Герой спецоперации «Z» старший сержант Мусаев «допросил» трофейный беспилотник врага

Старший прапорщик Виталий Коршак и старший сержант Рамазан Мусаев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ВОССТАНОВИЛ СТАНЦИЮ СВЯЗИ

Старший прапорщик Виталий Коршак

«В ходе специальной военной операции старший прапорщик Виталий Коршак выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи и обмен информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом. Противник, стремясь вернуть ранее утраченные территории, атаковал оборонительные позиции российских войск. В результате артиллерийского обстрела националистов, осколками снаряда РСЗО были повреждены узлы и агрегаты станции связи. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия подразделений в бою, Коршак, рискуя жизнью, выдвинулся к поврежденному оборудованию и приступил к его ремонту. Находясь под обстрелом со стороны боевиков, Виталий оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену повреждённых блоков, после чего заново настроил станцию. Смелые и решительные действия старшего прапорщика Виталия Коршака не допустить обрыва связи и обеспечить устойчивое и непрерывное управление войсками».

СОРВАЛ ОКРУЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Прапорщик Балган Банзаракцаев

«Старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев действовал в составе батальонно-тактической группы, заняв оборону в районе одного из населенных пунктов. Группа националистов после артиллерийской подготовки и при поддержке бронетехники перешла в наступление с применением БпЛА. Банзаракцаев находился на занимаемой позиции и отражал атаки наступающего врага, после артиллерийского обстрела занял более выгодную позицию и продолжил вести бой. В ходе боя Банзаракцаев получил осколочное ранение в правое плечо. Оказав себе первую помощь продолжил вести огонь по противнику и руководить подразделением. В ходе боя Балган заметил, что националисты пытаются отрезать его и часть личного состава от основных сил роты. Грамотно оценив обстановку Банзаракцаев оперативно организовал маневр подчиненных огневых средств, сосредоточив огонь на штурмовой группе противника. Решительные действия прапорщика Балгана Банзаракцаева позволили сорвать попытку блокирования подразделения. Противник понес значительные потери и отступил. Только после окончания боестолкновения, Балган был эвакуирован в безопасную зону, где ему была оказана медицинская помощь».

Прапорщик Балган Банзаракцаев

«ДОПРОСИЛ» ТРОФЕЙНЫЙ БЕСПИЛОТНИК ВРАГА

Старший сержант Рамазан Мусаев

«Старший сержант Рамазан Мусаев выполнял боевую задачу по охране позиции российских войск на одном из тактических направлений. При контроле воздушного пространства в заданном секторе Мусаев обнаружил два беспилотных летательных аппарата квадрокоптерного типа, приближающихся к российским позициям. Оценив обстановку, старший сержант Мусаев, применил противодроновое ружье, в результате чего квадрокоптеры, потеряв управление, упали, не долетев до позиций российских войск. В ходе осмотра места падения вражеских БпЛА были обнаружены носители информации на которых были запечатлены места расположения артиллерийских расчетов противника, что позволило нанести по ним прицельный артиллерийский удар. Смелые и решительные действия старшего сержанта Рамазана Мусаева лишили противника возможности вести воздушную разведку позиций российских войск, а также способствовали подавлению его артиллерии на данном участке местности».