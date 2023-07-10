Плейлист волонтера: самые страшные истории потерянных в лесу

Герои Ивана Янковского и Дмитрия Чеботарева (справа) готовы на все ради спасения людей. Фото: Кадр из фильма

Лес. Глупость. Милиция.

Именно в таком порядке выстроены фобии поисковиков.

Большинство пропаж - в лесу. Грибники. Походники. Дачные дети. Юные нимфы, зашедшие в посадку сфоткаться и попавшие на зуб моральному уроду.

Глупость толкает лезть в чащу без должной снаряги, таить стыдные диагнозы потеряшек, разлучать тинейджеров, склонных к подрыву, и квасить на природе как не в себя.

Ну, и территориальные наши органы. Всем знакомые увальни с папочкой, самою жизнью приученные не перетруждаться, к любому встречному обращаться на «ты» и стоически переносить беды и смерти сограждан. Можем - поможем, а там как пойдет.

Таков основной перечень раздражителей поисково-спасательных отрядов, об одном из которых - сериал. Просто однажды разведенного бухарика со странностями (Иван Янковский) достают из сугроба без денег и ключей и передают по команде: найден, жив. От странностей он увязывается в следующий поиск и находит смысл. Миловидную дуру, стремящуюся всем помочь (Мила Ершова). Шарагу таких же, со странностями, готовых срываться в любое время дня по тревожному сигналу. Шастать по лесополосам с фонарем и рацией в одежде на пять градусов теплее уличной температуры: одно дело до метро добежать, другое - часами в снегах и болотах. Форсить знанием рельефа, болезней и бзиков заполошных мамаш. «Ему главное, чтоб вокруг него творилась какая-то хрень, а спасать или убивать - ему все равно», - скажет влюбленное сердце (Александра Урсуляк) и добавит: «А мне только такой и нужен».

Осклабленный. Псих. С фамилией, похожей на позывной: Штапич. Зачем еще позывной, когда такая фамилия.

По поисково-спасательным мемуарам М. Штапича все и поставлено, с фамилией героя тоже не чудили. А плейлист - это музыка, звучащая в ушах на поиске. Не рэп и не «Прекрасное далеко», которыми у нас только и могут обозначать молодежь и ретро, а наше всё от ГрОба до Аллочки и от нынешних до «Агаты Кристи». «Знал, чем купить», - усмехается любящее сердце, заслышав серовскую «Я люблю тебя до слез». «Ох, уж мне эти девушки семьдесят шестого года рождения», - довольно урчит угадавший девичьи вкусы Штапич.

В режиссере Свешникове еще по «Контейнеру» угадывалась редкая способность рассматривать экстрим - суррогатное материнство, тиранию над прислугой, сдачу едва совершеннолетнего дочкиного любовника в зону по петушиной статье - как нечто обыденное и рядовое, то и дело случающееся поблизости. Явно движется той же дорожкой. Много всякого по-прежнему случается в жизни.

Сценарист Артем Ляшенко уже писал «Потерявшихся» - о милицейском кураторе поисковиков. Тоже не турист, а в теме.

Обращает на себя внимание свежий продюсерский куст Шишкин - Дмитриевская - Гордеев - но им, судя по перечню проектов, не западло работать с братьями Андреасян и сочинителем похабных анекдотов Цыпкиным, что никого еще не красило. Так что из продюсеров остановимся на моторе проекта Юлии Мишкинене. После прошлогодних кадровых потерь дельные производственники у нас ценятся, как умелые поисковики-координаторы.

Каждая история - нарочно не придумаешь. Вот откачивают обдолбанных байкеров после драки с ними же. Ищут спеца-походника в лесу 2 х 3 км, заранее зная, что ищут труп. Отлавливают итальянского репортера, увязавшегося с группой экстру снимать. Матерятся столько, что иногда не поймешь, о чем речь: у половины серий нет канала «18+», а читать по губам обучены не все.

Это хроника неловких, неустроенных, любящих невпопад и делающих большое дело людей, которых играют блуждающие по тем же хлябям артисты Чеботарев, Хаматов, Афанасьев и Васильева Марина, правильный такой набор.

Их герои, кажется, поголовно курят, нанося вред здоровью и подавая дурной пример. Не слишком счастливы в личной жизни. Легко ссорятся, быстро мирятся. Если квасят - то в дрова. Спят где попало, по возможности стрясая с себя лесную труху.

Надоели друг другу до смерти - как, видимо, и артисты, постоянно встречающиеся на одних и тех же сериалах.

Так же пьющие, матерящиеся, спящие где попало и занятые общим большим делом.

Не всегда, но на этот раз - точно.

«ПЛЕЙЛИСТ ВОЛОНТЕРА»

2023.

Реж. Максим Свешников. Окко