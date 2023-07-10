Сожженный в сарае ребенок, изрезанный ножами мальчишка: эпидемия страшных детских преступлений захлестнула Россию

В России привлечь к уголовной ответственности могут подростков от 14 лет и старше. Но это только за самые тяжкие преступления: убийства, изнасилования, теракты, похищение людей. Фото: Александр КОНДРАТЮК/РИА Новости

Несколько свежих историй.

- В Новосибирске 15-летние подростки исполосовали ножом своего приятеля - разрезали рот, прокололи щеки, пробили легкое. Затем били по голове. Парень ночь пролежал в кустах без сознания, затем сумел выползти к людям. Провел несколько дней в коме. Каким останется после таких истязаний - большой вопрос.

- В Москве 14-летний отморозок принес на детскую площадку бутылку с бензином, облил жидкостью сверстника и поджег. Мальчишка пролежал в реанимации около месяца, но спасти его не удалось...

- В подмосковном Раменском заживо сгорел в сарае 11-летний мальчик - не смог выбраться из охваченной огнем постройки, потому что 13-летние ребята забили дверь на гвоздь. Кто поджег сарай - выясняет СК. Не исключено, что те самые приятели.

Настоящая эпидемия жестоких трагедий с участием подростков, которые калечат и даже убивают сверстников!

Родные мальчишки, который погиб в сарае, собирают подписи под петицией о снижении возраста уголовной ответственности. Требуют вынести этот вопрос в Госдуму.

Напомним, в России посадить за тяжкое преступление вплоть до убийства могут только начиная с 14 лет. Те, кто моложе, если их вина доказана, отправляются в «закрытую школу» - спеццентр, территорию которого покинуть нельзя, но по условиям он ближе к детскому лагерю.

Нужно ли этот возраст опускать на самом деле?

«МНЕ НИЧЕГО НЕ БЫЛО»

Психолог Екатерина Алексеева много лет работает с трудными подростками - в том числе с теми, кто попадал в те самые спецшколы.

- В наше время так называемый подростковый возраст очень сильно расширился. Сейчас это уже не 14 - 18 лет, как написано в книжках, а более широкий диапазон от 10 лет до 20, - говорит специалист. - Все индивидуально: у кого-то раньше начинается и раньше заканчивается, у кого-то - позже. Взрослые в ужасе от некоторых поступков детей и не понимают: почему ребенок так себя ведет? А у него просто начинают скакать гормоны.

- То есть, когда подросток обливает другого бензином и сжигает, виноваты гормоны?

- Эти истории тоже очень разные. Случай, когда школьник облил приятеля бензином и поджег, - я уверена, что подростку нужно делать расширенную психиатрическую экспертизу. До этого ведь мальчик уже проявлял агрессию - брызгал в детей из газового баллончика.

По словам Екатерины, во многих случаях каждая новая «шалость» становится опасней. Из-за чувства полной безнаказанности.

- Например, вашего ребенка избили или обрызгали из баллончика. Многие стараются разобраться на словах. Пожурить зачинщика. Вроде как не принято писать заявления в полицию из-за детских разборок. А на самом деле такие ситуации всегда нужно поднимать, разбираться. Сделавший гадость ребенок должен получить хоть какое-то реальное наказание. Если это сходит с рук, он как бы переходит на ступеньку выше. В следующий раз сделает что-то еще более серьезное.

«ПОГРАНИЧНИКИ» И МИФ ОБ «ОВОЩАХ»

Екатерина Алексеева обращает внимание на одну глобальную проблему, которая существует и среди взрослых, и среди подростков.

- У нас много не установленной психиатрии и много не установленных «пограничников» - тех, кто между условной нормой и психиатрией. Этих людей тоже может качнуть либо в одну, либо в другую сторону. В чем проблема? У школ, даже если психолог видит проблемы у ребенка, нет полномочий, чтобы направить его на психиатрическое обследование. Это можно сделать только по согласию родителя. Но у мам и пап обычно начинается отрицание: я не вижу проблемы, значит, ее нет.

