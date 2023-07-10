Как изменится «Давай поженимся» после перезапуска: Помолодевшая Гузеева и новые студия

Гузеева рассказала про изменения в «Давай поженимся!» после возвращения в эфир. Фото: Медиагруппа «Красный квадрат»

Программа «Давай поженимся» в ближайшие недели вернется в эфир. С 10 июля на Первом канале запустили анонс обновленного телешоу. Пока что сняли и смонтировали проморолик. Скоро начнутся съемки программ. Можно стать участником телешоу и найти свою вторую половину – надо заполнить анкету.

Обратите внимание – что кастинг бесплатный, если у вас просят деньги за участие в проекте, то это мошенники. Сюжет анонса передачи построен на том, что люди, разочаровавшись в поисках второй половины по сайтам и приложениям знакомств, брачным агентствам – приходят к Ларисе на «Давай поженимся!».

Бессменная ведущая проекта Лариса Гузеева так анонсирует возвращение телепередачи «Давай поженимся!» после перерыва:

«Пятнадцать лет я работаю с одним и тем же режиссером, редакторами. Мы уже одна большая семья. Сейчас такое время, когда лучше жить гуртом: с родными, друзьями. Мама мне говорила: пока ты в кулаке с семьей - вас не взять и не надломить. Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием «Давай поженимся!». Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. Новые выпуски передачи будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений».

«Давай поженимся» с другими развлекательными программами покинула эфир после начала СВО. Их эфирное время заняли актуальные общественно-политические, социальные, аналитические и новостные программы - на них сейчас большой спрос и интерес в обществе.

Теперь «Давай поженимся» решили вернуть в дневной эфир: по просьбам зрителей, которые больше года писали об этом в соцсетях. Акцент – на создание семей людьми разных возрастов. «Женить» пока еще одиноких мужчин и женщин будут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. На программу приглашают мужчин и женщин, которые хотят создать семью – знакомят и выясняют, кто кому подходит. После эфира люди уже сами решают продолжать общение или не стоит. Некоторые участники создают семьи.

В новом проморолике зрители обратили внимание на серьезно похудевшую Ларису Гузееву – учитывайте еще, что экран прибавляет +7 кг. Еще Ларисе Андреевне очень идет новый макияж – овал лица нарисовали как в молодые годы и взгляд омолодили: гример – мастер своего дела. Также зрителей ждет современная обновленная студия.