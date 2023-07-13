Вместе мы сильнее: НОЦ «Инженерия будущего» и НАН Беларуси уточнили дорожную карту

Минская стратегическая сессия дала серьезный импульс дальнейшему развитию научно-технологического сотрудничества России и Беларуси. Фото: Илья Сысоев.

В Минске прошла трехдневная стратегическая сессия «Россия – Беларусь. Образование. Наука. Трансфер технологий», организованная АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» (НОЦ). Научно-технологический интенсив в дружественной республике имел сразу несколько практических целей от детальной проработки дорожной карты сотрудничества между регионами - участниками НОЦ и Беларусью до подписания соглашений.

Не с пустыми руками

О масштабе стратегической сессии говорит состав участников и обширная программа. С российской стороны в ее работе приняли участие Самарская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Астраханская, Тамбовская, Пензенская области, Республики Мордовия и Чувашия, Санкт-Петербург. Представителям около трех десятков вузов-участников научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» было чем поделиться с белорусскими коллегами.

Самарская область представила свои разработки в сфере передовых транспортных систем, «умного» агро. Тамбовцы - проект получения «зеленых» углеродных материалов и центра беспилотников. Мордовия – технологии выращивания масличного льна.

Экология, двигателестроение, новые материалы и технологии, космические исследования – вот далеко не полный перечень тем выступлений на секции научно-технологических проектов.

Профессиональное сообщество исследователей, инженеров, технологических предпринимателей двух стран договорилось о первоочередных шагах перспективного сотрудничества

Знаковое событие

Значимость подобного сотрудничества в то время, как оба наших государства столкнулись с беспрецедентными акциями западных стран, подчеркнул Денис Секиринский, заместитель министра науки и высшего образования РФ в своем обращении к участникам:

- С одной стороны санкции создают определенные неудобства, но с другой - открывают перед нами колоссальные возможности. Возвращается заказчик, мы начинаем производить больше и опираться при этом на нашу отечественную научную школу. И здесь важно помнить, что и Россия, и Беларусь внесли неоценимый вклад в мировую копилку научных знаний. НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» отличается не только своей межрегиональностью, но лидерской позицией в сети научно-образовательных центров, созданной по прямому указанию президента России Владимира Путина. Белорусским коллегам будет интересно и полезно сотрудничать с «Инженерией будущего». Уверен, что очень скоро мы сможем увидеть результаты работы российских и белорусских коллег.

Профессиональное сообщество исследователей, инженеров, технологических предпринимателей двух стран, которое представляют НОЦ и Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси), активно нацелено на решение практических задач, направленных на обеспечение и повышение качества жизни наших граждан и обеспечение государственной безопасности.

Александр Фетисов, ответственный секретарь наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», заместитель председателя правительства Самарской области, давая установку участникам стратегической сессии на базе НАН Беларуси, отметил, что на них смотрит вся интеллектуальная общественность двух стран:

- Сегодня мы должны определить общими усилиями конкретику по каждому из проектов, обозначенных в подписанной нами год назад дорожной карте. На каком этапе его реализация? Какие проблемы есть в ходе этой работы? И тут не следует опасаться острых углов. Прямой и откровенный диалог должен стать основой нашей стратегической сессии.

Александр Фетисов также обратил внимание на важность проектирования Российско-Белорусского центра трансфера технологий (РБЦТТ). Представители НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и НАН Беларуси обсудили структуру сети РБЦТТ, юридическо-правовое оформление проекта и его дальнейшее функционирование. Решение этой задачи даст видимый результат и позволит определить оптимальные механизмы трансфера технологий между нашими государствами.

Новые проекты в ответ на вызовы

Трек «Образовательные программы и проекты» провели Наталья Злобина, руководитель регионального представительства НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в Тамбовской области, сопредседатель межотраслевого комитета по образовательным проектам, директор института дополнительного профессионального образования Тамбовского государственного технического университета, вуза - участника НОЦ и Ольга Балашова, директор Центра развития компетенций НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», директор по развитию новых бизнесов технической академии ГК Росатом.

- Мы оценили и пересобрали дорожную карту, в ней появились новые проекты как ответ на новые вызовы. В образовательный трек включены по инициативе принимающей стороны дополнительное профессиональные программы для предприятий Республики Беларусь. Эти программы были разработаны вузами - участниками НОЦ «Инженерия будущего» и апробированы на территории РФ. Их мы будем реализовывать совместно с НАН Беларуси в интересах промышленных предприятий Республики. Важно не только создать технологию, но и обучить работе с ней. У вузов НОЦ есть компетенции, которые очень интересны белорусской стороне, - сказала Наталья Злобина.

В перспективе - выдача двойных дипломов, которые будут котироваться в обоих союзных государствах. Сейчас идет последняя сверка планов, уже осенью образовательные проекты должны начать работать.

