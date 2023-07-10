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Звезды9 июля 2023 22:01

Татьяна Веденеева: «Красота достижима для каждой женщины. Но этим ежедневным трудом не каждая себя утруждает»

10 июля актриса Татьяна Веденеева или «тётя Таня из Спокушек», как её называет публика, отмечает юбилей
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Телеведущая и актриса Татьяна Веденеева отмечает юбилей.

Телеведущая и актриса Татьяна Веденеева отмечает юбилей.

Фото: Личный архив

Сейчас она в творческом отпуске, а в августе вернется в Москву и приступит к репетициям нового спектакля в театре «Школа современной пьесы», где служит почти полтора десятка лет. Кстати, зрители давно этот театр называют просто - Театр на Трубной.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Татьяна Веденеева будет играть в одной из премьер нового сезона – комедии английского драматурга Брэндона Томаса «Тётка Чарли». Много лет назад она сыграла воспитанницу донны Розы д’Альвадорец в советском кинохите «Здравствуйте, я ваша тётя!». Теперь сама готовится перевоплотиться в ту самую тётушку из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- В наше сложное время зрители между понятием театр и отдых ставят знак равенства. И с этим трудно не согласиться, - поделилась с «КП» Татьяна Веднеева. – А уж такая комедия-раскомедия как «Тётка Чарли» точно поднимет настроение. Для артистов – это спектакль-подарок. Роль воспитанницы Элли Делей, которую в фильме Виктора Титова сыграла я, будут играть молодые актрисы нашего театра.

- Сегодняшние зрители вас больше узнают как театральную актрису, а не как ведущую детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»?

- Что вы! «Спокушки» - это мой бренд. Раньше меня немного напрягало, когда меня называли «тётей Таней», а сейчас нет. Я не люблю, когда ко мне обращаются по имени-отчеству. Либо Татьяна Веденеева, либо тётя Таня – это равноценно для меня. Телезрители в возрасте 30+ - прекрасно помнят «Спокушки». Даже когда я ездила на гастроли в Берлин или в Грузию, люди на улице окликали меня по имени, к которому привыкли с детства, - тётя Таня. Был случай, когда в большом торговом центре в Германии я застряла в отделе бижутерии. В одной руке– кошелек, в другой – сережки. Я так увлеклась примерками, что ту же потеряла кошелек – забыла, где его положила. А когда спохватилась, вид имела весьма растерянный. «Тётя Таня, ну что же вы так беспечно оставляете кошелек?», - сказала мне молодая симпатичная женщина и протянула его. Она в детстве тоже смотрела «Спокойной ночи, малыши!». Сразу меня узнала. Прежде мне казалось, что в этой телепередаче нет ничего особенно. На самом деле, она носит большой воспитательный смысл. В игровой форме через общение с игрушечными Хрюшей и Степашкой мы объясняли детям, что такое хорошо, а что такое плохо. И эти знания, как оказалось, на всю жизнь. Ко мне однажды подошла незнакомая хорошо одетая женщина: «Я вам так благодарна за «Спокушки». Они мне помогают всю жизнь, даже сейчас, когда я занимаюсь бизнесом», - сказала она. Что она имела в виду, я так и не узнала. Но было приятно.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Вы ведь тоже занимались бизнесом – со своим вторым мужем выпускали соусы-ткемали. Как идут дела?

