избыточная смертность» - превышающая уровень, ожидаемый при нормальных условиях.

В 2022 году за лето во Франции «дополнительно» ушли из жизни более 10 000 человек, в Испании – почти 5 000, чуть меньше - в более прохладных Германии и Великобритании.

Метеорологи дружно предрекают: в ближайшем будущем из-за глобального потепления и усилившийся солнечной активности периоды экстремальной жары станут чаще, а сама она лишь усилится. В результате обширные районы Земли могут превратиться в настоящее пекло.

- Изменения климата вышли из-под контроля. Думаю, ситуация становится катастрофической, — выразил тревогу Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Выдержат ли люди? Не какие-нибудь «жаростойкие» вроде бедуинов, а обыкновенные? Ответы на эти вопросы дали британские ученые из Рохамптонский университета в Лондоне (University of Roehampton).

Профессор Люис Холси (Prof. Lewis Halsey) и биологи из его команды вместе с добровольцами забирались в специальную камеру – вроде бани, где в буквальном смысле парились, испытывая воздействие воздуха разной – относительно высокой - температуры и влажности. Сидели по часу и больше.

Профессор Холси (в маске слева) и сам парился ради эксперимента. Фото: Кадр видео

Измерения показали: от жары возрастала скорость метаболизм – обмена веществ. При температуре 40 градусов он ускорялся в среднем на 35 процентов, а при 50 градусов – на все 50 процентов.

Скачок в скорости метаболизма нельзя списать лишь на то, что люди расходовали больше калорий от того, что учащенно дышали, обильно потели, испытывая при этом интенсивное сердцебиение. Просто организм, пытаясь адаптироваться, начинал работать на пределе своих возможностей.

По мнению исследователей, температуры между 40 и 50 градусами представляют собой верхний критический предел (upper critical temperature - UCT). А длительная работа организма на пределе быстро его изнашивает.

Совсем привыкнуть к экстремальным температурам «обитателям средней полосы» практически нереально – особенно «обитателям средней полосы». Если только в процессе эволюции и за несколько тысячелетий естественного отбора – сильнейшие, возможно, и выживут.

В то же время баня полезна, если ею не злоупотреблять – то есть париться по чуть-чуть. И не каждый день.