- Мы взяли на серьезную проработку вопрос мультимагистратуры, которая позволит выдавать двойной диплом. Для этого мы сверяем нормативно-правовую базу обоих государств, прорабатываем узкие места и планируем запустить ее уже в 2024 году. Еще один важный вопрос - дополнительное профессиональное образование. Мы выяснили, что интересы вузов-участников НОЦ «Инженерия будущего» и белорусской стороны во многом совпадают, - рассказала Ольга Балашова.

Одна из образовательных программ по беспилотным технологиям будет реализована в уже в этом году. Остальные направления сотрудничества получат четкие сроки реализации.

Больше деталей

В проведения интенсива приняли участие представители ведущих вузов, входящих в экосистему Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», и научных организаций Республики Беларусь.

Заявки на получение грантов для научно-технологических проектов претерпели некоторые изменения: в них появилась детализация. Теперь надо будет указывать финансово-экономические модели проектов, а также ответить на вопросы: что сделать, на какие гранты подать заявки, какие ресурсы предоставят партнеры, где конечные потребители.

- Благодаря межрегиональному статусу НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на встрече присутствует сразу восемь регионов России. Совместными усилиями мы должны дать ответ на вопросы импортозамещения и ускорить развитие наших экономик. Сегодня в обсуждении десятки проектов, которые, я уверен, будут реализованы. Идет отладка механизма сотрудничества, поиск точек взаимного интереса, финансирования. Я считаю перспективными разработки в области искусственного интеллекта, новых материалов, беспилотных аппаратов и ряд других, - отметил Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси.

Все предложения, родившиеся в процессе совместной работы, будут отправлены председателю Национальной академии наук Республики Беларусь и в Совет Федерации России.

Заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик считает, что точек взаимного интереса у российских и белорусских ученых достаточно, чтобы загрузить их совместной разработкой больших проектов

Бесценный опыт

Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», обратила внимание на то, что при наличии множества точек соприкосновения у российских и белорусских коллег много различий в организации процесса, которые интересно изучить и перенять позитивный опыт:

- Структура Национальной академии наук Беларуси очень отличается от нашей, потому что в ее основе не фундаментальная, прикладная наука. Вдумайтесь, у академии более 50 юридических лиц, из которых более 30 самостоятельных научно-исследовательских институтов и более 25 предприятий экспериментального и серийного производства. Я полагаю, возможность перенять такой опыт для всех участников НОЦ просто бесценна.

Цель – внешний рынок

Важной частью второго дня стратегической сессии стало подписание соглашения о сотрудничестве ректором Самарского государственного университета путей сообщения Максимом Гараниным и ректором Белорусского государственного университета транспорта Юрием Кулаженко.

- Нас интересуют все проекты, связанные с транспортом, транспортными пересадочными узлами и формированием транспортных хабов, где очень активно внедряются сквозные цифровые технологии: например, искусственный интеллект и большие данные. Наша цель в Беларуси не только обмен опытом, но создание успешных коллабораций для реализации совместных продуктов и совместных решений. Задача-максимум - вывод их внешние рынок, - сказал Максим Гаранин, описывая перспективы сотрудничества с белорусской стороной.

Представителям вузов было крайне важно познакомиться лично, заглянуть в лаборатории, побывать на производственных площадках партнеров.

- Нынешняя встреча отличается от предыдущих более прикладным, предметным, внедренческим и рыночным характером, - продолжила Ольга Михеева. - Мы действительно каждый проект будем разворачивать, то есть четко прописывать финансовую модель его реализации, указывать, за счет каких источников будет идти финансирование, какие сроки выполнения, какой уровень готовности на данный момент, обозначать конкретное физическое лицо, которое будет отвечать за тот или иной этап. Будет все четко: идем по конкретному проекту, по этапам его реализации к внедрению!

В Беларуси, славной своей аграрной продукцией, не обошлось без презентации «Умного Агро».

- Точное земледелие, беспилотные системы в сельском хозяйстве, семеноводство, селекция, средства защиты растений – все эти наши наработки очень интересны белорусам. Нам же в свою очередь, интересно познакомиться с их опытом борьбы с опустыниванием. В Беларуси в этом плане очень интересные проекты, которые они экспортируют по всему миру, например в Саудовскую Аравию и Китай, - поделился Алексей Столяров, сопредседатель комитета «Умное Агро», представитель Мордовского государственного университета.

Проректор по научной работе и инновационной деятельности Пензенского государственного университета Сергей Васин рассказал, что его вуз благодаря НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» уже может показать конкретные результаты совместной работы с коллегами из Беларуси:

- Беларусь умеет коммерциализировать науку, и это опыт, который нужно активно перенимать. У нас уже появляются совместные публикации, и есть возможность подавать заявки на финансирование совместных разработок. Мы уже не один год занимаемся твердыми сплавами и далеко продвинулись на пути к тому. Мы уверены, что, используя компетенции НАН Беларуси, мы эту работу сможем закончить уже очень скоро. А благодаря стратегической сессии мы смогли посетить институты академии, которые занимаются этим вопросом, познакомиться со специалистами, оценить их прогресс.