Еще одна недавняя страшная история. В феврале 2023-го в подмосковных Химках 11-летняя девочка напала с ножом в школьном туалете на свою одноклассницу и нанесла ей больше сотни ударов ножом (см. «А в это время». - Авт.). Пострадавшую чудом спасли. У нападавшей выявили психиатрическое заболевание. Родители уверяют, что проблем не замечали. Но специалисты считают, что мама с папой лукавят.

- Ведь ребенок с такими проблемами и сам страдает, - продолжает Алексеева. - Он мучается, не понимая, что с ним происходит. Я видела много таких детей. Некоторые начинают заниматься самоповреждениями - режут себя в местах, которые можно спрятать от взрослых под футболками и шортами. Им кажется, что так они могут унять внутреннюю боль.

- Но вы же можете понять родителей, которые не хотят показывать своего ребенка психиатрам? Любовь.

- Самый большой страх - в клинике ребенка превратят в овощ. Миф! Разовое посещение психиатра, его выводы - пальцем в небо. А в клинике проведут обследование и подберут правильное лечение, которое поможет.

ЦЕННОСТЬ ЧУЖОЙ ЖИЗНИ

- Вы сказали, что случаи с сожжением мальчика и поджогом сарая - разные.

- Сожжение мальчика в сарае - в этой истории пока много белых пятен. На мой взгляд, это очень похоже на подростковый эксперимент, «игру», которая вышла из-под контроля. У меня в практике был похожий случай. Я работала в детдоме. Жаркое лето. На территории работает газонокосильщик, которому для техники нужен бензин. И он этот бензин наливал в тетрапак от сока. Большинство детей знали, что это бензин. Но был один мальчик, который не знал. И вот другие дети, которым по 11 - 12 лет, показывают ему оставленную газонокосильщиком упаковку: «Хочешь сок?» И тот, не задумываясь, схватил этот тетрапак и начал пить. Слава богу, взрослые быстро вызвали скорую помощь, мальчишка долго лежал в больнице, но его спасли. С теми детьми я потом говорила. В моменте им всем это было смешно, они не понимали, что этот мальчик может просто умереть. Поэтому я думаю, что история с сожжением в сарае не была спланированным убийством. Это был дурацкий детский эксперимент, который пошел не по плану.

В этом возрасте ценность жизни воспринимается по-другому. Ценность чужой жизни и тем более своей. Если мы говорим не о психиатрии и «пограничниках», которые очень по-своему мыслят, обычные подростки действительно не думают, что через минуту может произойти что-то плохое. Это как с выходом на тонкий лед ради забавы - дети уверены, что именно с ними ничего плохого никогда не произойдет.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Возраст уголовной ответственности не снижать!»

В современной России привлекать к уголовной ответственности несовершеннолетних от 14 лет можно лишь по некоторым статьям: за убийства, изнасилование, умышленный вред здоровью, кражи, вымогательства, теракты, хулиганство при отягчающих обстоятельствах и др. В других случаях возраст «привлечения» наступает в 16 лет.

К слову, в США возраст уголовного наказания по тяжким преступлениям начинается с 11 лет (а смертную казнь для несовершеннолетних там официально отменили лишь в 2002 году!). Во Франции - с 13. В Германии и Японии - с 14. А нужно ли нам его снижать?

- Ни в коем случае нельзя снижать возраст наступления уголовной ответственности. Мы уже проходили это в довоенные годы, - заявил «КП» адвокат Евгений Харламов, в прошлом работавший начальником криминальной милиции одного из РОВД Москвы. - времена были другие, но повторять тот опыт не стоит - откроем ящик Пандоры. Эту цифру не с потолка взяли. В таком возрасте человек еще не вполне осознает ответственность. Я как адвокат и бывший сотрудник милиции считаю, что нынешний порог в 14 лет абсолютно адекватен.