«США обещали Ельцину не расширять НАТО на восток, а ”Северные потоки” взорвала Украина»: Откровения Генри Киссинджера стали сенсацией

Генри Киссинджер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, недавно отметивший свой 100-летний юбилей, провел разговор с украинским президентом. Точнее, с его цифровым образом, созданным российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Патриарх американской политики не стал лукавить и в начале разговора выразил уверенность, что к подрыву «Северных потоков» Украина имеет прямое отношение.

- Если честно, я думал, что это вы. – сказал он «Зеленскому», заодно выразив свою уверенность в том, что попытки Киева вернуть Крым обречены на провал. - Я думаю, возвращение Крыма приведёт к эскалации. У нас с вами были публичные разногласия по этому вопросу. Моё впечатление от общения с нашими людьми: они не верят, что вы сможете взять Крым.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Фото: Иван МАКЕЕВ

На вопрос о гарантиях нерасширения НАТО на восток, данных в свое время Горбачеву, Киссинджер ответил так: «Я знаю, что это правда. Это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Но это было частью обязательств госсекретаря Бейкера».

Но русским от Киссинджера все равно досталось. Причем в несколько неожиданном и сенсационном аспекте: бывший госсекретарь США вспомнил об убийстве американского президента Кеннеди. И представил такую версию: «Я думаю, что это русские. Что это пришло через Кубу. Россия могла к этому быть причастна. Также могла быть причастна и мафия».

Новый выпуск авторской программы «Шоу ВиЛ» Вован и Лексус опубликовали в своей официальной группе «Вконтакте».