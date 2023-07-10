Саммит НАТО в Вильнюсе будет идти два дня – 11 и 12 июля 2023 года. Фото: REUTERS

Завтра 11 июля в Литве стартует двухдневный саммит НАТО. На него в Вильнюс приедут лидеры всех государств, входящих в североатлантический блок. Собираются натовцы, по сути, для обсуждения одного ключевого вопроса – что дальше делать с Украиной.

Когда пройдет саммит НАТО в Вильнюсе-2023

Саммит НАТО в Вильнюсе будет идти два дня – 11 и 12 июля 2023 года. Ждут в литовской столице и главное действующее лицо подобных саммитов – президента США. Накануне в интервью телеканалу CNN Джо Байден заявил, что не видит единства среди стран НАТО по вопросу о возможном вступлении Украины в альянс.

- Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент, - отметил Байден.

Примут ли Украину в НАТО

А его советник по нацбезопасности Джейк Салливан прямо заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Своим инсайдом поделилось и немецкое издание Bild: по ее сведениям, именно США и Германия заблокируют заявку Украины на вступление в НАТО.

В то же время газете Financial Times стало известно, что в Вильнюсе собираются объявить о масштабном соглашении по созданию многопрофильной структуры поддержки Киева, в рамках которой члены НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Что известно про декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Другое англоязычное издание Politico со ссылкой на свои источники утверждает, что несколько стран НАТО накануне саммита в Вильнюсе в срочном порядке завершают процесс согласовывания гарантий безопасности для Украины.

- Небольшая группа западных союзников ведет «продвинутые» и «бешеные, в последнюю минуту» переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО в Литве, - говорится в материале.

Новый шантаж по-киевски

Но Киеву этого оказалось мало. Украинские власти не скрывали, что рассчитывали получить в Вильнюсе полноценное приглашение в члены альянса. А теперь, поняв, что натовские двери перед ними останутся закрытыми и после 12 июля, команда Владимира Зеленского занялась привычным для себя делом – политическим шантажом.

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в воскресенье в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заметила, что украинский президент пока не принял решения ехать на саммит НАТО.

- Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол, - заявила она.

Более того, Стефанишина открыто пригрозила, что если в Вильнюсе не будет принято решение о приглашении Украины вступить в НАТО, то Киеву придется изменить тактику и расставить новые приоритеты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ дал понять, что саммит в Вильнюсе не заметит отсутствие «бойца». Но добавил, что «с нетерпением» ждет встречи с Зеленским.

В НАТО по частям

Вместе с тем, экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен вбросил в публичное пространство смелую идею о том, что Украину вполне можно принять в НАТО частями. «Это все, конечно, сложно, и в конце концов, все будет зависеть от решений Украины, но это, в любом случае, не является невозможным. И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу», - заявил он в интервью немецкой медиагруппе RND.

Запад оказалось в сложном положении

Идея о вступлении Украины в НАТО частями говорит о том, что Запад оказался в сложном положении. Об этом в своем телеграмм-канале в понедельник написал российский сенатор Алексей Пушков.

- При этом сценарии, имеющем целью избежать вопроса о территориях, над которыми Киев утратил контроль, Запад попадает в другую ловушку, которой избежать не удастся. Ее суть можно выразить формулой «воевать нельзя отказаться». Где бы руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины в альянсе неприемлемы для НАТО, - пояснил свою мысль Пушков.

Подняться до уровня третьей мировой

Между тем, другой бывший генсек НАТО Хавьер Солана в интервью испанской газете Mundo попытался вразумить тех в альянсе, кто все еще готов рубить с плеча. Он особо подчеркнул, что необходимо любой ценой избежать прямого конфликта НАТО и США с Россией.

- Очень важно избежать реального конфликта, потому что сейчас он есть между Россией и Украиной, но как только он перейдет в конфликт со странами НАТО и США, он превратится в ядерный конфликт, мы поднимемся до уровня третьей мировой войны. Поэтому все должно делаться взвешенно и разумно, - резюмировал Солана.