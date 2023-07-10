Помолодевший Филипп Киркоров в короне кутил и заигрывал с Хелен Миррен

Киркоров и Хелен Миррен. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

56-летний Филипп Киркоров гламурно проводит летние каникулы в Италии. Народный артист с обеспеченными друзьями стал гостем на традиционном летнем шоу модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. В этом году оно длится пять дней: показывают новую ювелирную коллекцию, коллекцию мужской, женской одежды Dolce&Gabbana. Шоу проходят в красивых местах итальянской Пулии – области на юге страны.

Киркоров получил приглашение на праздник моды, так как много лет является клиентом этого модного итальянского дома. Он получил почетные места за столиком в первых рядах. Филипп Бедросович наградил хозяев модного шоу множеством комплиментов:

«Мои друзья Доменико и Стефано всегда удивляют своих клиентов. Оливковые рощи вокруг древнего замка. Место стало отображением в новой коллекции ювелирных изделий, они повторили богатую историю и завораживающую красоту Пулии. Но самая главная драгоценность этого вечера - сами гости! Был рад встречи с друзьями, партерами и ценителями D&G. Рад был встретить своих друзей-гениев современной моды - Доменико Дольче и Стефано Габбана!»

Филипп и Доменико Дольче. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рядом с Филиппом Киркоровым была замечена еще одна наша соотечественница Виктория Шелягова - главная модница светской Москвы и жена предпринимателя Олега Шелягова (его компания - один из лидеров рынка ритуальных услуг).

Среди приглашенных на показ были звезды «международного уровня»: Алессандра Амбросио, Ким Кардашьян с мамой и другие. Наш Филипп был замечен целующим ручки и говорящим комплименты 77-летней актрисе Хелен Миррен – они давно знакомы и мило пообщались. Кстати, Миррен часто говорит, что она наполовину русская: ее дед-белогвардеец Петр Миронов с двухлетним сыном бежал в Англию после революции; а в 2007 году Хелен приезжала в Россию, чтобы познакомиться со своей русской родней, они ездили под Смоленск — в места, где выросли ее предки.

Киркоров с подругой Викторией Шеляговой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Киркоров каждый день менял наряды от D&G, а в один из дней шоу пришел еще и в короне. Тут уже сотрудницы ателье итальянского бренда не выдержали – побежали просить сделать фото с брутальным красавцем в короне: наверняка, приняли его за какого-нибудь африканского короля. Но Филипп признался на смешанном итальянском и английском: он король русской поп-музыки и даже напел итальянские мелодии, вызвав бурю положительных эмоций.

Певец пришел на одно из дней шоу в короне. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще больше эмоций было у друзей Филиппа, которые его давно не видели – многие отметили, что он не только похудел, но и помолодел на 15 лет после удачной серии пластических операций. Теперь же Киркоров очень коротко подстригся (что молодит еще больше) – с такой скоростью преображений скоро поп-королю понадобиться бейдж, чтобы его узнавали.