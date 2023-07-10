Оружие без лицензий, за руль с 17 лет, запрет коллекторов: Главные законы, подписанные Владимиром Путиным

Мы взяли самые важные и интересные документы Фото: REUTERS

Владимир Путин в понедельник подписал целую серию законов. Мы взяли самые важные и интересные документы.

ЗА РУЛЬ С 17 ЛЕТ

Теперь нельзя сдавать экзамены на водительские права и получать новое удостоверение, если человек попался за рулем пьяным. Запрет будет действовать год после вынесения административного постановления.

Нельзя сдавать экзамен на права, если раньше водители лишили водительского удостоверения.

А еще сдать экзамен на управление трициклом, квадроциклом, средним грузовиком можно уже с 17 лет. Раньше это могли сделать только совершеннолетние.

УПРОЩЕННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Вид на жительство в упрощенном порядке могут получить иностранцы, подписавшие контракт с армией во время СВО, и высококвалифицированные зарубежные специалисты.

Будущие солдаты и их семьи получают ВНЖ без предварительного разрешения на временное проживание. А вот экспатам сначала надо два года проработать в России. Зато разрешение на работу будет оформляться автоматически после подписания трудового договора.

ЗАЩИТА ЖИЛЬЯ ЗЕКОВ

Новый закон запрещает перерегистрировать квартиру осужденного на нового владельца, пока старый хозяин в тюрьме, ограничивать права на жилое помещение и его обременения, запрещает прописывать людей в жилье без личного участия владельца-арестанта.

Это сделано для защиты прав самих заключенных. И он распространяется на все сделки, совершенные с 13 июля 2020 года.

ОРУЖИЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Оружейники-конструкторы смогут покупать любое ручное стрелковое оружие и патроны к нему без лишних лицензий. Но есть одно уточнение: купленное оружие пойдет на испытания и дальнейшие разработки. Правительство составит официальный перечень организаций, кому можно не заморачиваться с бумагами.

НЕТ КОЛЛЕКТОРАМ

Но только в новых регионах и до 1 января 2026 года. Президент запретил на присоединенных территориях «деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц микрофинансовым организациям».

БЫСТРОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПО РЕНОВАЦИИ

Новый закон сократил с 90 до 30 дней заключение договоров об оформлении собственности на новую квартиру по реновации в Москве. Но это теперь и обязанность переселенцев – если они не подпишут бумаги за месяц, на них могут подать в суд с требованием заключить договор.

СОЦВЫПЛАТЫ ОТ КОМПЬЮТЕРА

Президент создал госсистему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Теперь начисления пенсий и пособий автоматизируют. Подавать документы на льготы можно будет через Госуслуги.

ЗАЩИТА МЛЕКОПИТАЮЩИХ

В России ограничен вылов дельфинов, белух, косаток и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Разрешение будет давать специальная правительственная комиссия.

НИКАКИХ ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ

В «букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок» вне игровых зон нельзя устраивать азартные игры на компьютерах (или любых других устройствах), копирующих работу игрового оборудования.

10 ЛЕТ ЗА КОЛЛЕКТОРСКОЕ НАСИЛИЕ

В Уголовный кодекс добавлена статья за агрессию от коллекторов. За угрозы «применения насилия либо уничтожения имущества, а равно угрозы распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких» положен штраф от 300 до 500 тысяч рублей или тюрьма до трех лет – это для обычных коллекторов.

Если была группа лиц – штраф до 1 млн. рублей, до семи лет лишения свободы.

А если группа лиц не просто угрожала, а применила насилие, то штраф поднимается до 5 млн. рублей, а тюремный срок светит от 5 до 10 лет.