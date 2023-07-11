Внучка Талызиной и сын Верника привели на премьеру своих возлюбленных

Анастасия Талызина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 10 июля прошла премьера отечественного триллера «Кентавр». Фильм режиссера Кирилла Кемница рассказывает историю таксиста с инвалидностью, для которого машина практически является продолжением его тела (отсюда и название фильма). Еще одна героиня картины – девушка Лиза – работает по ночам. Такси для нее – островок спокойствия, ведь водитель Саша внушает доверие и умеет угодить самым взыскательным клиентами. Но опасность оказывается гораздо ближе, чем кажется…

Для съемок в «Кентавре» исполнитель главной роли Юрий Борисов специально получил лицензию таксиста и даже несколько дней работал водителем. Почти все время фильма его герой проводит за рулем. В ленте много зрелищных погонь, в которых Юрий снимался сам. Лишь в самые опасные моменты его подменяли каскадеры.

Юрий Борисов и Анна Шевчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Борисов пришел на премьеру вместе с женой – актрисой Анной Шевчук. Юрий и Анна вместе учились в училище имени Щепкина, куда поступили в один год. Они поженились на следующий год после получения диплома. Супруги воспитывают двух дочерей – Марфу и Акулину.

Исполнительница роли Лизы Анастасия Талызина тоже появилась на премьере не одна. Молодая актриса позировала на красной дорожке вместе с другом – актером Сергеем Новосадом, звездой сериала «Трудные подростки». Внучка известной советской актрисы Валентины Талызиной с трех лет занималась балетом при Московской академии хореографии. Именно балету Анастасия обязана своей изящной фигурой. И, конечно, генам. Ее мама – актриса Ксения Хаирова. Об отце Насти Ксения предпочитает умалчивать: она рассталась с ним на шестом месяце беременности. 88-летняя Валентина Талызина обожает внучку, тем более, что девочку назвали Анастасией в честь ее мамы.

Анастасия Талызина и Сергей Новосад. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С Сергеем Новосадом Анастасия снималась вместе в фильме «Я делаю шаг». С тех пор молодые люди не расстаются. Анастасия и Сергей часто появляются вместе на кинопремьерах и позируют вдвоем на красных дорожках. Очевидно, что их связывает нечто большее, чем просто рабочие отношения.

В фильме «Кентавр» снялся еще один звездный наследник – Григорий Верник. 23-летний актер родился в семье шоумена Игоря Верника и журналистки Марии Верник. Супруги прожили вместе десять лет. Сейчас Мария живет в Майами.

Григорий Верник, Мария Янычева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Григорий пришел на премьеру со своей девушкой – актрисой Марией Янычевой. Молодые люди вместе уже три года. Они познакомились на втором курсе, но потом их пути разошлись. Затем они снова влюбились друг в друга, когда вместе пришли работать в Театр на Малой Бронной.