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Авто11 июля 2023 8:54

Инспекторы ГИБДД получили право останавливать машины без объяснения причины

Раньше сотруднику ГИБДД для этого был нужен довольно серьезный повод
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Вопреки всем смелым прогнозам инспекторов ГИБДД на дорогах не смогли заменить видео камеры и искусственный интеллект.

Вопреки всем смелым прогнозам инспекторов ГИБДД на дорогах не смогли заменить видео камеры и искусственный интеллект.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопреки всем смелым прогнозам инспекторов ГИБДД на дорогах не смогли заменить видео камеры и искусственный интеллект. И ведь дошло уже до того, что стационарные посты стали превращать в шаурмячные, и тут снова нависла террористическая угроза.

Но участникам дорожного движения всего этого не объяснить: они часто продолжают возмущаться, что их остановили для проверки документов без причины, и даже вне стационарного поста. Будто сотрудники ГИБДД действуют не ради общественной безопасности, а личного интереса ради.

В МВД России решили все эти споры на дорогах перевести в правовое русло и подправили свой основной регламент «Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства». Что нового ждет автовладельцев?

- Основанием для остановки автомобиля станет «проверка документов водителя». А основанием для проверки «остановка автомобиля». Теперь все стало просто и предельно ясно. Инспектору больше не надо будет сочинять, что похожая машина находится в розыске или нарушила правила.

- Сотрудник ГИБДД больше не будет объяснять причину остановки. Он должен будет представиться, и при необходимости сообщить водителю телефон и адрес подразделения, где тот сможет ознакомиться со всеми своими правами и приказами МВД России.

- Инспекторы будут должны сообщить близким и родственникам пострадавших в ДТП, в какую больницу их отправили и какую оказывали на месте медицинскую помощь.

- Водителя, который по мнению инспектора выглядит утомленным, могут попросить выйти из машины. Это может помочь инспектору определить его состояние (возможно алкогольное или наркотическое), а действительно уставшему водителю спуститься из салона грузовика на землю и размяться.

- Инспектор сможет без долгих объяснений причин пригласить водителя в дежурный автомобиль, принять участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения.

- Инспектор также будет обязан помочь водителю добраться до ближайшего населенного пункта, если того отстранили от управления транспортным средством, но при этом обеспечить сохранность имущества автолюбителя.

- Инспектор обязан предоставить задержанному водителю возможность связаться по телефону с любыми близкими и родственниками.

- Водителям теперь разрешат демонстрировать полицейскому полис ОСАГО на мобильном телефоне и покидать место аварии после оформления европротокола, не сообщая об этом в ГИБДД, но при условии, что в аварии нет пострадавших. Эти нормы уже действовали, но не были закреплены в регламентах МВД России.

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