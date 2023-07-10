Психолог назвал 9 ошибок родителей, которые мешают детям вырасти самостоятельными

Трудовое воспитание должно начинаться дома и гораздо раньше, чем ребенок пойдет в 1 класс Фото: Shutterstock

Чтобы приучать детей к общественно-полезному труду, в школы решили вернуть дежурства по классу, уборку классов, коридоров, двора и прочие общественно-полезные дела, которые были в порядке вещей в советское время. Мол, хватит растить поколения потребителей и барчуков, которое до взрослого возраста не знают, как мыть посуду и стирать белье. А ведь трудовое воспитание должно начинаться дома и гораздо раньше, чем ребенок пойдет в 1 класс, настаивает кандидат психологических наук ведущий сотрудник Института воспитания Александр Буянов. И предостерегает взрослых от ошибок.

Уроки важнее уборки

«Столько на дом задают, а еще кружки… Пусть лучше погуляет, а убираться научиться, когда повзрослеет», - жалеет ребенка мама, наводя порядок в детской изо дня в день.

- Желая продлить беззаботное детство, взрослые оказывают детям медвежью услугу, - объясняет психолог. - Ведь мы живем в обществе, где все должны трудиться. Прививать трудовые привычки в подростковом возрасте уже поздно.

К тому же пользы от домашнего труда гораздо больше, чем просто научить самостоятельности и самообслуживанию. Этот навык тренирует усидчивость, пунктуальность, целеустремленность, ловкость, умение доводить начатое до конца и получать от этого удовольствие (вспомните, как мы, взрослые, кайфуем, закончив важный проект). Плюс развиваются память, мышление, внимательность. Все это очень пригодится ребенку - в игре, в учебе, в профессии.

Ты наказан – иди чисти картошку!

Не стоит использовать домашние дела в качестве санкций за провинности. Иначе отобьете у ребенка всякое желание трудиться, а поручения и задания он начнет воспринимать в негативном ключе – как наказание. Работа по дому, наоборот, должна приносить радость.

Поэтому: ты, дружок, накосячил, поэтому сегодня без гаджета (и это нужно заранее оговорить). А коль так вышло, давай-ка вместе нажарим картошки к папиному приходу – вот обрадуется! (Запускаем позитивные ассоциации.)

Проще самой сделать

Выходить в школу уже пора, а ребенок возится. Конечно, мама быстрее зашнурует ботинки или причешет. Многие так и делают. И напрасно. Ведь в следующий раз дите еще медленнее будет собираться, надеясь на вашу помощь.

Поэтому правильнее будет не торопить и не помогать, а спокойно подождать – пусть учится. А на сборы выделите чуть больше времени. Кроме того, вечно спешащая мама – плохой пример (а дети копируют нас от и до). Так и научите ребенка дотягивать до последнего, а потом гнать, не обращая внимания на то, хорошо ли он делает дело или как попало.

Не успел – бросай!

Еще одна ошибка взрослых - пренебрегать важными мелочами. Зачем застилась кровать, если все равно вечером разбирать? Или чашку мыть после завтрака. Это говорит о том, что у нас самих не выработана элементарная трудовая привычка и высок риск передать это «по наследству» наглядным примером.

Старайтесь приучать с детства, причем своим примером: встал – сразу застели кровать, поел – убери за собой, пришел с прогулки – сложи вещи. Тогда сформируется привычка и ребенок будет все это делать, не противясь.

Вынести мусор – 50 рублей

Платить за работу (как и за учебу) – плохая идея. Один раз заплатите, второй - и дальше ребенок будет ждать оплату за любое усилие.

- Дети должны понимать: у всех в семье есть обязательства, которые нужно выполнять ради общего комфорта. Выполнять просто так. Маме же никто не платит за готовку, а папе – за прибитый гвоздь? – говорит психолог.

Лучше похвалите за порядок в комнате или за то, что ребенок сам предложил помочь. Даже если результат не очень. Или сделайте приятный сюрприз. Если же чаду нужны деньги, пусть просто попросит у родителей.

