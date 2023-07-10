Психолог назвал 9 ошибок родителей, которые мешают детям вырасти самостоятельными

Трудовое воспитание должно начинаться дома и гораздо раньше, чем ребенок пойдет в 1 класс
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Чтобы приучать детей к общественно-полезному труду, в школы решили вернуть дежурства по классу, уборку классов, коридоров, двора и прочие общественно-полезные дела, которые были в порядке вещей в советское время. Мол, хватит растить поколения потребителей и барчуков, которое до взрослого возраста не знают, как мыть посуду и стирать белье. А ведь трудовое воспитание должно начинаться дома и гораздо раньше, чем ребенок пойдет в 1 класс, настаивает кандидат психологических наук ведущий сотрудник Института воспитания Александр Буянов. И предостерегает взрослых от ошибок.
«Столько на дом задают, а еще кружки… Пусть лучше погуляет, а убираться научиться, когда повзрослеет», - жалеет ребенка мама, наводя порядок в детской изо дня в день.
- Желая продлить беззаботное детство, взрослые оказывают детям медвежью услугу, - объясняет психолог. - Ведь мы живем в обществе, где все должны трудиться. Прививать трудовые привычки в подростковом возрасте уже поздно.
К тому же пользы от домашнего труда гораздо больше, чем просто научить самостоятельности и самообслуживанию. Этот навык тренирует усидчивость, пунктуальность, целеустремленность, ловкость, умение доводить начатое до конца и получать от этого удовольствие (вспомните, как мы, взрослые, кайфуем, закончив важный проект). Плюс развиваются память, мышление, внимательность. Все это очень пригодится ребенку - в игре, в учебе, в профессии.
Не стоит использовать домашние дела в качестве санкций за провинности. Иначе отобьете у ребенка всякое желание трудиться, а поручения и задания он начнет воспринимать в негативном ключе – как наказание. Работа по дому, наоборот, должна приносить радость.
Поэтому: ты, дружок, накосячил, поэтому сегодня без гаджета (и это нужно заранее оговорить). А коль так вышло, давай-ка вместе нажарим картошки к папиному приходу – вот обрадуется! (Запускаем позитивные ассоциации.)
Выходить в школу уже пора, а ребенок возится. Конечно, мама быстрее зашнурует ботинки или причешет. Многие так и делают. И напрасно. Ведь в следующий раз дите еще медленнее будет собираться, надеясь на вашу помощь.
Поэтому правильнее будет не торопить и не помогать, а спокойно подождать – пусть учится. А на сборы выделите чуть больше времени. Кроме того, вечно спешащая мама – плохой пример (а дети копируют нас от и до). Так и научите ребенка дотягивать до последнего, а потом гнать, не обращая внимания на то, хорошо ли он делает дело или как попало.
Еще одна ошибка взрослых - пренебрегать важными мелочами. Зачем застилась кровать, если все равно вечером разбирать? Или чашку мыть после завтрака. Это говорит о том, что у нас самих не выработана элементарная трудовая привычка и высок риск передать это «по наследству» наглядным примером.
Старайтесь приучать с детства, причем своим примером: встал – сразу застели кровать, поел – убери за собой, пришел с прогулки – сложи вещи. Тогда сформируется привычка и ребенок будет все это делать, не противясь.
Платить за работу (как и за учебу) – плохая идея. Один раз заплатите, второй - и дальше ребенок будет ждать оплату за любое усилие.
- Дети должны понимать: у всех в семье есть обязательства, которые нужно выполнять ради общего комфорта. Выполнять просто так. Маме же никто не платит за готовку, а папе – за прибитый гвоздь? – говорит психолог.
Лучше похвалите за порядок в комнате или за то, что ребенок сам предложил помочь. Даже если результат не очень. Или сделайте приятный сюрприз. Если же чаду нужны деньги, пусть просто попросит у родителей.
Сейчас в моде приставлять к ребенку помощника: няню, домработницу… В итоге растет неумеха, привыкший получать все готовенькое. Это называется выученная беспомощность, и пользы ребенку в этом нет. Всю жизнь ведь никто с ним не будет нянчится и обязательно случится прокол. Например, поедет в детский лагерь, и там дети засмеют за то, что постель застилать не умеет.
А еще такие барчуки не ценят чужой труд, и это будет помехой во взрослых отношениях. Поэтому наш эксперт советует родителям не лишать детей самостоятельности и побольше рассказывать о разных профессиях даже малышам. Встретили дворника – объясните, что дядя в оранжевом жилете убирает мусор и делает улицу чистой. Так же про продавца, повара, водителя. И, конечно, расскажите о том, что делают на работе папа и мама, что им нравится и от чего так сильно устают. Это поможет сформировать адекватное восприятие труда и кругозор расширит.
Заставлять, ставить ультиматумы – такие приемы особенно не работают с подростками. Если отказывается что-то делать по дому, скажите: да, ты уже не маленький, я уважаю твою самостоятельность и интересы. При этом настаивайте: речь не об исполнении воли родителей, а совместных делах и взаимопомощи в семье.
Обсудите, что и в какое время он сможет сделать. Или устройте семейный совет и вместе (обязательно дайте слово детям) распределите домашние функции между всеми членами семьи.
Когда мама своими напоминаниями уже плешь проела, ребенок либо перестает обращать внимание, либо делает назло.
Напомните спокойно, без раздражения – может, и правда, вылетело из головы? Если не знает, как это сделать, объясните, чего ждете, покажите. Напоминайте о поручениях в игровой форме, например, с помощью шуточных стикеров. Рядом с собачьей миской прилепите «Поменяй мне водичкууууу!», а возле раковины с грязной посудой – «Помой меня, очень боюсь мух!»
Хорошо помогает от забывчивости план домашней работы на день или на неделю. Или лист со списком дел, по которому легко следить за тем, что выполнено, а что нет.
Наше общество построено на том, что мужчина – добытчик, а женщина – хранительница домашнего очага. Вот мамы и считают: сыновей нужно ограждать от «женских» дел, даже самых простых и необходимых любому человеку вроде убрать за собой тарелку. В итоге вырастает мужчина, который привык, что за него все дома кто-то делает. Он не ценит чужой труд, не готов делить обязанности со второй половине, склонен перекладывать ответственность на других.
В общем, совет мамам мальчиков – приобщайте! Не приказывайте, а вежливо просите, подчеркивая, что он – мужчина. Например, помочь передвинут стол, потому что мама сама не справится, а папа на работе. Сумки донести, дверь открыть перед мамой или подать руку, выходя из транспорта.
В каком возрасте что поручить
С 1,5-2 лет пора учить навыкам самообслуживания, чтобы вырабатывалась трудовая привычка. Проговаривайте свои действия: после еды мы моем посуду, грязную одежду – стираем и т. д.
К 3-4 годам ребенок может самостоятельно умываться, пользоваться полотенцем, салфеткой, расческой, есть ложкой, одеваться и раздеваться, складывать вещи и игрушки. Малыши любят подражать, так что, если собираетесь мыть пол, зовите помощника. Выдайте яркое ведерко, пусть рядом елозит тряпочкой. Добавьте элементы игры и волшебства. Например: если не убрать игрушки с пола, они простудятся. А тем, у кого в комнате порядок, эльф-чистюля оставляет под подушкой благодарность. Устраивайте соревнования, если детей несколько.
В 5-7 лет ребенок в состоянии поддерживать порядок в своей комнате, вытирать пыль, накрывать стол, менять воду животным, поливать цветы. Старайтесь не поручать одно и то же.
В 10-11 лет можно поручать на постоянной основе любое домашнее дело, если это ему по силам и нет угрозы безопасности.