У россиян по две-три банковские карты, но активно пользуются они только одной. Разберемся — почему

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В России высокая конкуренция среди банков. К началу лета 2023 года работают 325 финансовых учреждений. Конкуренция только стимулирует качество услуг.

Поход в отделение перестал ассоциироваться с чем-то неприятным: очередь по талончикам (или вообще предварительная запись), зона ожидания. У нас очень удобные банкоматы: с большими сенсорными экранами и множеством опций «на борту». Кто был в других странах, может припомнить, какие там терминалы.

И это не упрек в духе «у них все плохо, а у нас — хорошо!». Российские банки стремятся перещеголять друг друга, чтобы клиент сказал искреннее «вау!» Так что выигрывает все равно простой пользователь. Приложения для смартфонов — отдельный вид финтех-искусства. Можно оформить вклад, взять кредит или попросить рассрочку, посмотреть предложения с кешбэком и скидками. Некоторые даже добавили функцию брони столиков в ресторанах и сделали собственные мини-СМИ внутри приложений.

Сегодня в порядке вещей стать участником разговора о том, какой банк лучше. Спорят об этом в интернете, дискутируют с близкими. Припомните, среди ваших знакомых могут быть ярые противники или сторонники того или иного банка. И руководствоваться они будут не просто эмоциями, а станут аргументировать свою позицию конкретными примерами из личного опыта и доводами.

Сегодня в порядке вещей иметь две, три и более карт. По итогам 2022 года российские банки выпустили около 389,6 млн карт для физлиц. Цифра как минимум в 2,5 раза больше населения страны.

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При этом сколько бы ни лежало карт в кошельке, активно используем все равно одну — самую удобную. Мы решили разобраться, в чем секрет успеха, и устроить банкам тест. Закажем карты и оценим клиентский сервис.

Протестировать решил следующие крупнейшие и самые популярные у россиян банки:

• «Альфа-Банк»

• «Банк Открытие»

• «ВТБ»

• «Газпромбанк» (ГПБ)

• «Московский кредитный банк» (МКБ)

• «Почта банк»

• «Райффайзен Банк»

• «Россельхозбанк»

• «СБЕР»

• «Совкомбанк»

• «Тинькофф»

Почему их? Все входят в перечень системно значимых кредитных организаций, который ведет Центробанк. В него попадают важнейшие финучреждения России — на их долю приходится самое большое число клиентов. Вообще в списке 13 банков, но мы оставили одиннадцать — которые активно работают с физическими лицами. Старались выбрать банки с наибольшим числом активных клиентов. Для этого посмотрели финансовую статистику банков по вкладам и кредитам (значит услугами банка активно пользуются). В удобной таблице она собрана на портале «Финуслуги» от Мосбиржи. А также приняли во внимание аналитические обзоры исследовательских компаний, которые анализировали число активных клиентов банков в РФ (например, исследование «Делойт», Frost&Sullivan и «НЭО Центра», Ipsos) и сообщения банков о количестве собственных клиентов.

Мы также хотим знать мнение читателей — приготовили короткий опрос. Расскажите, какие банки вы считаете лучшими с точки зрения клиентского сервиса? Если у вас включен блокировщик рекламы (AdBlock и аналоги), пожалуйста, на время отключите его, иначе опрос не отобразится. Еще раз напомним, что мы говорим про банковские услуги для физлиц, т.е. обычных клиентов, а не бизнеса.