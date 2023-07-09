Никита Ефремов с Аглаей Тарасовой играет в новом сериале «Морозко». Детская сказка ни при чем — это очередной проект про психотравмы и диагнозы

В сериале «Морозко» Ефремов-младший исполняет одну из главных ролей. Фото: кадр из фильма

Есть ощущение, что пока папа сидит в тюрьме, Никита Ефремов легко обгонит его по числу ролей. Ведь на ТВ и онлайн-платформах практически без остановки выходят проекты с молодым актером («Содержанки», «Библиотекарь», «Оффлайн», «Нулевой пациент», «Сестры» и проч.). И вот — новый.

Фото: кадр из фильма

В сериале «Морозко», который был презентован на фестивале телепилотов еще в прошлом году, Ефремов-младший исполняет одну из главных ролей вместе с Аглаей Тарасовой — звездой сериала «Интерны», дочерью Ксении Раппопорт и бывшей девушкой голливудского режиссера Даррена Аронофски.

Фото: кадр из фильма

Проект построен по пресловутой и трафаретной схеме, обкатанной на десятках проектов канала «Россия» и некоторых онлайн-платформах («Почка», «Звоните ДиКаприо», «Идентификация») и проч.) — главная героиня страдает от тяжелого диагноза и поэтому (а как еще?) никого не любит.

Фото: кадр из фильма

Успешная карьера телеведущей и солидные гонорары не приносят никакого счастья, ведь рядом...да, нет того-самого, который и приголубит, и поцелует. Самое близкое существо — изящно оформленный таксидермистами хорек, стоящий в съемной квартире на видном месте. Конечно, будет ей и любовь, и красивый мужчина (вы уже поняли, кто), и исцеление, а еще мы узнаем про детские психотравмы и прочие ментальные диагнозы. Словом, как считают продюсеры Никишов и Федорович, «трагическая история».

Фото: кадр из фильма

— Моя героиня замкнутая, недоверчивая, одинокая, но при этом очень добрая, просто израненная внутри, — пояснила Тарасова. — Сериал будет параллельно показывать жизнь взрослой Риты и жизнь моей героини в детстве. И зритель будет вместе с Ритой проживать ее травмы детства, разбираться в ее взаимоотношениях с семьей и понимать, почему она выросла такой. Так что в сериале присутствуют нотки психоанализа, но при этом там очень много юмора, где-то даже на грани абсурда. Я думаю, что за всем этим будет интересно наблюдать.

Вместе с Тарасовой и Ефремовым в драмеди заняты Андрей Федорцов («Брат», «Убойная сила»), Виктор Логинов («Счастливы вместе»), Николай Наумов («Реальные пацаны»), Гоша Куценко и другие. Съемки проекта «Морозко» пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до конца лета. Премьера сериала состоится на Okko в 2024 году.