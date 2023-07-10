Татьяна Веденеева: «Красота достижима для каждой женщины. Но этим ежедневным трудом не каждая себя утруждает»

Телеведущая и актриса Татьяна Веденеева отмечает юбилей. Фото: Личный архив

Сейчас она в творческом отпуске, а в августе вернется в Москву и приступит к репетициям нового спектакля в театре «Школа современной пьесы», где служит почти полтора десятка лет. Кстати, зрители давно этот театр называют просто - Театр на Трубной.

Фото: Личный архив

Татьяна Веденеева будет играть в одной из премьер нового сезона – комедии английского драматурга Брэндона Томаса «Тётка Чарли». Много лет назад она сыграла воспитанницу донны Розы д’Альвадорец в советском кинохите «Здравствуйте, я ваша тётя!». Теперь сама готовится перевоплотиться в ту самую тётушку из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян.

Фото: Личный архив

- В наше сложное время зрители между понятием театр и отдых ставят знак равенства. И с этим трудно не согласиться, - поделилась с «КП» Татьяна Веднеева. – А уж такая комедия-раскомедия как «Тётка Чарли» точно поднимет настроение. Для артистов – это спектакль-подарок. Роль воспитанницы Элли Делей, которую в фильме Виктора Титова сыграла я, будут играть молодые актрисы нашего театра.

- Сегодняшние зрители вас больше узнают как театральную актрису, а не как ведущую детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»?

- Что вы! «Спокушки» - это мой бренд. Раньше меня немного напрягало, когда меня называли «тётей Таней», а сейчас нет. Я не люблю, когда ко мне обращаются по имени-отчеству. Либо Татьяна Веденеева, либо тётя Таня – это равноценно для меня. Телезрители в возрасте 30+ - прекрасно помнят «Спокушки». Даже когда я ездила на гастроли в Берлин или в Грузию, люди на улице окликали меня по имени, к которому привыкли с детства, - тётя Таня. Был случай, когда в большом торговом центре в Германии я застряла в отделе бижутерии. В одной руке– кошелек, в другой – сережки. Я так увлеклась примерками, что ту же потеряла кошелек – забыла, где его положила. А когда спохватилась, вид имела весьма растерянный. «Тётя Таня, ну что же вы так беспечно оставляете кошелек?», - сказала мне молодая симпатичная женщина и протянула его. Она в детстве тоже смотрела «Спокойной ночи, малыши!». Сразу меня узнала. Прежде мне казалось, что в этой телепередаче нет ничего особенно. На самом деле, она носит большой воспитательный смысл. В игровой форме через общение с игрушечными Хрюшей и Степашкой мы объясняли детям, что такое хорошо, а что такое плохо. И эти знания, как оказалось, на всю жизнь. Ко мне однажды подошла незнакомая хорошо одетая женщина: «Я вам так благодарна за «Спокушки». Они мне помогают всю жизнь, даже сейчас, когда я занимаюсь бизнесом», - сказала она. Что она имела в виду, я так и не узнала. Но было приятно.

Фото: Личный архив

- Вы ведь тоже занимались бизнесом – со своим вторым мужем выпускали соусы-ткемали. Как идут дела?

- Когда мы только начинали этот бизнес, в Болгарии мы посадили 100 тысяч диких слив – ткемали. Там мы арендовали за небольшие деньги разорившееся предприятие. И начали делать качественные натуральные соусы. Предприятие наше находилось в Бургасе, а главный рынок – Россия. Что было сложно. В идеале надо было бросить все и посвятить себя только производству этих соусов. На расстоянии трудно заниматься бизнесом. Сначала сожгли часть наших деревьев – не знаю, была ли это случайность или поджег. Потом случилась пандемия, затем – санкции… В результате нам пришлось компанию продать, к сожалению.

