Участники форума Россия - Африка обсудят развитие креативной экономики

Фото: summitafrica.ru

Программа второго экономического и гуманитарного форума Россия - Африка продолжает дополняться. Стал известно о том, что в рамках этого масштабного саммита, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, состоится выездная сессия Форума креативного бизнеса. Ее участники обсудят роль креативной экономики в формировании устойчивого и гармоничного будущего, а также расширение культурных связей и совместных творческих проектов России и Африки.

- Развитие связей с африканскими странами в сфере образования, науки, культуры, межцивилизационного диалога и диалога гражданских обществ сегодня как никогда актуально, учитывая турбулентность мировой экономики и трансформацию международных экономических объединений, что способствует обмену знаниями и опытом, налаживанию эффективных партнерств в сфере креативных индустрий, - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

В числе заявленных участников дискуссии «Креативизация экономики: развитие культурных проектов и брендов» - министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Музея Востока Александр Седов, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина Валерий Белгородский и другие. Также приглашены деятели культуры из Египта, Алжира, Сенегала, Эфиопии и других африканских стран.

Напомним, к креативным индустриям традиционно относят такие отрасли как кинематография и фотодело, реклама, дизайн, ремесла, средства массовой информации, разработка программного обеспечения и игр, искусство.