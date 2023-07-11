Инспекторы ГИБДД получили право останавливать машины без объяснения причины

Вопреки всем смелым прогнозам инспекторов ГИБДД на дорогах не смогли заменить видео камеры и искусственный интеллект. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопреки всем смелым прогнозам инспекторов ГИБДД на дорогах не смогли заменить видео камеры и искусственный интеллект. И ведь дошло уже до того, что стационарные посты стали превращать в шаурмячные, и тут снова нависла террористическая угроза.

Но участникам дорожного движения всего этого не объяснить: они часто продолжают возмущаться, что их остановили для проверки документов без причины, и даже вне стационарного поста. Будто сотрудники ГИБДД действуют не ради общественной безопасности, а личного интереса ради.

В МВД России решили все эти споры на дорогах перевести в правовое русло и подправили свой основной регламент «Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства». Что нового ждет автовладельцев?

- Основанием для остановки автомобиля станет «проверка документов водителя». А основанием для проверки «остановка автомобиля». Теперь все стало просто и предельно ясно. Инспектору больше не надо будет сочинять, что похожая машина находится в розыске или нарушила правила.

- Сотрудник ГИБДД больше не будет объяснять причину остановки. Он должен будет представиться, и при необходимости сообщить водителю телефон и адрес подразделения, где тот сможет ознакомиться со всеми своими правами и приказами МВД России.

- Инспекторы будут должны сообщить близким и родственникам пострадавших в ДТП, в какую больницу их отправили и какую оказывали на месте медицинскую помощь.

- Водителя, который по мнению инспектора выглядит утомленным, могут попросить выйти из машины. Это может помочь инспектору определить его состояние (возможно алкогольное или наркотическое), а действительно уставшему водителю спуститься из салона грузовика на землю и размяться.

- Инспектор сможет без долгих объяснений причин пригласить водителя в дежурный автомобиль, принять участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения.

- Инспектор также будет обязан помочь водителю добраться до ближайшего населенного пункта, если того отстранили от управления транспортным средством, но при этом обеспечить сохранность имущества автолюбителя.

- Инспектор обязан предоставить задержанному водителю возможность связаться по телефону с любыми близкими и родственниками.

- Водителям теперь разрешат демонстрировать полицейскому полис ОСАГО на мобильном телефоне и покидать место аварии после оформления европротокола, не сообщая об этом в ГИБДД, но при условии, что в аварии нет пострадавших. Эти нормы уже действовали, но не были закреплены в регламентах МВД России.