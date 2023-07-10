Британию сотрясают секс-скандалы: на непристойном поведении попались член правительства, телеведущий и известный финансист

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Британия оказалась в пучине сразу нескольких секс-скандалов. В первом замешан член английского парламента, в другом - ведущий BBC, а в третьем - известный инвестор.

В первом случае обвинения выдвинуты против известного парламентария от Консервативной партии Джулиана Найта. Три между собой незнакомые женщины утверждают, что он, пользуясь своим служебным положением, домогался их, пишет Politico.

Действовал он по одному и тому же сценарию: приглашал молоденьких дам под предлогом обсуждения возможности трудоустройства, затем с рабочих вопросов переходил на рассказ о своей личной жизни, не стесняясь интимных подробностей. При встрече, чаще всего ее парламентарий переносил в паб, где покупал своей жертве выпивку. После разговоров о работе и жизни приступал к активным приставаниям: гладил по руке, по бедрам, лез под подол платья. Не получив желаемого, начинал заваливать женщин многочисленными сообщениями в течение нескольких недель, а то и месяца.

Инциденты произошли в 2015, 2017 и 2018 годах. Всем жертвам было около 20 лет на момент знакомства с Найтом. Тогда женщины посчитали, что, обнародовав свои признания в домогательствах, не добьются справедливости.

Инциденты c британским парламентарием Джулианом Найтом произошли в 2015, 2017 и 2018 годах. Фото: parliament.uk

К слову, еще две бывшие сотрудницы Парламента, кто работал вместе с Джулианом Найтом, также признались, что парламентарий задавал им слишком интимные вопросы. Подобные действия - личные вопросы и нежелательные предложения, которые могут быть расценены как сексуальные домогательства, - запрещены кодексом поведения британских парламентариев.

На вопрос журналистов правдивы ли эти обвинения, Найти заявил, что «ни одно из этих заявлений не имеет под собой никаких оснований».

- Эти обвинения неоднократно печатались в различных СМИ в течение нескольких лет в рамках организованной клеветнической кампании против меня, которая сейчас расследуется, - сказал парламентарий. - Сообщение об этом иске вводит аудиторию в заблуждение и является клеветой.

В прошлом году Джулиан Найт был исключен из Консервативной партии после того, как на него подали жалобу в полицию Лондона. Ранее уже в этом году полиция Эссекса подтвердила, что ведет расследование заявления, в котором парламентария обвинили в сексуальном насилии.

На время, пока идет расследование, Найт обязался не посещать заседаний Парламента. Однако до сих пор он остается действующим депутатом.

11 лет назад в Британии вовсю гремел скандал вокруг легендарного ведущего сэра Джимми Сэвила, который много лет вел популярную детскую программу Jim'll Fix It. Он был известен англичанам своей эксцентричностью, но при этом пользовался большим уважением как филантроп. Однако через год после его смерти в 2011 году, детектив Марк Уильямс-Томас заявил, что на протяжении всей своей жизни Сэвил подвергал сексуальному насилию сотни человек - и мальчиков и девочек, от мала до велика.

И вот спустя десятилетие полиция установили, что в стенах всего того же ВВС несколько лет назад промышлял последователь Сэвила. Ведущий, чье имя не называется, несколько лет назад заплатил подростку 35 тысяч фунтов за то, чтобы тот прислал ему непристойные фотографии. Сейчас юноше 20 лет.

Популярный некогда телеведущий Джимми Сэвил обвинялся в сотнях эпизодов сексуального насилия. Фото: EAST NEWS

Полиция дала телерадиокомпании месяц на проведение внутреннего расследования, после чего следовало обнародовать имя подозреваемого.

The Sun утверждает, что ведущий-педофил, после того, как его отстранили от работы, дважды звонил подростку с вопросом «Что ты наделал?!», а также потребовал, чтобы мать мальчика остановила расследование.

Больше тридцати лет Криспиан Одей создавал себе имидж безупречного финансиста. Долгие годы он был одним из самых известных британских управляющих хедж-фондами. Но обвинения в сексуальных домогательствах разрушило его карьеру в один день.

На днях Управление финансового надзора Британии объявило, что расследует сообщение о секс-скандале, в котором оказался замешан Одей, с целью установить, имеет ли он право работать в сфере финансовых услуг.

После того, как обвинения стали достоянием общественности, Одей был вынужден покинуть свою компанию Odey Asset Management. К такому решению его склонил исполнительный комитет фирмы. Вообще обвинения финансиста в неприличном поведении поступали и ранее. С руководящей позиции в компании ему пришлось уйти еще в 2021 году. Но теперь его хотят лишить сертификата, после чего он не сможет работать ни с одним клиентом.

Ранее 13 женщин пожаловались на сексуальное насилие и домогательства со стороны финансиста, которые происходили на протяжении многих лет. При этом сам Одей отрицает свою вину.

Следом за Одей проверке подвергнут и его компанию Odey Asset Management на предмет возможных нарушений принципов ведения бизнеса из-за «неспособности вести дела с должным умением, осторожностью и усердием, а также непринятия разумных мер по организации и контролю своих дел ответственно и эффективно».