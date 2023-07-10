Пляжи закрыты, дома затопило, туристов возят на лодках: Что происходит в Сочи, Крыму и Абхазии после сильнейших ливней

Улицы Сочи скрылись под водой
Фото: Олег УМАРОВ
Кубань встречает отпускников ливнем и пустыми пляжами. Курортники выкладывают в социальных сетях разочаровывающие видео: дождь стеной, у моря ни души, спасатели прогоняют от береговой линии тех, кто готов рискнуть и броситься в волны.
С субботы, 8 июля в Сочи не прекращаются мощные ливни. Машины уносит, плывут мусорные контейнеры, вода заходит в здания. В Адлере и Сириусе спасателям пришлось вывозить людей из затопленных территорий на лодках. Здесь уровень воды в местной реке Хорота поднялся до критических отметок. На курорте периодически включают сирены. Туристов предупредили — лучше оставаться в отелях. А местных попросили не выходить из дома, пока ливни не закончатся. Но дожди были такой силы, что один из отелей изрядно затопило, и постояльцев пришлось вывезти в другую гостиницу, где сухо.
Для людей стихия стала испытанием: до сих пор ищут мужчину, которого смыло потоком, когда он выходил из машины. А пешехода, который переходил реку, смыло с мостом - выжил он чудом.
Только за один час в ночь на 10 июля в Сочи выпала месячная норма осадков. Подтопило 150 домов.
- К утру федеральные трассы расчистили от мусора и откачали воду, начались подворовые обходы, подтопленцам будет оказана помощь, - пообещали власти города-курорта. Тем временем губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил туристов и жителей региона не выходить на пляжи, пока погода не наладится.
Люди передвигаются по городу по колено в воде
Фото: Олег УМАРОВ
Хотя запрет нарушают - отпускники понимают, что скоро с моря придется уезжать, и стараются поймать любой шанс освежиться. Правда, это реально опасно для жизни.
Закрыли места отдыха у воды и в Абхазии. Здесь после ливней в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах затопило городские здания и частные дома. Власти распорядились ограничить пребывание людей в зонах отдыха и на пляжах.
А на пляжах пусто, купаться запрещено. Фото: МЧС по Абхазии
В Гагрском районе, кроме всего прочего, отключили свет и остановили движение поездов из-за размыва железнодорожных путей. Примерно 200 шпал провисли на станции Бзыбь, восстанавливать их будут после того, как последствия непогоды устранят.
Долететь до Краснодарского края пока непросто: аэропорт перешел на режим работы по фактической погоде. Несколько рейсов были задержаны, часть самолетов ушли на запасные аэродромы. Но сейчас все уже работает в прежнем режиме.
На южном берегу Крыма море открыто, но синоптики обещают дожди
Фото: Александра Тимощенко
В Крыму тоже непогода, в Симферополе тонут машины, люди ходят по улицам по колено в воде. На южном берегу Крыма дожди: из-за ливня в Никитском ботаническом саду даже перенесли концерт. В Севастополе не ходят паромы и катера между двумя частями города. Закрыта переправа в Керчи.
Паромы на линии порт Керчь- порт Кавказ не курсировали с 21:30 воскресенья 9 июля. Тогда порывы ветра в Керченском проливе достигали 20 м/с, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. В ближайшее время синоптики обещают ухудшение погоды, ливни и грозы.
Пока юг страны заливает, Поволжье страдает от сорокаградусной жары. В Самаре под 40, переполнены пляжи: в воде просто не протолкнуться, люди прячутся под редкими навесами. В городе подскочили в 1,5-2 раза цены на мороженое, а курьеры служб доставки перегружены заказами на вентиляторы и напольные кондиционеры. Горожане же советуют друг другу ходить пешком: температура в общественном транспорте тоже достигает +33-34 градусов, и кондиционеры работают меньше, чем в половине транспортных средств.
Тем временем в Самаре пляжи переполнены
В Уфе столбики термометров поднялись до +39. Коммунальные службы, чтобы хоть немного помочь горожанам, поливают дороги. В одном из районов башкирской столицы перенесли плановое отключение воды, чтобы не оставить людей без возможности принять душ. А еще власти обеспокоены растущим количеством жертв на воде – только за выходные утонули девять человек. Для профилактики над пляжем пролетел … вертолет. Пожарно-спасательная машина зависала над пляжами и из громкоговорителя объясняли правила поведения на воде.
В Оренбуржье из-за жары перекрыли участки федеральных трасс для большегрузов. Ограничения коснулись автодорог Самара –Оренбург, участка Оренбург – Илек, Казань-Оренбург. Проезд закрыт для автомобилей с тяжеловесными грузами.
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