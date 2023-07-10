«Топаз» находился в плену в подразделении киевских силовиков из штурмового батальона «Скала», которые отличаются своей беспринципностью.

Украинские националисты оценили выкуп из плена для российских воинов в 20 тысяч долларов.

- Вариант обмена рассматривался только откуп. Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов - мы тебя отпускаем... Ребята, которые пленные были, они говорили, что отпускают как – ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: «Хочешь - бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь - значит дойдешь, а не дойдешь – значит, судьба такая, - рассказал журналистам РИА Новости сбежавший из плена доброволец с позывным «Топаз».

Он объясняет, что эти деньги никак не гарантировали жизнь. «Топаз» попал в плен и находился с другими военнопленными в подразделении киевских силовиков из штурмового батальона «Скала», которые отличаются своей беспринципностью.

Когда-то почти также зарабатывали на российских бойцах международные террористы, которые пытались оторвать от России Чеченскую республику. Любой попавший в плен наш военнослужащий и даже медсестра считались потенциальным товаром: бандиты давали связаться с родственниками, и ждали, когда привезут выкуп. Все это вы видели в драме «Война» Алексея Балабанова. Но даже террористы старались держать слово.

Сегодня валюту в трусах в горы везти не нужно, украинские националисты требуют сделать перевод на карту подставным лицам. Родственникам дают возможность услышать голос близкого человека и понять, что ему очень и очень плохо.

Наших воинов подвергают различным издевательствам и моральным унижениям. Порой избивают, чтобы только записать признания в надуманных преступлениях, или отправляют с белым флагом на минные поля. Да, вы не ослышались: 20 тысяч долларов всего лишь плата за маленький шанс дойти до своих. Именно так наемники киевского режима неоднократно пытались разминировать подступы к нашим позициям на Запорожском направлении.

И узнаем мы об этом всем совершенно случайно. Только благодаря тому, что выжил «Топаз». Штурмовики из батальона «Скала» взяли «Топаза» с другим военнопленным на боевое задание. Наши бойцы должны были идти впереди диверсионной группы, чтобы собой расчистить тропу от мин или принять пулю.

Ночью, в прицел с тепловизором видны лишь очертания человека и отличить украинского националиста от нашего военнопленного трудно.

- Взяли нас качестве «живого щита». Шли мы впереди их группы в одних трениках и майках. Чтобы, если попадутся мины, мы на них взорвались, - вспоминает «Топаз».

Но мины на пути не попались и диверсионная группа вышла к нашим позициям.

Во время перестрелки трех сопровождавших «Топаза» националистов убили. Ему удалось встретиться глазами с одним из наших воинов, который понял, что перед ним военнопленный.

- Видишь, я без бронежилета и оружия, - сказал «Топаз» нашему воину, который все понял и тут же перевел автоматный прицел выше его головы.

Этот воин помог «Топазу» бежать: указал на наш блиндаж, прикрыл ему спину. Второй военнопленный в тот день погиб во время перестрелки.