Для этого есть специально обученные люди

Сейчас в моде приставлять к ребенку помощника: няню, домработницу… В итоге растет неумеха, привыкший получать все готовенькое. Это называется выученная беспомощность, и пользы ребенку в этом нет. Всю жизнь ведь никто с ним не будет нянчится и обязательно случится прокол. Например, поедет в детский лагерь, и там дети засмеют за то, что постель застилать не умеет.

А еще такие барчуки не ценят чужой труд, и это будет помехой во взрослых отношениях. Поэтому наш эксперт советует родителям не лишать детей самостоятельности и побольше рассказывать о разных профессиях даже малышам. Встретили дворника – объясните, что дядя в оранжевом жилете убирает мусор и делает улицу чистой. Так же про продавца, повара, водителя. И, конечно, расскажите о том, что делают на работе папа и мама, что им нравится и от чего так сильно устают. Это поможет сформировать адекватное восприятие труда и кругозор расширит.

Пока не приберешься, гулять не пойдешь

Заставлять, ставить ультиматумы – такие приемы особенно не работают с подростками. Если отказывается что-то делать по дому, скажите: да, ты уже не маленький, я уважаю твою самостоятельность и интересы. При этом настаивайте: речь не об исполнении воли родителей, а совместных делах и взаимопомощи в семье.

Обсудите, что и в какое время он сможет сделать. Или устройте семейный совет и вместе (обязательно дайте слово детям) распределите домашние функции между всеми членами семьи.

В пятый раз напоминаю - причешись

Когда мама своими напоминаниями уже плешь проела, ребенок либо перестает обращать внимание, либо делает назло.

Напомните спокойно, без раздражения – может, и правда, вылетело из головы? Если не знает, как это сделать, объясните, чего ждете, покажите. Напоминайте о поручениях в игровой форме, например, с помощью шуточных стикеров. Рядом с собачьей миской прилепите «Поменяй мне водичкууууу!», а возле раковины с грязной посудой – «Помой меня, очень боюсь мух!»

Хорошо помогает от забывчивости план домашней работы на день или на неделю. Или лист со списком дел, по которому легко следить за тем, что выполнено, а что нет.

Домашние обязанности – это не для мальчиков

Наше общество построено на том, что мужчина – добытчик, а женщина – хранительница домашнего очага. Вот мамы и считают: сыновей нужно ограждать от «женских» дел, даже самых простых и необходимых любому человеку вроде убрать за собой тарелку. В итоге вырастает мужчина, который привык, что за него все дома кто-то делает. Он не ценит чужой труд, не готов делить обязанности со второй половине, склонен перекладывать ответственность на других.

В общем, совет мамам мальчиков – приобщайте! Не приказывайте, а вежливо просите, подчеркивая, что он – мужчина. Например, помочь передвинут стол, потому что мама сама не справится, а папа на работе. Сумки донести, дверь открыть перед мамой или подать руку, выходя из транспорта.

НА ЗАМЕТКУ

В каком возрасте что поручить

С 1,5-2 лет пора учить навыкам самообслуживания, чтобы вырабатывалась трудовая привычка. Проговаривайте свои действия: после еды мы моем посуду, грязную одежду – стираем и т. д.

К 3-4 годам ребенок может самостоятельно умываться, пользоваться полотенцем, салфеткой, расческой, есть ложкой, одеваться и раздеваться, складывать вещи и игрушки. Малыши любят подражать, так что, если собираетесь мыть пол, зовите помощника. Выдайте яркое ведерко, пусть рядом елозит тряпочкой. Добавьте элементы игры и волшебства. Например: если не убрать игрушки с пола, они простудятся. А тем, у кого в комнате порядок, эльф-чистюля оставляет под подушкой благодарность. Устраивайте соревнования, если детей несколько.

В 5-7 лет ребенок в состоянии поддерживать порядок в своей комнате, вытирать пыль, накрывать стол, менять воду животным, поливать цветы. Старайтесь не поручать одно и то же.

В 10-11 лет можно поручать на постоянной основе любое домашнее дело, если это ему по силам и нет угрозы безопасности.