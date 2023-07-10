Как найти лисички в лесу: эксперт-грибник раскрывает секреты сезона самых нежных грибов

В России растут десять видов лисичек, и все они съедобные. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Щедрые дожди и жара наконец-то сделали свое дело - московские грибники начали приносить из леса лисички. Чем так замечательны эти желтые грибы, как их найти и что можно с ними сделать, рассказывает грибной эксперт «Комсомолки» Дмитрий Тихомиров.

ТРЕТЬ КОРЗИНКИ С «ПЯТНА»

Лисичку нужно искать в смешанных, хвойных и лиственных лесах. Она любит зеленый мох. А среди густой травы встречаются особенно большие грибы. Лисичка всегда растет большими семьями. Поэтому, если повезет, с одного «пятна» можно набрать треть корзинки.

Но главное достоинство лисички по сравнению со всеми остальными видами - это, конечно, практически полное отсутствие червивости. Дело в том, что плодовое тело лисички содержит вещество, растворяющее яйца, которые откладывают грибные комарики (бич грибников!) и другие насекомые. Отсюда пошел, наверное, самый распространенный миф о пользе лисички: мол, она выводит из организма человека паразитов. Увы, это не так. Главная польза лисички - ее вкус!

Можно даже не вглядываться в срез ножки: просто вынимаешь лисичку из мха, очищаешь от земли и кладешь в корзинку. Если лисички много - спина устанет! Буквально пару дней назад со мной такое было на юге области. Корзинка быстро «закончилась» - ее попросту не хватило. И я набил лисичкой рюкзак. Еще один плюс лисички: можно не бояться, что она помнется, - если гриб молодой, он плотный и эластичный.

КАК ГОТОВИТЬ

Удивительно, но еще в XIX веке на Руси лисичку не собирали, предпочитая ей, красавице, грузди, боровики, рыжики... Холодильников тогда не было, поэтому впрок грибы либо сушили, как белые, либо солили - как грузди. Мода на лисичку к нам пришла с проникновением ресторанной европейской кухни, где лисичку распробовали давно.

Лисичка - гриб абсолютно универсальный: ее можно солить, отваривать, сушить, мариновать, замораживать, и, конечно, жарить, особенно с картошечкой, - ну это классика. Тут есть одна тонкость: лисичку перед заморозкой лучше отварить пятнадцать минут, так как при размораживании она может горчить. К тому же грибы уварятся и займут меньше места в морозилке.

Еще одно достоинство лисички перед другими грибами - возможность долгого хранения. Тот же белый или подосиновик надо переработать до вечера, а еще лучше - сразу, как принесли из леса. А вот лисичка в прохладном помещении может легко храниться дней до пяти, а в холодильнике - и пару недель! Поэтому ее так любят заготовители. Еще несколько лет назад во владимирских лесах можно было встретить фуры с литовскими и польскими номерами - это приезжали конкретно «по лисичку». Гриб в свежем виде прекрасно доезжал до европейских супермаркетов, где цена закупки в 130 - 300 рублей за кило превращалась в 50 евро. Такой бизнес был неплохим подспорьем для местных деревенских сборщиков, сейчас вынужденных ходить с корзинами на трассу.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ГДЕ ИСКАТЬ

На столичных рынках лисичку сейчас торгуют от 700 рублей за килограмм. Но зачем переплачивать, если можно собирать ее в лесу бесплатно? Да еще и удовольствие от прогулки получить!

Сейчас лисичку можно встретить практически в каждом лесу - во мху или густой траве на опушках березняка. Я предпочитаю ездить на юг по Павелецкому направлению, под Чехов, или на восток области, в сторону владимирской Мещеры. Увидите березняк, сосны, ели - смело заходите.

Кстати, лисичка бывает не только желтой, но и черной. Этот подвид - вороночник трубковидный - считается самым вкусным (в наших лесах растет порядка десяти видов лисичек, и они все съедобны). В Европе, например, вороночник ценится намного выше своей желтой сестры. Увы, у нас под Москвой он встречается нечасто. А вот южнее его встречается много. Если вы будете летом на Черном море, в сочинских предгорьях он нередок.

Некоторые грибники удивляются: почему иногда лисичка ярко-желтая, иногда - как бы выцветшая, бледная. На самом деле это немного разные лисички, хотя и та и другая одинаково вкусны. Впрочем, лично я, как и многие грибники, предпочитаю более мясистую бледную - она плюс ко всему более прочная, не крошится в корзинке.

Кстати, в отличие от других грибов лисичка растет с середины июня и до первого снега. Мох отлично сохраняет лисичку свежей, и нередко даже в ноябре, стоит снегу подтаять, можно идти за желтыми грибами. А когда несколько лет назад у нас случилась непривычно теплая зима, многие грибники свежую лисичку собирали даже в январе, под Новый год! Ни один другой гриб на такое не способен.

РЕЦЕПТ

Жареные лисички

Свежие лисички хорошо промыть и просушить, выложив на салфетку.

Затем буквально на пару минут выложить грибы на сильно разогретую без масла сковороду. Так из лисичек уйдет лишняя влага и они станут хрустящими. И теперь можно уже добавить растительное масло и жарить еще минут пять, до золотистого цвета. В самом конце - для большей нежности грибов - можно добавить масло сливочное. А лучший гарнир для лисички - вареный или жареный картофель.