- Когда мы только начинали этот бизнес, в Болгарии мы посадили 100 тысяч диких слив – ткемали. Там мы арендовали за небольшие деньги разорившееся предприятие. И начали делать качественные натуральные соусы. Предприятие наше находилось в Бургасе, а главный рынок – Россия. Что было сложно. В идеале надо было бросить все и посвятить себя только производству этих соусов. На расстоянии трудно заниматься бизнесом. Сначала сожгли часть наших деревьев – не знаю, была ли это случайность или поджег. Потом случилась пандемия, затем – санкции… В результате нам пришлось компанию продать, к сожалению.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Но предпринимательская жилка во мне не угасла. Недавно я снималась в фильме о фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!». Меня попросили рассказать, где проходили съемки. Например, сцена, с которой начинается фильм, когда герой Александра Калягина – Бабс – впервые встречается с моей героиней и дарит ей цветок, снималась на Большой Никитской в районе Дома литераторов. Там мы с Донной Розой в исполнении Тамары Носовой выходим из старинного особняка и садимся кабриолет. Я и подумала: можно было бы сделать путеводитель или экскурсию по московским улицам, где снимали знаменитые фильмы.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Кстати, хорошая идея. Улица Кичик Гала в старом квартале Баку, где снимали «Бриллиантовую руку» и где так неудачно поскользнулся на арбузной корке Семен Горбунков в исполнении Юрия Никулина притягивает туристов как магнитом. На ней обязательно в любое время суток кто-то фотографируется, растянувшись на мостовой. В шутку повторяя: «Черт побери!». В Москве подобных мест найдется множество.

- Таких экскурсий, по-моему, не хватает. Иногда водят туристов в музей Останкино. Не все знают, что там есть любопытный музей, где хранятся вещи со съемок знаковых телепередач или телефильмов. Кстати, в этом музее в Останкино висит моё платье в клеточку из «Здравствуйте, я ваша тётя!».

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Вам часто задают вопрос, как удается так хорошо выглядеть, в чем секрет красоты. Помимо: «слежу за фигурой, правильно питаюсь, высыпаюсь, пользуюсь хорошей косметикой», что еще? Я вот читала, что вы почти не едите мясо?

- Очень редко - отварную курицу. Обычно варю её для своей собачки. И себе - кусочек. Простая, здоровая пища. Но моя любимая еда все-таки рыба. Элементарно запечь в фольге кусок лосося – вкусно и несложно.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Что касается красоты, я убеждена: она достижима для каждой женщины – но это ежедневный труд, которым не каждая себя утруждает. Когда я работала на телевидении, для дикторов существовало негласное правило: не выходить на улицу без макияжа даже в нерабочее время. Зрители всегда должны вас воспринимать в привычном образе. Для этого надо умело и умеренно пользоваться декоративной косметикой. Очень важно уметь носить одежду, подчёркивая достоинства фигуры. Со вкусом одеваться необязательно дорого. Мой первый муж-художник многому меня научил в этом плане. В советское время мы работали в эфире в своей одежде: желательно было не повторяться, хотя в магазинах ничего не было. Достать красивую блузку или платье было большой проблемой, выкручивались как могли в том числе с помощью спекулянтов. Мы сами делали себе макияж. У нас был только парикмахер, который перед съемкой поправлял нам прическу. Была еще Лена Безяева, она работала стилистом дикторского отдела. Главной ее задачей было организовать пошив одного костюма в год (!) для каждого диктора.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Я никогда не боялась экспериментировать с одеждой. До сих пор позволяю себе носить смелые наряды. Хожу только на каблуках. Это важно: по тому, как ты выглядишь, так ты себя и воспринимаешь, в том числе свой возраст. У меня быстрая, легкая походка. Когда вы видите человека, вы запоминаете его образ: походку, силуэт, а не детали, не стрелки на глазах. Плюс большое значение для современной женщины имеет работа, которая нравится. Это серьезный стимул, чтобы хорошо выглядеть.

Кстати, поделюсь еще одной женской уловкой. Утром, спросонья, я не бегу к зеркалу. Глаза не должны запомнить картинку, которая им может не понравиться. Ваш мозг эту картинку обязательно запомнит. А это ни к чему. Сперва нужно умыться, привести себя в порядок, выпить чашечку кофе... И только когда организм по-настоящему проснется, посмотреть на себя в зеркало с улыбкой. Это правило – железно работает. Всем желаю быть внутренне интересным, востребованным, находиться в окружении любящих людей и дарить в ответ свою энергию. Будьте счастливы, ваша тёта Таня.

КультураКультура: КУМИРЫ