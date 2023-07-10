«Холодильники неслись по воде, корни деревьев летели, как спички»: Что происходит в Пицунде после мощного ливня в Абхазии

Улицы поселка завалены ветками, деревьями и мусором Фото: Олег УМАРОВ

Курортная Пицунда в эти дни тоже терпит бедствие. Как и в Сочи, в соседней Абхазии прошел небывалый ливень. Бурными потоком вода текла в гор, местная река вышла из берегов и хлынула в любимую туристами Пицунду. По улицам неслись ветки, мусор, с корнями выворачивало деревья, уплывали машины.

На улицах поселка грязь Фото: Олег УМАРОВ

- Дождь начался в 9 утра, а уже к 10 часам улицы превратились в реки, - рассказывает туристка из Воронежа. Она остановилась в небольшом частном отеле на первом этаже вместе с дочкой. - Мы как все это увидели, тут же похватали чемоданы, скинули в них все вещи, замотали пищевой пленкой и побежали на второй этаж. Там, стоя с паспортами в руках, молились, чтобы вода не залила второй этаж. Потому что на улице творилось что-то страшное. По этим рекам уносило холодильники, машины. Даже видели, как с корнем вырвало дерево и оно как спичка улетело куда-то вдаль. Все трещало, бурлило. Бились стекла на первых этажах зданий.

Все завалено мусором Фото: Олег УМАРОВ

Грязевой поток стремился к морю, до которого буквально рукой подать. На пляже сейчас перевернуты бунгало и лежаки, смыт грунт. Повсюду валяются ветки и мусор.

На улицах поселка грязь Фото: Олег УМАРОВ

- Когда вода чуть сошла, мы все собрались, пошли чистить пляж, наш поселок, - рассказывает местный житель, представившийся Гургеном.

На улицах - покореженные машины Фото: Олег УМАРОВ

На пляже народ собирает ветки, сносит все в огромные кучи.

На пляже - разруха Фото: Олег УМАРОВ

- Наверное, как высохнут, придется поджечь, - рассуждают одни.

Люди чистят пляжи Фото: Олег УМАРОВ

- Ну или чиновники пусть вывозят, - говорят другие.

Местные собрали мусор на пляже Фото: Олег УМАРОВ

Иду по улицам поселка. Вокруг валяется мусор, на дороге лужи. Стеклянные витрины кафе разбиты, пальмы, которые растут рядом — сломаны. Мост через речку разрушен, к нему прилете весь хлам из поселка. Рядом еще валяются выкорчеванные корни деревьев. Практически нигде нет света, воды. Печальный народ вытаскивает из домой и гостиниц испорченную мебель.

От некоторых машин осталась лишь груда железа Фото: Олег УМАРОВ

- Компенсаций, мы, наверное, не дождемся, - вздыхает женщина в белой косынке. - Что теперь делать?

В корнях деревьев весь поселок Фото: Олег УМАРОВ

Двое парней пытаются отмыть свою машину.

Стихия выворачивала с корнем деревья Фото: Олег УМАРОВ

- У нас ее унесло водой, с одной стороны поселка в другой. Вот тут и нашли, - рассказывает один из них. - Мы отдыхать в Абхазию из Ростова приехали на своей машине. Через пару дней уже должны возвращаться домой, но на чем теперь ехать? Машина не заводится.

Так сейчас выглядит пляж в Пицунде Фото: Олег УМАРОВ

Рядом с кафе с разбитыми стеклами возится женщина в резиновых перчатках.

- Мы три сестры, живем тут уже много лет. У нас три дома. Один, маленький, был под магазин, второй — тоже крошечный, мы использовали под кафе. А в доме побольше, он в два этажа, живем сами. Первый этаж сдавали по номера, а сами ютились на втором. Все смыто, везде грязь, мебель испорчена. Что теперь дела, даже не знаю.

Вода зашла в дома Фото: Олег УМАРОВ

- Одна надежда на помощь властей, - встревает в наш разговор мужчина с седыми волосами. - Днем приезжал президент Абхазии, он с большой свитой был, с МЧС, коммунальщиками. Спрашивали, какая помощь нужны. Ну мы и сказали, что нам хлеб нужен, вода. Ничего же нет, все утонуло. Так что ждем продукты, помощи от государства.

Торговцы выносят испорченные вещи Фото: Олег УМАРОВ

А тем временем в Абхазии прогнозируют очередной удар стихии. По прогнозам синоптиков, дождь прекратится только после 12 июля.