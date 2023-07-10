Мне уже есть 18, глаз даю: в российских магазинах хотят продавать спиртное по биометрии

Дискуссия о биометрической продаже спиртного может быть бесконечной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КОЛЬ ГЛАЗА НЕ ПОДВЕДУТ, ВАМ ВИНИШКО ПРОДАДУТ

«У меня на выпивку глаз наметан!» - скоро смогут шутить российские мужики. Если, конечно, правительство поддержит предложение крупных торговых сетей страны.

А дело, собственно, вот в чем. Как сообщили kp.ru в компании Х5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»), их представитель обратился в Минцифры с инициативой об использовании при продажах спиртного и сигарет биометрических персональных данных для подтверждения возраста покупателя. И с просьбой уточнить, как конкретно их можно использовать.

Уточним, биометрия – это такая система распознавания людей, построенная на уникальных особенностях каждого человека. Могут быть задействованы разные способы: по отпечатку пальца, глазу (радужке или сетчатке), лицу, рисунку вен, сердечному ритму и даже ДНК. В этот дивный мир мы погружены уже давно: например, разблокируем телефоны по отпечатку пальца или отображению лица (еще варианты в рубрике «Конкретно»).

С 1 июня 2023 года в России вступил в силу закон «О единой биометрической системе» (ЕБС). Она будет собираться из данных разных организаций, которые используют биометрию. Это аэропорты (сканирование чипов загранпаспортов), метро (в Москве за 2022 год 2 млн пассажиров прошли через валидаторы по биометрии), банки и т. д. К слову, зарегистрировать свои биометрические данные можно на портале Госуслуг и после подтвердить их в любом банке.

По мнению ритейлеров, покупать алкоголь по биометрии может быть очень удобно. Покупателям не нужно показывать паспорт, продавцам - проверять его данные. К слову, по закону биометрия приравнивается к предъявлению паспорта. В X5 Group пока предлагают использовать ЕБС только на кассах самообслуживания (КСО).

- Основным преимуществом такого подхода для клиента станет отсутствие необходимости в дополнительном согласовании со стороны оператора КСО (т.н. «интервенции») приобретения алкоголя и табака, что позволит существенно сократить время его покупки, а также разгрузит оператора КСО, - пояснили в компании. - Рассчитываем, что указанный инновационный способ подтверждения возраста покупателя будет востребованным среди покупателей.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз обеими руками за такое новшество.

- Во-первых, это исключит продажу алкоголя несовершеннолетним, которые, порой, выглядят на 18-20 лет, - говорит эксперт. – Во-вторых, устранит человеческий фактор. Ведь любой продавец может от усталости или по невнимательности не попросить документ у покупателя, которому, на самом деле, продажа спиртного запрещена. В-третьих (и это самое главное), биометрия будет способом защиты бизнеса. Ведь крайней всегда остается торговая точка, где подростками был куплен алкоголь. И ее за это лишают лицензии на торговлю спиртным. В-четвертых, сейчас немало случаев, когда мошенники намеренно используют взросло-выглядящего несовершеннолетнего как тайного покупателя. А потом шантажируют магазин.

Кстати, по словам Дробиза, Россия может стать первой страной, введя такие правила торговли. В мире подобных прецедентов нет.

- Дискуссия о биометрической продаже спиртного может быть бесконечной, - уверен председатель «Национального союза защиты прав потребителей» Павел Шапкин. – Главный вопрос – как это будет работать? Допустим, определять личность будут по лицу. А если сделана пластика? Или человек отрастил бороду? Или женщина в хиджабе? Если же говорить об экономии средств и времени самих магазинов, то это сомнительно. В любой зоне КСО обязательно присутствие сотрудника, который помогает с покупкой товара и заодно подтверждает возраст покупателя, если тот берет алкоголь. Даже если введут биометрию, этот сотрудник никуда не денется, ведь ему точно будет чем заняться.

Однако есть во всей этой истории с биометрией еще одно большое «Но». Его мы выяснили, проведя опрос в соцсетях «Комсомольской правды» среди наших читателей. Участие приняли 4700 человек, из них 57% наотрез отказались сдавать свои биометрические данные. Еще 28% ответили, что проще показать паспорт. Остальные 15% - за инициативу, но этого, как вы понимаете, слишком мало.