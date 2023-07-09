Герой спецоперации «Z» рядовой Масленников встретил диверсантов шквалом огня

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…».

ПОД ОГНЕМ НЕПРИЯТЕЛЯ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Старший лейтенант Мирлан Искаков

Старший лейтенант Мирлан Искаков Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Мирлан Искаков со своим подразделением выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск. Российские подразделения, удерживая занимаемые позиции, вели оборонительные бои с превосходящими силами украинских националистов. В результате интенсивного минометного огня украинских боевиков комплект специального оборудования связи получил осколочные повреждения и вышел из строя. Искаков, находясь под огнем противника, в кратчайшие сроки обнаружил неисправность и восстановил работоспособность поврежденных блоков. Благодаря смелым действиям и профессиональным навыкам Искакова, связь внутри БТГр была оперативно восстановлена. По восстановленным каналам связи были уточнены задачи подчиненным подразделениям и переданы координаты расположения противника российским артиллерийским расчетам. По наступающим националистам был нанесён ответный артиллерийский удар, в результате которого было подавлено два минометных расчёта и уничтожен бронеавтомобиль украинских националистов, после чего противник отступил».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ВРАЖЕСКУЮ БАТАРЕЮ

Гвардии рядовой Станислав Наумов

Гвардии рядовой Станислав Наумов Фото: Минобороны РФ

«Расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал рядовой Станислав Наумов, поддерживал огнем штурмовые группы. Украинские боевики оказывали ожесточенное сопротивление, активно применяя при этом ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе иностранного производства. Несмотря на это, расчет Наумова успешно подавил огневые точки противника, а также уничтожил авто- и бронетехнику украинских националистов в ходе продвижения наших войск. В ходе боестолкновений Наумов, проявляя мужество и профессионализм, в составе расчета орудия выполнил 20 огневых задач. В результате прицельного огня Станислава были подавлены позиции вражеской батареи реактивной системы залпового огня «Град», а также уничтожены огневые позиции гаубиц, минометов вместе с расчетами. Мужество и отвага рядового Станислава Наумова позволили нанести существенный урон украинским националистам и выбить их с занимаемых позиций».

ВСТРЕТИЛ ДИВЕРСАНТОВ ШКВАЛОМ ОГНЯ

Рядовой Дмитрий Масленников

Рядовой Дмитрий Масленников Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Дмитрий Масленников находился на боевом дежурстве на огневой позиции взводного опорного пункта. В ночное время Дмитрий обнаружил выдвижение диверсионно-разведывательной группой противника в направлении государственной границы России. Мгновенно оценив ситуацию, Масленников доложил командиру группы о готовящемся прорыве боевиков и вступил в бой. Несмотря на превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором группы в составе которой действовал Масленников. Действуя мужественно и героически, Дмитрий прицельным огнем из оборудованной огневой позиции сковал действия боевиков, а также в условиях плохой видимости сумел оперативно навести минометный расчет на скопление националистов и нанести огневое поражение противнику. Понеся потери в живой силе и техники, украинские боевики откатились вглубь подконтрольных им территорий. Благодаря смелости, мужеству и отваге рядового Дмитрия Масленникова группе удалось выполнить поставленную боевую задачу, лишив противника возможности вести диверсионные действия в заданной зоне, и не допустить пересечения государственной границы».