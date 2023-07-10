Орет благим матом и оскорбляет подчиненных: сотрудники Белого дома рассказали об истинной личине Джо Байдена

Байден настолько вспыльчив, что некоторые помощники стараются избегать с ним встреч наедине Фото: REUTERS

Джо Байдена можно назвать одним из самых противоречивых президентов США: вроде бы он умудренный сединам старец, но вот отмочит что-нибудь и хоть стой, хоть падай. А теперь выяснилось, что за маской добродушного старичка скрывается настоящий тиран, не стесняющийся орать благим матом на своих подчиненных

Как пишет портал Axios, за закрытыми дверями Байден настолько вспыльчив, что некоторые помощники стараются избегать с ним встреч наедине. А кто сообразительнее, ходят парой с коллегами, прикрываясь сотрудниками Белого дома как «щитом» против ярости.

Думайте, мы преувеличиваем? Отнюдь. Американские журналисты собрали парочку цитат «отца нации», которые приходилось выслушивать его помощникам: «Черт побери, какого хр*на ты этого не знаешь?!», «Не тр***й мне мозг!» и «Свали отсюда, мать твою!».

Причем под огонь могут попасть все: как старшие, так и младшие помощники. «Никто не находится в безопасности», - сказал один из сотрудников администрации.

Ай да дед! А мы-то привыкли видеть Байдена таким улыбающимся старичком, неизменно носящим солнцезащитные очки и любящим мороженое. Ну, по крайней мере, такой образ пытается создать окружение главы государства. Хотя некоторые помощники считают, что президенту лучше время от времени «показывать характер» на публике, дабы развеять сомнения в своей способности крепко держать в руках штурвал американской нации.

«Нет никаких сомнений в том, что подобные черты характера Байдена настоящие, - писал Крис Уиппл, автор книги «Борьба всей его жизни: внутри Белого дома при Джо Байдене». - Может быть, он не такой взрывной, как Билл Клинтон, но эти нотки определенно присутствуют»

В книге Уиппла приводятся слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая как-то разоткровенничалась: «Я много раз говорила Байдену: я буду знать, что у нас действительно хорошие доверительные отношения, когда вы накричите на меня в первый раз». По словам Уиппла, Псаки не пришлось долго ждать.

При всем этом стресс у Байдена проявляется не в виде истерик, а в форме гневных допросов с пристрастием. Он пытает помощников до тех пор, пока не станет ясно, что они не знают ответа на вопрос.

По словам сотрудников администрации, вопли президента стали внутренним «ритуалом посвящения» в Белом доме, ведь если Байден не кричит на вас, это может быть признаком того, что он вас не уважает.

Однако «поймать настоящего Байдена» не так-то просто, ведь за десятилетия карьеры в публичной политике хозяин Белого дома привык выставлять на показ только добрую часть своей натуры. Впрочем, иногда «внутренний демон» прорывается наружу. Например в январе 2022 года президент назвал ведущего Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном», будучи уверенным, что его микрофон отключен.

Джефф Коннотон, бывший помощник Байдена по избирательной кампании в своей книге 2012 года о коррупции в Вашингтоне писал, что, будучи сенатором, Байден был «эгоистичным автократом, решительно настроенным на управление своими подчиненными с помощью страха».

Коннотон рассказал о том, как во время президентской кампании 2008 года 23-летний сотрудник, ответственный за сбор средств, сел в машину к Байдену и сказал: «Так, сенатор, пора делать несколько звонков для нашей кампании». Байден отреагировал молниеносно, он посмотрел на парня и рыкнул: «Выйди на хр*н из машины».

Коннотон считает, что Байден «скрывает свои резкие черты для поддержания образа добродушного дядюшки Джо, и поэтому, когда вспышки гнева прорываются наружу, это выглядит так нехарактерно».