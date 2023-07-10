Пляжи закрыты, дома затопило, туристов возят на лодках: Что происходит в Сочи, Крыму и Абхазии после сильнейших ливней

Улицы Сочи скрылись под водой Фото: Олег УМАРОВ

Кубань встречает отпускников ливнем и пустыми пляжами. Курортники выкладывают в социальных сетях разочаровывающие видео: дождь стеной, у моря ни души, спасатели прогоняют от береговой линии тех, кто готов рискнуть и броситься в волны.

Все плывет, но плавать запрещено

С субботы, 8 июля в Сочи не прекращаются мощные ливни. Машины уносит, плывут мусорные контейнеры, вода заходит в здания. В Адлере и Сириусе спасателям пришлось вывозить людей из затопленных территорий на лодках. Здесь уровень воды в местной реке Хорота поднялся до критических отметок. На курорте периодически включают сирены. Туристов предупредили — лучше оставаться в отелях. А местных попросили не выходить из дома, пока ливни не закончатся. Но дожди были такой силы, что один из отелей изрядно затопило, и постояльцев пришлось вывезти в другую гостиницу, где сухо.

Для людей стихия стала испытанием: до сих пор ищут мужчину, которого смыло потоком, когда он выходил из машины. А пешехода, который переходил реку, смыло с мостом - выжил он чудом.

Только за один час в ночь на 10 июля в Сочи выпала месячная норма осадков. Подтопило 150 домов.

- К утру федеральные трассы расчистили от мусора и откачали воду, начались подворовые обходы, подтопленцам будет оказана помощь, - пообещали власти города-курорта. Тем временем губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил туристов и жителей региона не выходить на пляжи, пока погода не наладится.

Люди передвигаются по городу по колено в воде Фото: Олег УМАРОВ

Хотя запрет нарушают - отпускники понимают, что скоро с моря придется уезжать, и стараются поймать любой шанс освежиться. Правда, это реально опасно для жизни.

Закрыли места отдыха у воды и в Абхазии. Здесь после ливней в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах затопило городские здания и частные дома. Власти распорядились ограничить пребывание людей в зонах отдыха и на пляжах.

А на пляжах пусто, купаться запрещено. Фото: МЧС по Абхазии

В Гагрском районе, кроме всего прочего, отключили свет и остановили движение поездов из-за размыва железнодорожных путей. Примерно 200 шпал провисли на станции Бзыбь, восстанавливать их будут после того, как последствия непогоды устранят.

Паром не ходит, самолеты по погоде

Долететь до Краснодарского края пока непросто: аэропорт перешел на режим работы по фактической погоде. Несколько рейсов были задержаны, часть самолетов ушли на запасные аэродромы. Но сейчас все уже работает в прежнем режиме.

На южном берегу Крыма море открыто, но синоптики обещают дожди Фото: Александра Тимощенко

В Крыму тоже непогода, в Симферополе тонут машины, люди ходят по улицам по колено в воде. На южном берегу Крыма дожди: из-за ливня в Никитском ботаническом саду даже перенесли концерт. В Севастополе не ходят паромы и катера между двумя частями города. Закрыта переправа в Керчи.

Паромы на линии порт Керчь- порт Кавказ не курсировали с 21:30 воскресенья 9 июля. Тогда порывы ветра в Керченском проливе достигали 20 м/с, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. В ближайшее время синоптики обещают ухудшение погоды, ливни и грозы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Курорт переехал на Волгу

Пока юг страны заливает, Поволжье страдает от сорокаградусной жары. В Самаре под 40, переполнены пляжи: в воде просто не протолкнуться, люди прячутся под редкими навесами. В городе подскочили в 1,5-2 раза цены на мороженое, а курьеры служб доставки перегружены заказами на вентиляторы и напольные кондиционеры. Горожане же советуют друг другу ходить пешком: температура в общественном транспорте тоже достигает +33-34 градусов, и кондиционеры работают меньше, чем в половине транспортных средств.

Тем временем в Самаре пляжи переполнены

В Уфе столбики термометров поднялись до +39. Коммунальные службы, чтобы хоть немного помочь горожанам, поливают дороги. В одном из районов башкирской столицы перенесли плановое отключение воды, чтобы не оставить людей без возможности принять душ. А еще власти обеспокоены растущим количеством жертв на воде – только за выходные утонули девять человек. Для профилактики над пляжем пролетел … вертолет. Пожарно-спасательная машина зависала над пляжами и из громкоговорителя объясняли правила поведения на воде.

В Оренбуржье из-за жары перекрыли участки федеральных трасс для большегрузов. Ограничения коснулись автодорог Самара –Оренбург, участка Оренбург – Илек, Казань-Оренбург. Проезд закрыт для автомобилей с тяжеловесными грузами.

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