Фото: Личный архив

Но предпринимательская жилка во мне не угасла. Недавно я снималась в фильме о фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!». Меня попросили рассказать, где проходили съемки. Например, сцена, с которой начинается фильм, когда герой Александра Калягина – Бабс – впервые встречается с моей героиней и дарит ей цветок, снималась на Большой Никитской в районе Дома литераторов. Там мы с Донной Розой в исполнении Тамары Носовой выходим из старинного особняка и садимся кабриолет. Я и подумала: можно было бы сделать путеводитель или экскурсию по московским улицам, где снимали знаменитые фильмы.

Фото: Личный архив

- Кстати, хорошая идея. Улица Кичик Гала в старом квартале Баку, где снимали «Бриллиантовую руку» и где так неудачно поскользнулся на арбузной корке Семен Горбунков в исполнении Юрия Никулина притягивает туристов как магнитом. На ней обязательно в любое время суток кто-то фотографируется, растянувшись на мостовой. В шутку повторяя: «Черт побери!». В Москве подобных мест найдется множество.

- Таких экскурсий, по-моему, не хватает. Иногда водят туристов в музей Останкино. Не все знают, что там есть любопытный музей, где хранятся вещи со съемок знаковых телепередач или телефильмов. Кстати, в этом музее в Останкино висит моё платье в клеточку из «Здравствуйте, я ваша тётя!».

Фото: Личный архив

- Вам часто задают вопрос, как удается так хорошо выглядеть, в чем секрет красоты. Помимо: «слежу за фигурой, правильно питаюсь, высыпаюсь, пользуюсь хорошей косметикой», что еще? Я вот читала, что вы почти не едите мясо?

- Очень редко - отварную курицу. Обычно варю её для своей собачки. И себе - кусочек. Простая, здоровая пища. Но моя любимая еда все-таки рыба. Элементарно запечь в фольге кусок лосося – вкусно и несложно.

Фото: Личный архив

Что касается красоты, я убеждена: она достижима для каждой женщины – но это ежедневный труд, которым не каждая себя утруждает. Когда я работала на телевидении, для дикторов существовало негласное правило: не выходить на улицу без макияжа даже в нерабочее время. Зрители всегда должны вас воспринимать в привычном образе. Для этого надо умело и умеренно пользоваться декоративной косметикой. Очень важно уметь носить одежду, подчёркивая достоинства фигуры. Со вкусом одеваться необязательно дорого. Мой первый муж-художник многому меня научил в этом плане. В советское время мы работали в эфире в своей одежде: желательно было не повторяться, хотя в магазинах ничего не было. Достать красивую блузку или платье было большой проблемой, выкручивались как могли в том числе с помощью спекулянтов. Мы сами делали себе макияж. У нас был только парикмахер, который перед съемкой поправлял нам прическу. Была еще Лена Безяева, она работала стилистом дикторского отдела. Главной ее задачей было организовать пошив одного костюма в год (!) для каждого диктора.

Фото: Личный архив

Я никогда не боялась экспериментировать с одеждой. До сих пор позволяю себе носить смелые наряды. Хожу только на каблуках. Это важно: по тому, как ты выглядишь, так ты себя и воспринимаешь, в том числе свой возраст. У меня быстрая, легкая походка. Когда вы видите человека, вы запоминаете его образ: походку, силуэт, а не детали, не стрелки на глазах. Плюс большое значение для современной женщины имеет работа, которая нравится. Это серьезный стимул, чтобы хорошо выглядеть.

Кстати, поделюсь еще одной женской уловкой. Утром, спросонья, я не бегу к зеркалу. Глаза не должны запомнить картинку, которая им может не понравиться. Ваш мозг эту картинку обязательно запомнит. А это ни к чему. Сперва нужно умыться, привести себя в порядок, выпить чашечку кофе... И только когда организм по-настоящему проснется, посмотреть на себя в зеркало с улыбкой. Это правило – железно работает. Всем желаю быть внутренне интересным, востребованным, находиться в окружении любящих людей и дарить в ответ свою энергию. Будьте счастливы, ваша тёта Таня.