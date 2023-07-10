О чем говорили на встрече Владимир Путин с Евгением Пригожиным и «Вагнером» в Кремле

Путин провел встречу с руководством "Вагнера", на которой присутствовало 35 человек: все командиры отрядов ЧВК и руководство компании. Фото: REUTERS

В понедельник, 10 июля, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков начал свой брифинг для российских и иностранных журналистов с такой информации…

…- Судя по тому количеству вопросов, которые я получил от вас в письменном виде, очевидно, вы меня будете спрашивать про публикацию «Либерасьон» относительно встречи в Кремле.

Здесь я вам могу сказать следующее.

Действительно, президент имел такую встречу.

Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина.

Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня.

Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня.

Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения.

Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного Главнокомандующего.

И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину.

Это все, что мы можем сказать по этой встрече. Больше ничего сказать вам не могу.

ОТВЕТ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ НА ВОПРОС ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Александр Гамов:

…- Дмитрий Сергеевич, я по поводу встречи с «Вагнером»… Был ли там кто-то из представителей Минобороны России?

Дмитрий Песков:

- Я сказал, что мне больше нечего сказать по этой встрече…