Российское ПВО уничтожило две ракеты С-200, ещё две отклонены РЭБ. Фото: Виталий Невар/ТАСС

ЦЕЛИЛИ В МОСТ И АЭРОДРОМ

Минобороны России сообщает: Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами комплекса С-200, переоборудованными в ударный вариант. Российское ПВО уничтожило две ракеты С-200, ещё две отклонены РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы). Жертв и разрушений нет.

То есть, ВСУ целили по Крымскому мосту и по аэродрому под Калугой.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов (он же – командующий войсками специальной военной операции) поставил задачу организовать разведку позиций украинских С-200 и упреждающе их поразить. Также он приказал в кратчайшие сроки дополнительно повысить защиту объектов от ударов с воздуха.

СКРЕБУТ ПО СУСЕКАМ

О чем говорит использование украинцами С-200 в ударном варианте? Да о том, что они уже «скребут по сусекам».

Этот старый советский комплекс (предназначенный для поражения воздушных целей) Киев снял с вооружения еще лет 10 назад и отправил на базы хранения. А теперь с него, как говорится, решили стряхнуть пыль и переделать для стрельбы по наземным целям. Причем, это уже не первый случай. По такой же схеме «реанимации» еще советского оружия (с помощью англичан) Киев переоборудовал реактивные беспилотники «Стриж», которыми в декабре 2022-го атаковали наши аэродромы под Рязанью и в Энгельсе.

ПЕЧАЛЬНО «ЗНАМЕНИТЫЙ»

Ракета С-200 в «наступательном» или ударном варианте (по мнению спецов ПВО) может лететь на дальность 350-500 км. У нее мощная боевая часть – 220 кг. Но из-за размеров ракеты (длина – 11 метров) и относительно низкой скорости (от 700 до 1200 метров в секунду) ее хорошо засекают радары наших С-300, С-400 и «Панцирь-С». 50% прямого поражения – очень неплохой результат. А с учетом того, что наши средства РЭБ «вынесли мозги» еще 2 украинским ракетам С-200, то можно говорить, что атака была сорвана полностью.

Ракета С-200 в «наступательном» или ударном варианте (по мнению спецов ПВО) может лететь на дальность 350-500 км. Фото: ru.wikipedia.org

Кстати, именно этот украинский комплекс С-200 стал печально «знаменитым» еще в октябре 2001-го, когда сбил над Черным морем российский пассажирский самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск.

ПОД КУСТОМ НЕ СПРЯЧЕШЬ

Нельзя исключать, что и впредь (из-за недостатка дальнобойных ракет) украинцы будут использовать С-200 в ударном варианте. Такие комплексы они уже сейчас вытаскивают с баз хранения. В качестве советников – все те же англичане.

Ну а нашей разведке приказано выявлять позиции комплексов С-200 еще до пуска ракет. Задача непростая, но решаемая. Комплекс ведь это не только пусковые установки, но и целый выводок техники обеспечения. Такое хозяйство «под кустиком» не спрячешь. А если все же ракеты взлетят, будем их бить или «сводить с ума» системами РЭБ – опыт теперь есть. И очень даже приличный.