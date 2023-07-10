Ключ к секретам НАТО: почему захват ракеты Storm Shadow Россией вызвал истерику на Западе

Военный трофей уже передали ученым для изучения Фото: wikimedia.org

В начале мая министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о поставках Киеву англо-французских крылатых ракет Storm Shadow. Два дня спустя ими уже ударили по мирному Луганску. Затем, в мае и июне, смертоносные британские «посылки» ВСУ направили в сторону Джанкоя, Бердянска, Мариуполя... Они повредили Чонгарский мост, ведущий в Крым.

Российские ПВО начали приноравливаться сбивать эти ракеты. Но удавалось это не на все 100%.

БАРСЫ ПРОТИВ «ШТОРМОВОЙ ТЕНИ»

И вот в июле стало известно: бойцы отрядов БАРС-11 и «Царских волков» смогли приземлить и вытащить на нашу сторону минимально поврежденную ракету Storm Shadow.

На операцию ушло двое суток. В такие сроки уложились бойцы уже казачьего добровольческого отряда. Именно им было поручено эвакуировать трофейную «суперракету» из зоны боев. Разработал и провел эту тонкую и рискованную операцию полковник Артур Бацев с позывным «Питон».

Надо отметить, что сбить британскую ракету удалось настолько аккуратно, что при падении почти полуторатонная «сигара» не рассыпалась, а раскололась на две части. А вся ценная аппаратура внутри корпуса значимых повреждений не получила.

Однако участок, куда упала ракета, постоянно обстреливался. Были и попытки украинских групп захвата отбить ракету - чтобы «не досталась москалям». Нашим бойцам пришлось не только быстро и аккуратно готовить ракету к отправке, но и отбиваться от тех, кто пытался ее уничтожить.

А перемещать столь громоздкий груз тоже не просто. Ведь вес Storm Shadow - более 1400 кг, а длина - более 6 метров. Его вручную даже с места не сдвинешь.

Уже известно, что электроника ракеты смогла выдержать перегрузки при падении.

После успешной операция по захвату и эвакуации трофея, ракету передали специалистам для изучения начинки.

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Американскиe эксперты полагают, что информация, которую получат россияне после перехвата Storm Shadow, окажется чувствительной для Запада из-за получения Москвой подробных данных об устройстве ракеты:

«Потеря неповрежденной ракеты — нежелательное событие. Она имеет стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность. Материалы ее конструкции и устройство боеголовки также представляют высокий интерес».

Но самая секретная часть Storm Shadow — это система наведения боеприпаса. Если внутренний датчик, программное обеспечение и бортовая электроника попадут в руки противника, они позволят обнаружить все уязвимостей ракеты.

Кстати, стоимость одной ракеты Storm Shadow — около 2 миллионов фунтов стерлингов.

ГДЕ И КТО ИЗУЧИТ РАКЕТУ?

Эксперты предполагают, что Storm Shadow могут оказаться в 46-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны.

Там корпус крылатой ракеты, предположительно, отсканируют. Его попробуют восстановить «один в один». И затем, вероятно, поместят ракету на специальный поворотный стенд.

На таком стенде военные инженеры изучат отражающую поверхность Storm Shadow.

Это даст возможность понять, как эффективней обнаруживать и сбивать ракеты данного типа. Также известно, что уцелели и элементы двигателя Storm Shadow. Его металлы и сплавы, а так же системы управления почти не повреждены. Их досконально изучат российские двигателестроители.

Целы так же: блок управления полётом, блок коррекции со спутниковой и инерциальной навигацией, инфракрасный датчик для коррекции параметров цели перед попаданием, а также сенсоры отделения ракеты от самолёта-носителя. В сохранности, как полагают, и лидирующий кумулятивный заряд комбинированной боевой части.

Изучив его проникающую способность, российские специалисты смогут оценить эффективности Storm Shadow против объектов разного типа.

МОЖНО ЛИ ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Изучение обломков Storm Shadow сэкономит российским разработчикам время на решения для борьбы не только с этими ракетами, но и со многими другими, созданными в НАТО. Это и французская Scalp, и немецкая TAURUS, и американскими JASSM. Что ж, этот «подарок» принят». Отправляйте следующий.

ДОСЬЕ «КП»

Крылатая ракета Storm Shadow

(Великобритания-Франция)

Принята на вооружение — 2001 год

Скорость — 800 км/час

Масса боевой части — 300 кг